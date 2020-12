Les vaccins et les tests contre le coronavirus permettront le retour de grands événements «normaux» d’ici l’été, a prédit Boris Johnson.

«C’est mon grand espoir et ma conviction que d’ici l’été, d’une manière ou d’une autre, que ce soit par vaccination, que j’espère et je crois que nous aurons livrée avant Pâques, ou par des tests de flux latéral, nous serons dans un monde différent.

«J’espère que d’ici l’été, ce sera vraiment un monde différent pour l’industrie des mariages et des événements. J’espère que vos clients potentiels seront également pleins de confiance et d’optimisme et qu’ils se retrouveront accrochés de manière normale.