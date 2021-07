Ce sera un combat différent cette fois si Deepak Punia affronte Hassan Yazdani: l’entraîneur Virender Kumar

L’hésitation à prendre le tapis contre quelqu’un que vous idolâtrez ne tourmente plus l’âme de Deepak Punia et si le tirage au sort aux Jeux olympiques de Tokyo le place à nouveau face à face avec la légende iranienne Hassan Yazdani, ce sera un combat à regarder, estime son entraîneur Virender Kumar .

Deepak, qui a grandi en idolâtrant le champion olympique 2016 et double champion du monde Yazdani, s’est d’abord retrouvé face à l’Iranien lors de l’affrontement au sommet du Championnat du monde 2019.

Le combat s’est terminé en faveur de Yazdani sans aucune action, Deepak perdant la finale en raison d’une blessure à la jambe.

La deuxième fois qu’il s’est retrouvé face à Yazdani, c’était lors du combat pour la médaille d’or du Championnat d’Asie à Almaty en avril de cette année.

Dans la crainte de Yazdani, la défense de Deepak s’est effondrée en un rien de temps alors que l’Iranien se précipitait vers une victoire de supériorité technique, accentuée par des mouvements rapides comme l’éclair.

«Il est naturel d’être déconcerté lorsque vous devez vous battre avec le lutteur que vous avez adoré en grandissant. Mais cette hésitation appartient au passé. Il a discuté de ce dernier combat asiatique avec moi et a déjà un plan en place », a déclaré Virender à PTI dans une interview à son académie de Marmurpur, à la périphérie de Delhi.

« Yazdani a grandi en stature et a progressé en battant ses aînés, ce n’est donc pas qu’il soit invincible. Cette fois, si Deepak doit lutter avec lui, il sera préparé », a-t-il déclaré.

« Sushil et Sakshi n’étaient pas pressentis pour remporter des médailles olympiques, mais ils l’ont fait. »

Alors, quel est le plan pour contrer l’Iranien dominant de 26 ans, qui a remporté la plupart de ses combats par chute ou par supériorité technique ?

« Yazdani est grand et utilise bien ses mains pour embrouiller son adversaire. Deepak se tenait devant lui et c’était une erreur. Maintenant, il doit se déplacer latéralement et lancer l’attaque à partir de là, pas de l’avant », a déclaré Virender.

Yazdani est la tête de série aux Jeux de Tokyo dans la catégorie des 86 kg et Deepak, 21 ans, est la deuxième tête de série. Donc, s’ils se rencontrent, ce ne sera pas avant le combat pour la médaille d’or.

Virender, 50 ans, a joué un rôle clé dans l’élaboration du style de lutte de Deepak, qui, comme la plupart des Indiens, a commencé son rendez-vous avec le jeu aux «Dangals».

Il y a environ un an, Virender a quitté le stade Chhatrasal, où le frère aîné de Deepak, Sunil, l’a emmené pour s’entraîner à l’âge de 14 ans.

Maintenant, Virender a créé son propre centre de formation et Deepak, avec son entraîneur d’enfance, a également changé sa base.

Ce qui distingue Deepak des autres stagiaires, c’est qu’il est resté discipliné depuis ses débuts et qu’il était prêt à apprendre des enfants.

«Si je dis aux stagiaires qu’ils ont 600 dand-baithak (pompes plus flexions profondes des genoux) dans la tâche, Deepak ne se contentera pas de terminer cela, il en fera un peu plus. Je l’ai vu apprendre des mouvements même avec des enfants.

« Il n’a pas l’air d’être champion du monde junior et cadet et déjà médaillé d’argent du monde senior. »

Virender a déclaré qu’il n’était pas surpris par les longs pas que Deepak a faits en un temps record. Il a remporté le championnat du monde junior en 2018 et a remporté l’argent aux championnats du monde seniors l’année prochaine avec le quota des Jeux olympiques de Tokyo.

« Il est intrépide depuis le début. Cela m’a vraiment surpris quand il a battu Satywart Kadian (97 kg) beaucoup plus fort et plus grand dans l’un des championnats nationaux. Il a également battu Pawan Saroha, Deepak Saroha et Sombir – tous plus lourds que lui.

« On s’attendait donc à sa progression rapide. La plupart des lutteurs sont issus de milieux modestes. Sortir de la pauvreté est une motivation supplémentaire. »

Cela est vrai pour Deepak aussi bien qu’il n’avait rejoint le jeu que pour aider sa famille en difficulté à joindre les deux bouts. Il voulait juste un travail avec les chemins de fer indiens.

Virender a déclaré que tandis que les maîtres de Deepak se déplacent rapidement et ont de l’endurance, le joueur de 20 ans manque toujours de contre-attaque.

Le WFI a également organisé un entraîneur personnel étranger pour Deepak lorsqu’ils ont demandé au Russe Murad Gaidarov de le former fin 2019.

Gaidarov est le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Pékin 2008. Il avait représenté la Biélorussie.

Virender ne semble cependant pas être un fan de l’implication des entraîneurs étrangers avec les lutteurs indiens.

« Les mouvements sont les mêmes. Mais chaque entraîneur a son propre style d’enseignement. Ils ont atteint ce niveau (des médailles au niveau mondial) en s’entraînant avec des entraîneurs locaux », a-t-il déclaré.

Deepak se dirige vers Tokyo sans trop de temps de compétition. Une blessure au coude l’a empêché de participer à l’Open de Pologne le mois dernier.

Il s’est également retrouvé coincé à Varsovie faute de documents de voyage lorsque WFI a organisé un séjour d’entraînement en Russie et a perdu quelques jours d’entraînement sur tapis.

