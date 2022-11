Ce sera un tournoi imprévisible, déclare le légendaire joueur espagnol Juan Escarre

Joueur de hockey espagnol légendaire et membre de l’équipe médaillée d’argent de la Coupe du monde 1998 à Utrecht (Pays-Bas), Juan Escarre pense que la Coupe du monde FIH 2023 à Bhubaneswar et Rourkela sera imprévisible car plusieurs équipes, dont l’Inde, sont bien assorties dans tous départements du jeu.

“Si vous regardez le classement mondial – la Belgique, l’Australie et vous trouverez toujours une très bonne équipe allemande. Bien sûr, l’Inde aussi, je pense qu’ils ont une chance. Et, les Pays-Bas et l’Espagne aussi. Mais, on ne sait jamais, tout est possible dans ce genre de tournoi », a déclaré le joueur de 53 ans.

À moins de 100 jours de l’événement mondial, Escarre s’est ouvert sur les chances de l’Espagne de se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi.

“Nous aurons le premier match avec l’Inde, puis le Pays de Galles et l’Angleterre. Ensuite, il faut croiser avec un autre groupe, et avec deux bons matchs, on est en demi-finale. À mon époque, le système était très difficile, vous devez être au sommet de six équipes et directement en demi-finale ou à partir de là, jouer un classement 5-8. Nous verrons, nous travaillons pour donner le meilleur de nous-mêmes et nous essaierons de gagner », a déclaré Escarre, qui est également l’entraîneur adjoint de l’équipe espagnole.

Parlant de la rivalité passionnante de l’Espagne avec les Pays-Bas à son époque, Escarre a déclaré que les matchs avaient tiré le meilleur parti des deux équipes.

L’équipe espagnole, alors dirigée par Joaquim Malgosa, est restée invaincue en phase de groupes, terminant deuxième de la poule B de la Coupe du monde de hockey masculin 1998 avec quatre victoires et un match nul. Ils ont ensuite battu l’Allemagne 3-0 en demi-finale avant de succomber à une défaite 2-3 contre les Pays-Bas, pays hôte, pour remporter une médaille d’argent.

“Je me suis blessé en finale. Je me souviens, on a marqué les deux premiers buts, je me suis blessé et puis on a perdu. Chaque fois que je vais aux Pays-Bas, ils me remercient et disent qu’à cause de ma blessure, ils ont gagné la coupe du monde », a déclaré Escarre, qui a marqué trois buts dans le tournoi.

Parlant de ses souvenirs de la Coupe du monde 1998, l’ancien milieu de terrain s’est rappelé avoir joué en finale contre une solide équipe néerlandaise devant 30 000 fans.

“Il y avait environ 30 000 personnes qui nous regardaient jouer en finale contre le pays hôte (les Pays-Bas). Je me souviens parfaitement du moment de l’hymne national. Le stade entier était couvert de couleur orange et il n’y avait que quelques chemises rouges dans le coin.

« Mais, c’est 11 contre 11. Il n’y a rien d’autre. Lorsque vous jouez dans des tournois internationaux, vous connaissez ce sentiment et vous devez faire le même travail, que la foule soit contre vous ou vous soutienne », a-t-il ajouté.

Aux Jeux olympiques de 1996 également, l’Espagne s’est inclinée face aux Pays-Bas en finale pour se contenter de la deuxième place. Élaborant sur la rivalité de l’Espagne avec les Pays-Bas, l’Espagnol a déclaré : « C’est l’une des meilleures équipes contre lesquelles j’ai jamais joué. Je me souviens encore de tous les noms. Nous avons perdu à presque toutes les occasions où nous avons joué contre eux. Juste avant la Coupe du monde, nous avons joué des matchs amicaux et nous avons perdu 6-1, 6-0 contre eux. Nous avons eu des occasions en finale aux Jeux olympiques d’Atlanta, nous avons commencé à marquer, en coupe du monde nous avons aussi eu nos occasions, mais c’était trop pour nous.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de son temps, Escarre a eu une illustre carrière pour l’Espagne, faisant 256 apparitions. Il a participé aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et a mené l’équipe à une quatrième place aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Sous son capitanat, l’Espagne a remporté le Trophée des champions 2004 qui s’est tenu à Lahore, au Pakistan. Il faisait également partie de l’équipe qui a remporté les Championnats d’EuroHockey en 2005.

Les 16 équipes participant à la Coupe du monde de hockey en janvier sont l’Australie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Inde, l’Argentine, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, la France, la Corée, la Malaisie, l’Espagne, l’Afrique du Sud, le Japon, le Chili et le Pays de Galles.

