Jarrod Bowen de West Ham a déclaré qu’il était dans la forme de sa vie alors qu’il se préparait à réaliser son rêve d’enfant : jouer pour l’Angleterre à Wembley.

La forme du joueur de 26 ans pour son club lui a valu dimanche un nouveau contrat de sept ans et un rappel dans l’équipe de Gareth Southgate au niveau international.

Bowen a marqué le but vainqueur alors que les Hammers ont remporté la Ligue Europa Conférence contre la Fiorentina en juin et a marqué cinq fois en neuf apparitions cette saison.

« De la façon dont j’ai commencé cette saison, je joue probablement le meilleur football que j’ai joué dans ma carrière », a déclaré Bowen.

« J’ai eu ces expériences de l’Europe. C’est un peu différent de quand je suis arrivé (avant).

«Je suis papa maintenant, donc je suis dans un endroit différent, on se sent juste un peu plus mature. Je me sens vraiment bien et d’être de retour ici, j’en suis vraiment reconnaissant.

Les quatre apparitions de Bowen en Angleterre à ce jour ont eu lieu au cours du pire camp international du règne largement réussi de Southgate.

Il a participé à quatre matches sans victoire de la Ligue des Nations en juin 2022, dont des défaites à domicile et à l’extérieur contre la Hongrie.

Bowen a également été appelé en septembre de l’année dernière, mais n’a pas joué et a raté la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Southgate a indiqué qu’il jouerait vendredi contre l’Australie, ce qui lui permettrait de réaliser son ambition de représenter son pays à Wembley.

« Ce serait l’ultime », a-t-il ajouté. « J’ai quatre sélections et je leur en suis extrêmement reconnaissant, mais celle de Wembley (manque).

« En tant que petit garçon, vous rêvez de jouer pour votre pays et vous ne pensez jamais que cela arrivera, mais maintenant je suis ici, je veux jouer à Wembley et j’espère avoir l’opportunité de le faire. »

Après avoir affronté l’Australie, les Three Lions accueilleront l’Italie à Wembley le 17 octobre dans le but de se rapprocher de la qualification pour l’Euro 2024.

L’Angleterre est en bonne voie pour se rendre en Allemagne l’année prochaine après avoir pris 13 points sur 15 possibles jusqu’à présent lors des qualifications.

