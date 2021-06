L’entraîneur de l’équipe indienne de football, Igor Stimac, a déclaré mercredi que maintenir le Qatar à un match nul et vierge lors du match aller des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 était une « grosse surprise » et qu’il sera extrêmement difficile de dompter à nouveau les champions d’Asie jeudi.

L’Inde avait tenu le puissant Qatar 0-0 en septembre 2019 ici, un résultat considéré comme l’un des meilleurs pour l’équipe ces derniers temps. Les hommes de Stimac affronteront les mêmes adversaires lors du match retour des éliminatoires conjoints de la Coupe du monde et de la Coupe d’Asie, ici jeudi.

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli lors du dernier match. Ce fut une grande surprise pour tout le monde dans le monde, l’Inde tenant le Qatar champion d’Asie à Doha », a déclaré Stimac lors de la conférence de presse d’avant-match.

«Mais c’était une situation différente. Dès la première minute de notre arrivée, des milliers de nos supporters nous ont donné cette énergie supplémentaire qui nous a fait sentir que nous jouions à domicile. »

L’Inde joue son match à domicile ici car la capitale qatarie a été choisie comme lieu centralisé pour tous les matchs restants du groupe E après l’arrêt des éliminatoires l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

« Mais je répète qu’un tel résultat peut arriver dans un match sur 10 pour marquer un point contre le Qatar. C’est une équipe de telle qualité et la meilleure équipe d’Asie », a déclaré Stimac. « Nous devons travailler beaucoup plus dur pour obtenir un succès continu contre les meilleures équipes. Ce sera un match extrêmement difficile pour nous demain. »

Ce match de 2019 contre le Qatar n’a pas eu de talisman Sunil Chhteri en raison d’une fièvre virale et son retour renforcera sûrement la confiance de la jeune équipe indienne.

« Tout le monde sait ce que cela signifie pour le football indien. Chacun de nos joueurs comprend ce que signifie le retour de Sunil dans l’équipe et sur le terrain avec eux », a déclaré Stimac.

«Ils sortiront avec plus de courage avec lui autour. C’est un grand plaisir de travailler avec lui. Je vais tout essayer pour qu’il continue à jouer le plus longtemps possible.

« Il s’entraîne à chaque séance d’entraînement comme s’il avait 25 ans et joue comme s’il en avait 25. Il marque des buts et je suis heureux qu’il puisse encourager nos joueurs. »

Après le Qatar, l’Inde affrontera le Bangladesh le 7 juin et l’Afghanistan le 15 juin. Les trois matches se joueront au stade Jassim Bin Hamad de Doha. Déjà hors de course pour une place pour la Coupe du monde, l’Inde visera à se qualifier pour la Coupe d’Asie 2023 en Chine.

Chhetri a déclaré que l’Inde doit se concentrer davantage sur elle-même. « Il n’y aura pas de surprises quant à ce à quoi nous serons confrontés lors du coup d’envoi contre le Qatar. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire et à la manière dont nous devons jouer. » Fait intéressant, l’entraîneur du Qatar Felix Sanchez a également décrit ce match « un match difficile contre l’Inde ». « Au match aller, c’était très dur et serré. Nous avons dominé mais nous n’avons pas pu marquer malgré toute la domination. Certains aspects n’ont pas fonctionné lors de notre dernier match contre l’Inde. Nous y avons travaillé et espérons le mettre en œuvre sur le terrain », a-t-il déclaré.

