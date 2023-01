Ce seraient nos nominations aux Oscars

En plus des nominés aux Oscars, nos critiques de cinéma en chef Manohla Dargis et AO Scott nommeraient, cinq autres membres du personnel du New York Times passionnés de cinéma ont pesé dans leurs sélections pour trois des grands prix : meilleur film, meilleure actrice et meilleur acteur. (À l’exception du choix en vedette, les listes sont par ordre alphabétique, avec 10 entrées pour la meilleure image et cinq pour les catégories d’acteurs, comme dans les nominations officielles.)

Ce ne sont pas tant des prédictions que des vœux pieux, et nous verrons lorsque les nominations seront annoncées le 24 janvier à quel point nous nous chevauchons, voire pas du tout, avec les électeurs de l’Académie.

Stéphanie Goodman, monteuse

Pour le meilleur film : « The Woman King »

Je suis entré dans “The Woman King”, réalisé par Gina Prince-Bythewood, en sachant peu de choses au-delà de la bande-annonce et je suis sorti complètement exalté. Il y avait des scènes d’action nettes, une intrigue au bord de votre siège et un éventail de personnages de soldats qui caractérisent la plupart des grands films de guerre. Mais regarder des femmes (y compris les formidables Viola Davis, Thuso Mbedu, Sheila Atim et Lashana Lynch) se battre et créer des liens était étonnamment émouvant. (Lire notre avis; louer ou acheter le film sur Amazon Prime Vidéo, AppleTV+ ou alors autres plateformes.)

“Après Yang» (Kogonada)

“Toute la beauté et l’effusion de sang» (Laura Poitras)

“Panthère noire : Wakanda pour toujours» (Ryan Coogler)

“Tout partout tout à la fois» (Dan Kwan et Daniel Scheinert)

“Kimi» (Steven Soderbergh)

“Vie» (Oliver Hermanus)

“Nounou” (Nikyatu Jusu)

“Non» (Jordanie Peele)

“Saint-Omer» (Alice Diop)