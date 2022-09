Haseena Sunil Kumar Prannoy, l’un des plus grands navetteurs produits par l’Inde, était sur une séquence rouge cette année jusqu’à présent. Parti de la coupe Thomas où il a joué un rôle central dans la victoire magique de l’Inde, il n’a pas regardé en arrière mais est allé de mieux en mieux. Il a vaincu tous les joueurs les mieux classés au monde, y compris son ennemi constant Kento Momota du Japon contre qui il avait perdu toutes leurs 7 rencontres précédentes.

Joueur très déterminé et acharné, il est constant. Normalement, il était heureux de faire ses affaires derrière l’ombre de collègues comme Parupalli Kashyap, Kidambi Shrikanth, etc. Mais sa brillante course dans la coupe Thomas a fait de lui une sorte de célébrité.

Au cours d’une carrière très illustre, il avait vaincu toutes les légendes du jeu. En fait, personne n’a échappé à son courroux lorsque sa raquette traverse comme un sabre les adversaires. Il a 30 ans mais porte cela légèrement autour de lui. Il est aussi en forme que n’importe qui d’autre. Et la semaine dernière, il a eu deux bonnes nouvelles qui l’ont ravi, le faisant se sentir vraiment heureux et satisfait.

Il a atteint le classement BWF de numéro 1 mondial pour la tournée BWF et sa partenaire de longue date Shweta Gomes a accepté de l’épouser.

Le mariage est prévu pour le 14 septembre et cette pièce est, en quelque sorte, un hommage à ce génie de la navette.

Dans cette interview, Pannoy parle de l’année jusqu’à présent, du match qui lui a donné le plus de satisfaction, considère-t-il Viktor Axelson comme le joueur le plus difficile à affronter, et que peut-il accomplir de plus cette année.

Il a également évoqué le fait qu’il est désormais classé numéro 1 mondial de la BWF au classement de la tournée BWF. Et bien qu’il ait toujours atteint les quarts de finale et les demi-finales dans la plupart des tournois, il n’a remporté aucun titre.

Q- Prannoy, vous avez très bien réussi cette année. Vaincre tous les meilleurs joueurs du monde, y compris le Japonais Kento Momota, votre ennemi constant qui a eu raison de vous lors des sept rencontres que vous avez eues avec lui jusqu’à présent. Mais quel match vous a donné le plus de satisfaction ?

R- Je pense que le match qui m’a donné le plus de satisfaction a été la demi-finale de la Coupe Thomas contre le Danemark quand j’ai joué contre Rasmus Gemke. Cela a changé beaucoup de choses personnellement pour moi. Les circonstances étaient telles et le fait que j’étais sous beaucoup de pression. C’était très difficile de réussir ce match. Et j’ai été légèrement blessé aussi. Mais j’ai gagné ce match pour l’équipe et le pays.

Q- Vous avez régulièrement atteint les quarts de finale et les demi-finales des tournois du circuit. Mais n’a pas remporté un seul titre. Quelle était la raison?

A- J’ai atteint les quarts et les demies mais je n’ai pas gagné un seul titre. Je suppose que je suis d’accord avec ça. C’est dur de gagner des titres. Surtout les célibataires masculins. C’est difficile d’y aller et de gagner des titres. Mais je suis content d’avoir atteint les demi-finales. La prochaine étape serait de trouver les réponses et d’atteindre au moins la finale des grands événements.

Q- Seriez-vous d’accord si je dis que l’année appartenait à Viktor Axelson ? 7 titres dont le championnat du monde et le All England n’est pas un mince exploit. Est-il le joueur le plus difficile à affronter ?

A–Oui, je suis d’accord qu’il est phénoménal à tous points de vue. Et ce n’est pas seulement cette année, mais aussi les deux ou trois dernières années qu’il a dominé le badminton mondial. Il devient plus difficile à affronter dans les dernières étapes de l’événement. Il est très concentré et sa concentration est aiguë. Il est très agile et continue de venir vers vous la plupart du temps. Ce n’est pas seulement la hauteur qui vous dérange sur le terrain, mais sa couverture du terrain est si bonne. Ne fait presque jamais de faux pas. Oui, je dirai qu’il est sans aucun doute le joueur le plus difficile à affronter.

Q- Vous avez récemment été nommé numéro 1 mondial au classement de la tournée mondiale de la BWF. C’est un grand honneur et une responsabilité. Que pensez-vous de la même chose ?

A- Oui, je suis heureux de connaître mon classement mondial. Fondamentalement, c’est une déclaration de votre cohérence dans les matchs. Mais cela monte et descend selon la façon dont vous jouez un tournoi. Avec de nombreux événements majeurs restants dans l’année précédant les finales du circuit, vous verrez les chiffres changer. Je pense donc que ce sera une bonne réussite pour moi si je suis capable de maintenir ce rang jusqu’à la fin de l’année et d’accéder à la finale en tant que numéro 1.

Q- Qu’allez-vous faire le reste de l’année ? Allez-vous travailler votre condition physique et vos techniques ?

A – Eh bien, la forme physique et les techniques sont des processus continus et vous y travaillez tout le temps. Pour moi, il est important que je trouve une place dans les finales du circuit mondial car je ne m’y suis jamais qualifié par le passé. J’ai de bonnes chances cette année et j’ai l’intention d’en profiter au maximum.

Q- Prannoy, vous avez un jeu complet. Quasiment aucun défaut ou point faible. Mais pensez-vous personnellement que vous pouvez vous améliorer sur n’importe quel aspect ?

A- J’ai l’impression que le jeu dans son ensemble est plutôt correct. Mais il y a des domaines qui peuvent faire l’objet de quelques améliorations, de certains travaux. Il y a certaines conditions dont je dois me méfier. La chose la plus importante est que je dois beaucoup m’entraîner avec des navettes rapides. Comme dans la condition rapide, j’ai tendance à faire des erreurs. Je dois donc conquérir cet aspect et jouer avec confiance dans les conditions rapides.

Le fitness est un autre domaine où je dois vraiment trouver des solutions et travailler dur. Il est vrai que je suis devenu plus en forme l’année dernière, mais il y a une bonne marge de progression pour que je puisse me donner une chance sérieuse de monter sur le podium.

Vous allez bientôt vous marier, alors toutes mes félicitations et je vous souhaite une belle vie conjugale.

Oui, je me marie le 14 septembre et j’espère avoir une vie conjugale heureuse. Un grand merci pour vos bons voeux.

