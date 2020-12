Le Dr Peter Salk se souvient vaguement du jour où il a été vacciné contre la polio en 1953.

Son père, le Dr Jonas Salk, est entré dans l’histoire en créant le vaccin antipoliomyélitique à l’Université de Pittsburgh et a inoculé sa famille dès qu’il a estimé qu’il était sûr et efficace.

Bien que le vaccin n’ait pas encore fait l’objet d’essais, Salk a été l’un des premiers enfants à recevoir le vaccin à l’âge de 9 ans.

«Mon père avait ramené à la maison des vaccins (et) ces équipements terrifiants que ni moi, ni mes frères, n’avons beaucoup aimé voir», a-t-il déclaré à USA TODAY. «De grandes seringues en verre et des aiguilles réutilisables qui devaient être stérilisées en les faisant bouillir sur la cuisinière.»

Salk se souvient avoir reçu le tir alors qu’il se tenait aux côtés de ses frères dans la cuisine de leur maison familiale à l’extérieur de Pittsburgh. Deux semaines plus tard, les garçons ont rendu visite à leur père au DT Watson Home for Crippled Children pour recevoir leur deuxième injection. Cette fois, les caméras les attendaient.

«Je me souviens m’être caché des injections. Il y avait une grande poubelle à côté du réfrigérateur et j’ai choisi une occasion de m’accroupir derrière et d’essayer de me rendre invisible », a déclaré Salk. « Ce qui, bien sûr, n’a pas fonctionné. »

Les cas de polio ont culminé au début des années 1950, mais il est arrivé chaque été, handicapant en moyenne plus de 35 000 personnes chaque année pendant des décennies, provoquant parfois la paralysie et la mort, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les fonctionnaires ont fermé des piscines, des cinémas, des parcs d’attractions et d’autres passe-temps qui venaient naturellement avec les vacances d’été.

La maladie hautement infectieuse se propage par contact avec des matières fécales infectées, ce qui se produit souvent lorsque les enfants ne se lavent pas correctement les mains, selon le centre médical de l’Université de Rochester.

Le vaccin de Jonas Salk a aidé à essuyer la polio de la plupart des pays du monde, quelque chose que beaucoup de gens espèrent se produira avec le vaccin contre le coronavirus. Cependant, Salk prévient que l’éradication de la polio aux États-Unis a été un voyage long et difficile, et il ne s’attend pas à ce que l’élimination du COVID-19 soit plus facile.

Salk est médecin et professeur à temps partiel en maladies infectieuses à l’Université de Pittsburgh, où son père a développé le vaccin contre la polio. Il dirige également la Jonas Salk Legacy Foundation.

«Cela va être un long chemin, même fournir suffisamment de vaccins aux gens du monde entier … ce virus ne respecte pas les frontières», a-t-il déclaré. «Il voyage en avion partout dans le monde et à moins que ce virus ne puisse être contenu partout, il continuera à se propager et à poser problème.»

Le vaccin antipoliomyélitique de Jonas Salk s’est avéré sûr et efficace en 1954 après le plus grand essai de l’histoire du pays, qui comprenait environ 1,8 million d’enfants participants. Cependant, il a fallu plus de 20 ans aux États-Unis pour éradiquer la polio. Selon les CDC, aucun cas de polio n’est apparu aux États-Unis depuis 1979.

Environ 3 millions de personnes, pour la plupart des travailleurs de la santé de première ligne, ont été vaccinées contre le coronavirus après que la Food and Drug Administration américaine a autorisé les vaccins COVID-19 de Pfizer-BionNTech et Moderna.

Les responsables fédéraux s’attendent à ce que 20 millions de doses soient fabriquées et disponibles pour l’expédition au début de janvier, 30 millions de doses supplémentaires d’ici la fin du mois et 50 millions de plus d’ici la fin de février.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que les vaccins devraient être disponibles pour le grand public dès fin février ou début mars. Cependant, la plupart des experts pensent que les vaccins ne seront largement disponibles qu’à la fin du printemps ou au début de l’été, en supposant qu’il n’y ait pas de problèmes de production et que la FDA autorise deux vaccins supplémentaires d’ici février.

La logistique mise à part, un autre obstacle qui continuera à prendre du temps à surmonter est l’hésitation à la vaccination, a déclaré Salk.

Dans un récent sondage USA TODAY / Suffolk University auprès de 1 000 électeurs inscrits, 46% disent qu’ils prendront le vaccin dès qu’ils le pourront. Pendant ce temps, 32% disent qu’ils vont attendre que les autres se font vacciner avant de le faire eux-mêmes.

Les deux tiers des démocrates, 67%, sont prêts à se faire vacciner dès que possible. Le pourcentage de républicains prêts à prendre le vaccin est un point inférieur au pourcentage de ceux qui disent ne jamais le prendre, 35% contre 36%.

Mais l’hésitation à la vaccination n’est pas nouvelle en Amérique, a déclaré Salk. Selon un sondage Gallup de 1954, lorsque l’essai sur le terrain a commencé, seulement 53% des Américains ont déclaré qu’ils pensaient que le vaccin fonctionnerait.

«Donc, même à l’époque, étant donné le degré auquel les gens avaient peur de la polio et voulaient un vaccin,» il y avait encore des hésitations, a déclaré Salk. «J’ai été surpris de voir cela.

Le père de Salk a tenté de surmonter ce revers en vaccinant sa famille et ses collègues pour instiller un niveau de confiance avant d’étendre les essais cliniques à la grande région de Pittsburgh, puis plus tard, au reste du pays. (Les lois de surveillance du gouvernement ne le permettraient pas aujourd’hui.)

La National Foundation for Infantile Paralysis – maintenant appelée March for Dimes – a également fait appel à certaines des célébrités les plus célèbres de l’époque telles que Lucille Ball, Desi Arnaz, Marilyn Monroe, Louis Armstrong, Grace Kelly et même Elvis Presley.

Le gouvernement américain a commencé à participer à une campagne similaire pour le vaccin contre le coronavirus, certaines personnalités de premier plan choisissant de se faire vacciner publiquement, telles que le vice-président Mike Pence, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci et le président élu Joe Biden.

Alors que les États-Unis sont loin d’éliminer le COVID-19 comme la polio, Salk est impressionné par les vaccins contre les coronavirus et a de l’espoir pour l’avenir.

«Même avec les vaccins contre la polio, nous avons parcouru une route très complexe», a-t-il déclaré. «C’est encore tôt dans le match et nous devons surveiller de près toutes les personnes qui ont été vaccinées … (mais) nous sommes sur une bonne piste et les résultats sont extrêmement prometteurs.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.