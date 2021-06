« Ce serait plus dur de vivre enfermé »

Kumi Yokoyama a déclaré qu’ils étaient inspirés par Quinn d’OL Reign. Photo de Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

L’attaquant du Washington Spirit et du Japon Kumi Yokoyama est devenu un homme transgenre dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Yuki Nagasato dimanche.

Yokoyama a déclaré qu’ils avaient été encouragés à raconter leur histoire après avoir vécu aux États-Unis et en Allemagne.

Le joueur de 28 ans, qui a joué pour le Japon lors de la Coupe du monde 2019, a déclaré qu’il avait subi une opération chirurgicale à l’âge de 20 ans et a ajouté qu’il subirait d’autres interventions chirurgicales lorsqu’il se retirerait du jeu.

« Je suis sorti avec plusieurs femmes au fil des ans, mais je devais rester enfermé au Japon », a déclaré Yokoyama, qui utilise les pronoms them/them, dans l’interview de 18 minutes. « Au Japon, on me demandait toujours si j’avais un petit ami, mais ici [in the United States] On me demande si j’ai un petit ami ou une petite amie.

« Quand ma petite amie a dit qu’il n’y avait aucune raison pour que je reste enfermé, ça m’a vraiment frappé. Mon coming out n’était pas quelque chose qui m’enthousiasmait, mais si je pense à ma vie future, il serait plus difficile de vivre enfermé trouvé le courage de sortir. »

Ils ont dit que de voir le Canada et le milieu de terrain d’OL Reign, Quinn, raconter leur histoire et porter un t-shirt « Protect Trans Kids » avant un match les a également encouragés à s’exprimer.

« [Quinn] Portait un [sweatshirt] qui disait « Protégez les enfants trans » avant un match, et j’ai réalisé que c’était à quoi ressemblait l’action », a déclaré Yokoyama. « Pour pouvoir accepter des personnes avec lesquelles vous n’avez aucune relation, c’est le genre de personne que j’aimerais devenir et J’espère que nous pourrons créer cette société. »

Quinn a annoncé en septembre que ils sont transgenres dans une publication Instagram et ont développé leur expérience dans un publier sur le site d’OL Reign.

« Je ne pense pas qu’il y ait jamais de bon moment pour faire quelque chose comme ça », a écrit Quinn. « J’ai compris qu’il allait y avoir des contrecoups. Il m’a fallu du temps, ayant une identité trans, pour pouvoir faire face à la quantité de contrecoups que je reçois dans ma vie quotidienne. Pour voir les micro-agressions et les signaux et messages.

« Que ce soit aller aux toilettes et être approché ou crié dessus, ou quoi que ce soit d’autre, il m’a fallu un certain temps pour développer une coquille d’être capable de le gérer. Je voulais parler depuis longtemps et être une voix et utiliser ma plate-forme, mais en même temps, j’avais une certaine peur de ce que ce contrecoup potentiel ferait et de l’ampleur des conséquences pour moi. »

Yokoyama joue dans la Ligue nationale de football féminin et l’Esprit a tweeté leur soutien pour eux.

« Nous soutenons et sommes si fiers de toi Kumi », ont-ils déclaré. « Merci d’avoir montré au monde qu’il n’y a rien de mal à embrasser qui vous êtes ! »