Ce sera un jour heureux lorsque le camion de cadeaux arrivera à Kelowna

Une unité mobile de cadeaux et une installation d’art public temporaire prendront bientôt Kelowna d’assaut.

Créé par l’artiste en résidence 2022 de la ville, Patrick Lundeen partagera son projet HAPPY DAY FREE GIFT TRUCK cet automne.

Lundeen est le troisième artiste à être choisi pour le programme annuel et son thème sera l’inclusion sociale.

L’installation artistique sera garée un après-midi par semaine de la mi-octobre à la fin novembre dans le Rotary Arts Commons (entre le Rotary Centre for the Arts et la Kelowna Art Gallery). Selon la ville de Kelowna, la fonction principale du projet est d’offrir des cadeaux gratuits aux résidents et aux visiteurs de Kelowna afin de diffuser une bonne énergie et de décourager l’isolement social.

Lundeen a déclaré que les cadeaux peuvent prendre la forme de quelque chose à manger ou à boire, de la musique, un nouveau bien précieux et / ou des conseils de vie non sollicités.

“Le HAPPY DAY FREE GIFT TRUCK invite et encourage l’engagement du public et l’interaction sociale”, a-t-il déclaré.

Le programme Artiste en résidence vise à élargir l’expérience de la communauté avec les arts et la culture et à stimuler une conversation réfléchie sur des sujets locaux, a déclaré Christine McWillis, directrice des services culturels de la ville.

“Le programme n’est pas une résidence en direct, mais l’artiste sélectionné doit travailler à Kelowna pendant toute la durée du projet”, a-t-elle expliqué. “Chaque artiste apporte une vision unique à notre communauté et nous sommes vraiment impatients de voir la vision de Patrick prendre vie.”

Pour plus d’informations sur l’artiste, le programme Artiste en résidence ou tout ce qui concerne la culture à Kelowna, visitez kelowna.ca/culture.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ArtVille de Kelowna