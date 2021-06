« Ce serait mérité »: Paul Pogba soutient les appels à N’Golo Kante pour GAGNER le Ballon d’Or après avoir entraîné Chelsea vers la gloire européenne

Pogba, qui devrait constituer le centre du milieu de terrain français aux côtés de Kante aux Championnats d’Europe de cet été alors qu’ils cherchent à ajouter de l’argenterie à la Coupe du monde qu’ils ont remportée ensemble il y a trois ans en Russie, dit qu’il n’y a actuellement pas de meilleur joueur dans le football mondial. que le petit homme de Chelsea.

Kante, 30 ans, a été sélectionné comme l’homme du match après avoir aidé les Bleus à remporter leur deuxième trophée de la Ligue des champions il y a une semaine avec une victoire 1-0 contre Manchester City à Porto.

Ce faisant, Kante a ajouté à sa longue liste de trophées comprenant deux titres de Premier League, une FA Cup, une Ligue Europa et un ancien prix de joueur de la saison de Premier League, et a été nommé par certains comme l’homme qui pourrait briser Messi et Ronaldo. mainmise sur le Ballon d’Or.

L’influence de Kante sur le terrain est telle que Pogba convient qu’il devrait être officiellement présenté comme le meilleur footballeur du monde.

« Ce que je voudrais dire au monde entier, c’est que le ‘NG’ que nous avons vu ces derniers mois a toujours été le même« , a déclaré Pogba à propos de son coéquipier international français à Eurosport.

« On parle beaucoup de ses performances mais il a toujours été aussi bon que jamais. Il n’y avait pas Cristiano et Messi en demi-finale, donc ça fait du bien de voir les performances des milieux de terrain ou même des défenseurs.

« J’ai dit il y a longtemps qu’il serait approprié, si Chelsea gagnait, qu’il remporte le Ballon d’Or. Ce serait mérité aussi.

« Quand tu vois [Kante], il faut sourire. C’est une grande personnalité et une grande personne. Et un grand joueur de football. En tant que joueur offensif, je suis toujours heureux quand il est sur le terrain.

« Vous pouvez faire beaucoup d’erreurs car il récupère toujours le ballon. Il est rapide, agile et met toujours la jambe en place.

« C’est pourquoi ce n’est pas si agréable d’avoir à jouer contre lui lors du premier match du championnat d’Europe, bien sûr. »

Kante est actuellement répertorié par un bookmaker de premier plan comme étant le choix par excellence pour remporter le Ballon d’Or de cette année devant Kylian Mbappe, Messi et Robert Lewandowski.

Le joueur de 30 ans aura l’occasion d’ajouter du poids à son cas s’il peut aider la France à remporter l’Euro 2020 – ce qui signifierait qu’il avait remporté pratiquement toutes les pièces d’argenterie disponibles depuis qu’il est passé pour la première fois au football anglais en 2015. .