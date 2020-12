P Les gens ont raconté des histoires sur la fin du monde aussi longtemps qu’ils se sont rassemblés autour du feu la nuit. Il y a un frisson étrange à imaginer le pire. En fait, l’apocalypse est une sorte de passe-temps pour les préparateurs hardcore qui se réunissent et catastrophisent.

Tom Linden, un préparateur de 62 ans du Yorkshire, dit que lui et ses amis aiment discuter des possibilités cataclysmiques chaque fois qu’ils partent en camping: guerre nucléaire, contagion mondiale, frappes d’astéroïdes, tempêtes solaires et cyber-attaques assommant la plupart des pays du monde. Internet (choix personnel de Tom du danger imminent).

«Nous allons nous asseoir et avoir des discussions animées sur les plus grandes menaces», dit-il. « Tout le monde a sa propre opinion. Mais les grandes choses ne sont jamais tout à fait ce à quoi vous vous attendez. Je n’aurais pas dit qu’une pandémie aurait jamais frappé ce pays et l’avoir affecté aussi gravement. Vous n’êtes jamais sûr de ce qui vous attend. »

Nous connaissons un événement massif qui approche à grands pas. Beaucoup d’entre nous vivent dans la crainte du moment où les cloches sonnent le soir du Nouvel An et que le Brexit devient réel. Et notre sortie du marché unique et de l’union douanière de l’UE – très probablement sans aucun accord commercial – a transformé des types anxieux, comme moi, en préparateurs à temps partiel.

Je range des boîtes, du riz et des pâtes séchées dans une demi-douzaine de boîtes depuis environ six mois. Et je ne suis pas le seul. Des collègues pessimistes ont stocké de la nourriture en quantités beaucoup plus importantes, se dotant de torches et de trousses de premiers soins – investissant même dans des systèmes de purification de l’eau et des générateurs de secours.

Graham Hughes, un écrivain de voyage de 41 ans de Liverpool, a rempli chaque armoire et une douzaine de grandes boîtes de nourriture de rechange – assez pour lui et sa partenaire et leurs deux filles pendant les trois premiers mois de 2021. Il n’est pas doute que des jours étranges et difficiles nous attendent.

Lire la suite

«C’est difficile à calculer pour certaines personnes, car nous sommes toujours dans une bulle d’exceptionnalisme britannique où nous pensons que tout va mal ici», dit-il. «Nous ne sommes pas préparés à distance pour cela en tant que pays, et nous avons un gouvernement si incompétent. Il y aura d’énormes problèmes d’approvisionnement. Pas de question. Et je ne pense pas que ces problèmes vont être résolus dans quelques mois. Ce sera le chaos.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Certains peuvent rire. En effet certains avoir ri – riant dédaigneusement à Preppers Brexit «barmy» aux points précédents du processus. Les Brexiteers aiment souvent évoquer le fait que nous, Britanniques, avons survécu à deux guerres mondiales.

Un côté du cerveau sait que le pays survivra au Brexit matériellement intact. L’autre côté est terrifié par la gravité des choses. Les pires scénarios du gouvernement sont sombres et mettent en garde contre des pénuries de nourriture et de médicaments, des hausses de prix et des troubles sociaux.

Ajoutez à cela l’impact potentiellement gigantesque des tarifs sans accord, une rechute dans une forme plus primitive de capitalisme, et le tableau devient cauchemardesque. Il semble rationnel d’avoir peur du grave déclin économique auquel la Grande-Bretagne est confrontée – un déclin si énorme et humiliant que cela ressemble à une forme d’effondrement.

Georgina Porter, une médecin suppléante âgée de 40 ans travaillant dans le sud-est de l’Angleterre, a constaté que son anxiété liée au Brexit augmentait au lieu de s’atténuer tout au long de cette année – regardant avec horreur Boris Johnson et ses ministres échouer à comprendre notre situation économique. sortie.

En août, elle a dit à ses abonnés Twitter qu’elle stockait de la nourriture en préparation. « Est-ce que quelqu’un d’autre fait ça ou suis-je paranoïaque? » elle a demandé.

«J’étais étonnée, car je pensais que les gens diraient:« Ne sois pas stupide, tu es paranoïaque »», se souvient Georgina. «Mais il y avait des centaines de personnes disant qu’elles faisaient de même ou prévoyaient de faire de même. Certaines personnes ont dit qu’elles recevaient des générateurs et des réchauds de camping. »

Georgina Porter stocke de la nourriture depuis des mois (Georgina Porter)

Depuis août, Georgina a stocké suffisamment de nourriture pour durer environ trois à quatre mois. Mais elle trouve cela peu réconfortant, compte tenu de l’ampleur des dommages que nous sommes prêts à nous infliger. «À certains égards, il semble ridicule de faire des réserves», soupire-t-elle.

«Nous vivons toujours dans l’un des pays les plus riches du monde. Et jusqu’à assez récemment, cela ressemblait à un pays qui fonctionnait bien. Mais plus maintenant. Il semble juste raisonnable de commencer à se préparer à de graves pénuries et à une crise grave. C’est comme si nous étions sur un navire en pleine tempête.

Lincoln Miles, qui a créé son magasin de préparation en ligne au Royaume-Uni en 2014, a constaté un nouvel intérêt pour la préparation en 2020. Il dit que les commandes ont décuplé depuis le premier verrouillage de Covid en mars. «Il y a eu cette augmentation monstrueuse des ventes – ça a explosé», dit-il

«Au cours des premiers mois, il y avait une demande énorme de kits de survie, de systèmes de purification d’eau, de masques à gaz», explique l’entrepreneur. «La demande a continué, mais au cours des derniers mois, il y a eu une évolution vers des emballages de rations contenant des aliments lyophilisés, ce qui peut être dû au Brexit.»

En 2019, l’entrepreneur James Blake a commencé à vendre des « Brexit Boxes » contenant des repas lyophilisés (Reuters)

Certains ont trouvé du réconfort en prenant vraiment au sérieux leur préparation. Un intérêt pour les grands espaces les a aidés à se glisser plus facilement dans la réflexion sur l’autosuffisance.

Honor McCullough, une jeune fille de 65 ans vivant dans l’ouest de l’Écosse, dit qu’elle a suffisamment de nourriture pour vivre pendant une année entière – après avoir transformé sa chambre d’amis en «un entrepôt» rempli de fournitures. Le passionné de camping sauvage s’est également approvisionné en tablettes de purification de l’eau.

«Vous les déposez pour qu’ils tuent tous les insectes», explique-t-elle. «Dans tous les cas, l’approvisionnement en eau ne reste pas fiable. Vous savez, je pensais que les preppers à l’américaine étaient des boules de noix. Mais je suppose que j’ai plus de respect pour eux maintenant – peut-être qu’ils ont été sur quelque chose.

Le gouvernement prévoit des files d’attente de camions allant jusqu’à 7000 dans le Kent (PENNSYLVANIE)

Honor travaille dans un supermarché et dit qu’elle a «une assez bonne idée» de la quantité de nos produits provenant de l’étranger et du caractère à court terme de l’approvisionnement en stock. «Je pense que les gens vont être sous le choc. Je peux voir des problèmes depuis longtemps. Je pense que notre situation sera bien pire en tant que pays à cause du Brexit. »

Elle ajoute: «Que se passe-t-il si vous perdez votre emploi l’année prochaine? Comment allez-vous traverser ces semaines d’attente pour le crédit universel? Si cela m’arrivait, au moins j’aurais réduit le montant que je dois dépenser lorsque la nourriture va devenir plus chère. Cela me donne un certain sentiment de contrôle – un sentiment limité de contrôle. »

D’autres sont incapables de se réconforter dans leurs propres efforts de préparation. Jo Elgarf, 45 ans, s’inquiète du potentiel de pénurie de médicaments, car sa fille dépend de deux médicaments contre l’épilepsie qui proviennent de l’UE.

Le Londonien a environ six semaines de nourriture cachée. Comme d’autres, elle a acheté quelques articles supplémentaires dans chaque grand magasin lorsque la chaîne d’approvisionnement a pu y faire face cette année. Mais elle n’a aucun moyen d’obtenir plus de cinq à dix jours de ces médicaments vitaux contre l’épilepsie.

«Je suis très, très inquiète à ce sujet», dit-elle. «C’est la seule chose dont nous ne pouvons nous passer. J’ai lu différentes choses sur le stock national de médicaments en 2020, et ils ne sont pas revenus là où ils étaient. Je pense que nous sommes dans une situation plus vulnérable en partant [the EU] maintenant que lorsque nous aurions pu partir en mars dernier.

Les retards dans les ports ont déjà commencé (Getty Images)

Compte tenu de l’ampleur de ces problèmes potentiels, compte tenu du nombre d’entreprises qui peuvent avoir du mal à survivre, regarder un tas de boîtes de conserve dans le coin de votre cuisine peut sembler un peu pathétique.

Mais pour beaucoup d’entre nous, acheter des boîtes de soupe était un bon moyen de négocier nos craintes. S’inquiéter des problèmes d’approvisionnement alimentaire à venir est probablement un moyen de dissiper les inquiétudes plus profondes concernant la ruine économique à long terme.

Existe-t-il un moyen de vous endurcir complètement contre l’avenir sombre de la Grande-Bretagne, mentalement et émotionnellement?

Lire la suite

Bradley Garrett, auteur de Bunker: construire pour la fin des temps, a passé du temps avec les préparateurs hardcore du monde entier – y compris ceux qui ont construit eux-mêmes des complexes souterrains à plusieurs étages. Il a trouvé les mieux préparés, ceux qui ont envisagé toutes les éventualités, sont souvent les plus zen.

«La préparation redonne aux gens le sens de l’action», dit-il. «Je pensais que j’allais rencontrer beaucoup de gens anxieux et paranoïaques – mais en fait, je les ai trouvés très en paix. Ils sont investis dans le futur. Il faut espérer qu’il y aura un avenir, sinon ça ne sert à rien de se préparer.

Il ajoute: «J’ai parlé à des gens vivant dans des appartements exigus, vivant de chèque de paie en chèque de paie, et quand je leur demande ce qu’ils feraient en cas de catastrophe, ils me disent: ‘Eh bien, j’abandonnerais probablement – à quoi ça sert? ? ‘ Et cela pour moi est étrangement nihiliste – accepter simplement un effondrement.

«Je veux dire, je comprends. Nous sommes tous tellement occupés par le travail. La plupart d’entre nous ne peuvent pas se permettre de construire des bunkers. Mais nous avons la possibilité de réévaluer les priorités et au moins de devenir un peu plus pratiques. J’avais l’habitude de penser à apprendre une langue ou à apprendre à faire de la plongée sous-marine – mais il est beaucoup plus logique d’apprendre à câbler des prises ou de penser à installer des panneaux solaires.

Bradley pense que les Britanniques reçoivent une dure leçon sur la délicatesse de la société. «L’idée de faire confiance à la mondialisation, aux réseaux commerciaux, aux livraisons à temps – toutes ces choses incroyablement fragiles – a été si profondément ancrée au Royaume-Uni. Je pense que nous voyons des gens suivre ce cours intensif pour apprendre à quel point ils sont fragiles.

Vous vous sentez mieux dans ce qui vous attend? Non, moi non plus.

Si rien d’autre, nous aurons probablement la chance d’en apprendre beaucoup sur le fonctionnement d’une société qui fonctionne réellement – et comment les sociétés fonctionnelles coopèrent réellement – alors que nous verrons les choses se détériorer autour de nous l’année prochaine.