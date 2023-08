Ce sera le moment où tout basculera pour la Coupe du monde féminine

Martin Rogers FOX Sports Insider

À l’heure actuelle, il semble que cette Coupe du monde féminine restera dans les mémoires pour des choses comme celles-ci.

Comme le but gagnant d’Olga Carmona et la célébration triomphale alors que l’Espagne a remporté la finale dimanche. Et les Lionnes d’Angleterre et leur audace jusqu’au match de championnat. Et le but merveilleux de Sam Kerr en demi-finale alors que le défi courageux de l’Australie a finalement échoué. Et, oui, la façon dont les États-Unis se sont effondrés et ont capitulé et n’ont pas réussi à défendre leur titre.

Mais le temps du football bat à son propre rythme et à mesure que l’histoire du jeu avance, les événements du mois dernier seront vus d’une manière différente, plus large que les moments individuels – mais cruciaux dans le contexte général de la position du football féminin sur le spectre sportif .

C’était la meilleure Coupe du Monde Féminine de tous les temps, de loin. Le tournoi est arrivé à maturité en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours du mois dernier, avec une série de pas en avant et, maintenant, une puissante dose d’élan.

C’est une période dorée dans le sport, une période où les choses s’améliorent à un rythme rapide, apportant toutes les surprises et les délices que de tels bouleversements impliquent.

« Nous avons tous dit que ce serait la plus grande et la meilleure Coupe du monde, et ça l’a été », a déclaré la légende américaine Carli Lloyd lors de l’émission FOX. « Les gens craignaient qu’il y ait de gros scores, et il n’y en a pas eu. Les débutantes se sont présentées et nous ont inspirées, et nous devons continuer à soutenir le football féminin. »

Ce n’était même pas comme dans le passé récent, avec tant de douleurs de croissance maintenant nées. Comme l’a dit Lloyd, plus de victoires radicalement déséquilibrées, 13-0 et autres, avec les petites lumières capables de rivaliser, même si le champ a été élargi à 32 nations.

Plus besoin de remplir la moitié du tableau à élimination directe avant même le début du tournoi. L’Allemagne, le Brésil et le champion olympique du Canada ont tous été éliminés tôt. Le Maroc et les Philippines et la Jamaïque et le Nigeria et l’Afrique du Sud ont tous eu de grands moments de fierté. Bienvenue dans l’imprévisibilité, la meilleure chose que toute Coupe du monde puisse offrir.

Sur ce fil, plus de domination d’une poignée d’équipes. Plus d’ordre établi avec non seulement les États-Unis qui s’effondrent mais aussi d’autres bluebloods.

Les choses sont différentes maintenant, et elles sont meilleures à cause de cela.

Ce fut un tournoi agréable à bien des égards. Avoir des pays hôtes qui achètent sans réservation est un must, et bien que ni l’Australie ni la Nouvelle-Zélande n’aient un passé de football particulièrement long ou prestigieux, leur public respectif est allé en grand.

Les Australiens, en particulier, qui se demanderont longtemps ce qui aurait pu être différent sans la blessure au mollet de Kerr avant le tournoi, ont disposé le tapis de bienvenue et se sont présentés en grand nombre.

Les États-Unis étaient, franchement, extrêmement pauvres et le drame de la défaite aux tirs au but face à la Suède n’a fait qu’occulter le fait que le quadruple vainqueur a eu la chance de ne pas être éliminé par le Portugal en phase de groupes.

Le résultat a été un changement difficile pour un public américain qui s’était habitué au succès sans escale, mais a été un développement bienvenu pour tous les autres, dont les fans ont pu voir leurs équipes se battre pour un moment historique après que le champion ait échoué.

La variété est une bonne nouvelle pour un sport qui est le plus mondial de tous les jeux, et c’était édifiant de voir de nouveaux visages profiter du soleil.

En parlant de soleil, ne vous attendez pas à ce que ce qui s’est passé ici soit une valeur aberrante. C’est le début d’une nouvelle aube.

L’excellence tactique et systématique de l’Espagne a montré qu’il y a un changement de mentalité derrière le jeu féminin. La possession est de la poussière d’or maintenant, et si vous avez le personnel et la structure pour le faire fonctionner, cela peut vous rendre intouchable.

Ce processus ne fera que se développer au cours des quatre prochaines années, et au-delà.

La compétition ne fera que devenir plus féroce, le niveau de difficulté pour gagner réellement la sacrée chose plus difficile, le nombre d’équipes compétitives plus large et le niveau de divertissement plus grand.

Il a fallu 32 ans et huit avant la Coupe du monde féminine pour jeter les bases de celle-ci. L’avenir est passionnant, mais ce n’est pas seulement quelque chose à espérer.

D’après ce que nous avons vu, il est déjà là.

