« Ce sera une formidable expérience d’apprentissage » : l’entraîneur Manolo Marquez explique ce que cela signifiera pour le FC Goa de remporter la Coupe Durand 2023

L’entraîneur-chef du FC Goa, Manolo Marquez, attend avec impatience la demi-finale de la Coupe Durand contre Mohun Bagan Super Giant et estime que remporter le tournoi le plus ancien du continent lui remontera le moral au début de son règne.

Extraits :

Quelles sont vos attentes pour les demi-finales contre Mohun Bagan alors que les deux meilleures équipes indiennes s’affronteront pour une place en finale ?

Eh bien, c’est toujours très bien pour n’importe quelle équipe de jouer en demi-finale d’un tournoi prestigieux comme la Coupe Durand. C’est très bien pour nous aussi, d’autant plus que nous avons affronté des équipes de haut niveau. Nous venons de commencer la dernière partie de nos préparatifs de pré-saison avant le début de l’ISL, et nous sommes heureux de jouer dans des situations compétitives comme celle-ci en ce moment.

Dans quelle mesure est-il important pour vous d’aligner votre équipe première pour la Coupe Durand où de nombreuses équipes ont choisi d’envoyer leur équipe réserve ?

Je ne peux pas parler des autres équipes. Pour moi, la Coupe Durand est une compétition importante. De plus, cela me donne également l’opportunité de préparer mon équipe pour la saison de championnat. Voir mes joueurs réagir à un environnement compétitif m’aide grandement à comprendre comment tirer le meilleur parti d’eux avant le début de l’ISL. De plus, réussir la Coupe Durand, se qualifier pour les huitièmes de finale et peut-être remporter le trophée renforce grandement la confiance de l’équipe, sans parler de l’honneur que représente de remporter une compétition comme celle-ci.

Pensez-vous que toutes vos bases sont couvertes en termes de personnel dans votre équipe ou le club cherchera-t-il à recruter plus de joueurs ?

Je ne pense pas que ce soit la bonne question maintenant. Nous sommes en entraînement de pré-saison et nous surveillons de près la façon dont nos joueurs travaillent et se préparent pour la saison. Nous sommes satisfaits de l’équipe et les joueurs s’améliorent chaque semaine. Ce n’est pas très poli de penser et de parler du besoin d’autres joueurs en ce moment.

Comment avez-vous analysé votre opposition et quelle sera selon vous votre approche pour profiter de leur faiblesse ?

Nous savons que nous sommes face à une équipe très forte, qui a également beaucoup d’argent à dépenser. Ainsi, ils peuvent recruter de très bons joueurs. Ils ont recruté pratiquement les meilleurs jeunes joueurs indiens (Anirudh) Thapa, Sahal (Abdul Samad) et ainsi de suite. Ils ont également recruté et retenu de grands noms en termes de joueurs étrangers. Les affronter en demi-finale sera un défi très difficile, mais en même temps c’est aussi une fantastique opportunité de se préparer pour l’ISL – l’ambiance au Salt Lake Stadium leur sera favorable, et les affronter de telle manière une situation sera une excellente expérience d’apprentissage.

Votre avis sur la Coupe Durand.

La Coupe Durand est un tournoi prestigieux. C’est une très bonne chose pour n’importe quelle équipe de jouer les demi-finales du plus ancien tournoi d’Asie et du troisième tournoi de football le plus ancien du monde. Nous sommes heureux de jouer dans des situations compétitives comme celle-ci en ce moment. Réussir la Coupe Durand, se qualifier pour les huitièmes de finale et peut-être remporter le trophée renforce grandement la confiance de l’équipe, sans parler de l’honneur que représente de remporter une compétition comme celle-ci.