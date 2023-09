Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, se trouvait par hasard dans la région de Fort McMurray, en Alberta, lorsqu’il a pris connaissance des détails de la récente annonce de la province concernant les pensions.

Jeudi, l’Alberta a publié un rapport axé sur la possibilité d’établir un régime de retraite uniquement pour l’Alberta.

« Nous sommes toujours en train de faire une analyse », a déclaré Furey dans une interview à propos de sa réaction à l’annonce. « Et c’est rudimentaire à ce moment précis, mais je pense que ce qui est accepté, c’est que cela serait punitif pour de nombreuses juridictions différentes à travers le pays. »

Furey a déclaré qu’il serait prématuré de tirer des conclusions sans effectuer une analyse plus approfondie du point de vue de Terre-Neuve-et-Labrador, mais une chose était claire pour lui.

«Je pense qu’il est prudent de dire qu’on ne peut pas retirer la moitié du RPC sans s’attendre à un effet d’entraînement à travers le pays», a-t-il déclaré.

Le rapport de l’Alberta indique que la province pourrait avoir droit à un transfert d’actifs de 334 milliards de dollars du Régime de pensions du Canada en 2027, ce qui représenterait plus de la moitié des ressources du fonds. actif net total estimé .

Ce chiffre a suscité le scepticisme des économistes et de Michel Leduc, directeur général principal d’Investissements RPC, qui investit au nom du RPC. Jeudi, Leduc a qualifié les 334 milliards de dollars de « chiffre impossible ».

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, était à Fort McMurray, en Alberta, jeudi, où il a déclaré que plus de 200 personnes avaient participé à un salon de l’emploi de Terre-Neuve-et-Labrador, destiné à attirer les gens vers l’est. (Andrew Furey)

Furey a déclaré qu’il était en Alberta à un salon de l’emploi destiné à attirer des gens de Terre-Neuve-et-Labrador dans l’Est. La province de Furey, comme l’Alberta, est une province productrice d’énergie qui envisage une transition vers une économie verte.

Il a demandé une rencontre avec la première ministre Danielle Smith aujourd’hui, ce qui a été accepté. Les deux hommes ont eu une réunion productive au cours de laquelle ils ont discuté d’un certain nombre de questions d’intérêt commun, notamment le régime de retraite, a déclaré Furey.

« À mon avis, le Canada fonctionne mieux lorsque nous travaillons ensemble et nous devons éviter de travailler en silos. Nous devons éviter le magnétisme souvent politique du territorialisme », a-t-il déclaré. « Mais nous devons nous assurer [that] comme toutes les zones ou régions du pays [are] ça va bien, [they are] s’occuper d’autres régions qui ne le sont pas.

Furey a ajouté qu’il est favorable à la réévaluation des instruments au sein de la fédération qui s’appliquent à la répartition des fonds et des responsabilités.

« Nous devrions et devons souvent réévaluer ces instruments dans le cadre d’une évolution, comme la péréquation », a déclaré Furey, ajoutant qu’il n’appuyait pas la position proposée pour le RPC.

L’une des questions restées sans réponse après la publication du rapport est de savoir comment d’autres Canadiens pourraient être touchés (à l’exception du Québec, qui gère son propre régime de retraite) – et comment les premiers ministres de l’extérieur de l’Alberta pourraient réagir au plan.

C’est dans cet esprit que CBC News a contacté chacun des premiers ministres du Canada, leur demandant de commenter les projets de l’Alberta.

Des responsables du ministère des Finances de la Saskatchewan examinent actuellement le rapport publié par l’Alberta, a déclaré un porte-parole. Le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas envisagé de se retirer du Régime de pensions du Canada, a-t-il ajouté.

D’autres premiers ministres commencent à réagir

Interrogé sur le plan de l’Alberta lors d’une conférence de presse liée à l’échange de terres pour la ceinture de verdure protégée de la province, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de parler avec la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith.

« J’ai vraiment l’intention de le faire. Vous savez, de mon point de vue, l’Ontario est le moteur du Canada. L’Ontario soutient d’autres provinces et territoires », a déclaré Ford. « Nous y croyons toujours, étant la plus grande province, et que d’autres provinces peuvent être en difficulté. Les petites provinces, nous sommes là pour elles. Nous avons toujours été là, les territoires aussi.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, prend la parole lors d’une conférence de presse tenue jeudi. (Tara Walton/La Presse Canadienne)

« Nous vivons dans un pays où tout le monde partage les responsabilités. Et nous croyons toujours qu’il faut être un leader dans le pays sur tous les fronts, et nous serons toujours là pour soutenir [our] collègues et d’autres provinces et territoires.

Interrogé vendredi pour des commentaires supplémentaires, un porte-parole de Ford a déclaré que ses commentaires de jeudi étaient valables aujourd’hui.

En Colombie-Britannique, la ministre des Finances Katrine Conroy a exprimé son soutien au RPC sans évaluer la proposition de l’Alberta.

« Je suis en faveur d’un régime de pensions du Canada solide pour tous, peu importe où ils vivent au pays, et je continue de travailler avec mes homologues pour soutenir cela », a déclaré Conroy dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Le RPC est bien capitalisé, bien géré et sûr. Au cours des 10 dernières années, les investissements du RPC ont généré un taux de rendement élevé et les derniers examens effectués par les ministres des Finances de tout le pays confirment que le RPC est viable pour les 75 prochaines années.

« L’Alberta vient de publier son rapport et en est aux premières étapes de sa proposition. Nous surveillerons et surveillerons de près. »

Dans une déclaration, le premier ministre du Nunavut, PJ Akeeagok, a déclaré que le Nunavut reconnaissait l’importance du RPC pour les Nunavummiut, et pour les Canadiens en général, comme soutien aux personnes à la retraite.

« Les programmes nationaux comme le RPC sont censés profiter de manière égale à tous les Canadiens et fonctionnent mieux lorsque nous travaillons ensemble », a écrit Akeeagok.

La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel qu’elle n’avait pas de position sur l’annonce de l’Alberta.

« Je noterai que la participation des territoires au Régime de pensions du Canada est différente de celle des provinces, dans le sens où les provinces peuvent voter sur des amendements et choisir de se retirer du régime. »