Ce sera la Pixel Watch pour moi

La Google Pixel Watch allait (évidemment) être un élément incontournable dans les bureaux de DL, étant la première montre intelligente de Google et tout. Même si nous ne connaissons pas tout à fait tous les détails entourant ses spécifications, ses caractéristiques et son prix, c’est sans aucun doute un appareil dont nous avons besoin. Mais maintenant, après avoir vu la gamme Galaxy Watch 5 de Samsung dans une fuite aujourd’hui, la Pixel Watch ressemble au dernier espoir d’excitation en 2022.

Parlons de ce que nous savons arriver en 2022.

Nous savons que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro arrivent et à quoi ils ressemblent. Il y aura des améliorations là-bas (comme Tensor 2), mais soyons honnêtes, ce que nous avons vu jusqu’à présent se présente comme une mise à niveau mineure par rapport à la gamme Pixel 6. Nous savons que Samsung sortira probablement un Galaxy Z Flip 4 et un Fold 4 dans les semaines à venir, également avec des améliorations mineures par rapport aux générations précédentes. Nous sommes à peu près sûrs que OnePlus est sur le point de proposer une mise à niveau délicate dans le OnePlus 10T. Nous savons que le Nothing Phone (1) ne vient pas ici. Nous savons qu’OSOM a vendu son âme au monde sommaire de la cryptographie.

2022 ressemble à une année intermédiaire pour les téléphones. Et si ce n’est pas un buste, parce que la qualité des appareils devrait être élevée, alors ça ressemble au moins à un snoozey. Cela ne veut pas dire que la plupart des appareils que j’ai mentionnés ci-dessus ne seront pas bons ou ne valent pas la peine d’être mis à niveau en fonction de votre appareil actuel, c’est juste que cela ne va pas être une année pour de nouveaux révolutionnaires-ness.

Donc, avec les téléphones qui se transforment de cette façon, nous passons aux appareils portables, et c’est là que la Pixel Watch contre la Galaxy Watch 5 entre en jeu.

Comme je l’ai mentionné dans l’ouverture, la Pixel Watch est le choix évident pour moi. Pas seulement parce que c’est la première montre intelligente de Google, mais vraiment parce que la gamme de montres de Samsung est comme les téléphones que tout le monde est sur le point de sortir – rien de nouveau.

Le gars de Samsung va se montrer maintenant et dire: “La Galaxy Watch 5 Pro est toute nouvelle, imbécile!” Et oui, mec, ça l’est. L’avez-vous vu, cependant? Ce design au cul profond semble plus épais qu’une jambe et avec une batterie que nous nous attendons à faire pour un étui qui a l’air maladroit sur le poignet de tout le monde dont le nom n’est pas Dwayne Johnson ? Et la Galaxy Watch 5 régulière est une copie directe de la Galaxy Watch 4, une belle gamme de montres, mais celles que nous avons déjà vues. Qu’est-ce qui m’excite ici, un capteur de température cutanée ?

Associez le design déjà joué à celui de Samsung meh Un logiciel UI Watch et je passe. Donnez-moi la Pixel Watch, s’il vous plaît.

La Pixel Watch est une nouvelle version d’un design de montre intelligente qui est à peu près aussi propre que possible, avec sa couronne rotative qui traverse son bas et son haut incurvés, et ce verre bombé avec un dos en acier inoxydable. Google a réussi à créer une montre intelligente qui ressemble à une montre, et pas seulement à une autre technologie portable. La taille du boîtier semble être pour le poignet de la personne normale, il est mince, on nous dit qu’il exécutera une “nouvelle expérience Wear OS” et que Fitbit aura une intégration profonde. Il devrait rapidement s’associer à votre téléphone et s’intégrer parfaitement à l’écosystème Google Pixel, que j’apprécie par rapport aux autres.

L’ancien chipset Exynos 9110 que Google a choisi d’utiliser suscite quelques inquiétudes, mais si une autre rumeur selon laquelle Google personnalise l’expérience en ajoutant un coprocesseur est correcte, elle devrait tout de même offrir une meilleure expérience que la gamme 4100 de Qualcomm. Nous savons également que Google a travaillé sur cette chose toujours et on s’attend alors à ce qu’il soit composé au lancement, contrairement à leurs versions annuelles de téléphone.

Est-ce que je viens de fanboyer un peu et de passer pour un gamin de technologie gâté? Vous pariez. Mais j’aime toujours être enthousiasmé par les nouveaux produits et la Pixel Watch est notre dernier espoir, Obi-Wan.