“Ce sera comme une finale pour nous”, déclare l’attaquant argentin Lautaro Martinez avant le match contre le Mexique

Les Argentins espèrent également restaurer leur statut de favoris du tournoi contre le Mexique, timide.

“Ce sera comme une finale pour nous car c’est un match qui pourrait définir notre foi en cette Coupe du monde”, a déclaré l’attaquant Lautaro Martinez lors d’une conférence de presse vendredi.

“Cela a été un coup dur pour notre moral (perdre face à l’Arabie saoudite) mais nous sommes un groupe solide et très uni.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

« Nous devons rester calmes, récupérer et penser à ce qui s’en vient. Et ce qui arrive, c’est le Mexique, donc nous devons nous concentrer sur la victoire quoi qu’il arrive.”

Lautaro a déclaré que l’Argentine avait dominé le match contre les Saoudiens et ne méritait pas de perdre, trois buts étant exclus pour un hors-jeu serré par VAR.

Maintenant, ils affronteront l’équipe mexicaine à faible score et blessée qui a confirmé le pessimisme d’avant le tournoi lors de leur premier match, faisant match nul 0-0 contre la Pologne et n’évitant la défaite que grâce à un superbe arrêt du gardien vétéran Guillermo Ochoa.

“Nous sommes très optimistes et je pense que nous avons perdu à cause de petits détails, à cause de nos propres erreurs. Nous avons étudié notre prochain rival et je pense que nous sommes prêts”, a déclaré Lautaro.

A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de la FIFA 2022 : le Brésilien Neymar absent de la phase de groupes en raison d’une blessure à la cheville

L’entraîneur Lionel Scaloni a déclaré que Lionel Messi était en forme et prêt à jouer malgré les informations faisant état d’une éventuelle blessure à la cheville et qu’il pensait que son équipe avait ce qu’il fallait pour rebondir après sa première défaite.

“Lorsque vous êtes éliminé, vous devez vous relever, et mes joueurs sont plus que capables de le faire”, a déclaré Scaloni.

“Nous ne changerons pas notre façon de jouer à cause de la défaite contre l’Arabie saoudite. Je peux faire un changement ou deux dans la sélection mais pas dans notre système, ce n’est pas en cause.

“Ce groupe laissera tout ce qu’il a sur le terrain pour se remettre de ce coup dur.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici