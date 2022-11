Ce serpent utilise ses mouvements corporels pour hypnotiser sa proie avant d’attaquer

Les médias sociaux abritent d’innombrables vidéos sur la faune. Certains d’entre eux montrent les divers mécanismes de défense et d’attaque des animaux pour survivre dans la nature sauvage. Alors que certains utilisent leur structure corporelle et leur couleur pour se camoufler, d’autres l’utilisent à leur avantage pour chasser. Et, une vidéo d’un serpent utilisant ses mouvements corporels pour hypnotiser sa proie avant de l’attaquer est récemment devenue virale sur Twitter.

La vidéo a été partagée sur la plate-forme de micro-blogging avec la légende : « L’affichage défensif fascinant d’un serpent à nez plat ». Il montre le serpent remuant son corps tout en gardant sa tête dans une position stable, verrouillée sur la proie. Il utilise ses conceptions corporelles pour piéger la proie dans une illusion, puis brise soudainement le schéma de mouvement et d’attaques. La séquence de 7 secondes a également affiché la même chose, mais la légende du tweet contient une information erronée. Le serpent vu dans la vidéo n’est pas un nez plat mais un serpent mangeur d’œufs.

Ce n’est pas un serpent à nez plat. C’est un serpent mangeur d’œufs. Les Hognose ne font pas cela— . (@Daraku2951) 23 novembre 2022

Un commentaire appelle même l’utilisateur et commente la désinformation en tweetant: «Ce n’est pas un serpent à nez plat. C’est un serpent mangeur d’œufs. Les Hognoses ne font pas ça.

La vidéo, qui a été partagée plus tôt ce mois-ci, a jusqu’à présent recueilli plus de 22 000 vues. Dans la section des commentaires du tweet, certaines personnes ont exprimé leur amusement en voyant le mécanisme d’attaque unique du serpent pour piéger sa proie.

Quelques faits supplémentaires sur les serpents mangeurs d’œufs :

Selon Britannica, les serpents mangeurs d’œufs sont des serpents non venimeux que l’on trouve principalement en Afrique subsaharienne et dans le nord-est de l’Inde. Certaines espèces ne mangent que des œufs d’oiseaux et d’autres consomment parfois les œufs et les formes adultes d’autres animaux. La bouche de ces serpents est extrêmement extensible et leurs dents sont considérablement réduites pour accueillir un œuf d’oiseau aussi gros que celui d’une poule.

Avez-vous aussi été hypnotisé par les mouvements du corps du serpent ?

