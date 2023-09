Ce sentiment quand ta grand-mère devient une star des réseaux sociaux

Dans l’un de ses récents articles, Joan MacDonald virevolte sur une plage et sourit radieusement devant la caméra. Dans une autre, la femme de 77 ans expire fortement alors qu’elle s’accroupit sous une barre lestée dans une salle de sport.

Parmi les soi-disant « granfluenceurs » sur les médias sociaux, la native de Cobourg, en Ontario, est un poids lourd qui dit qu’elle s’habitue encore à déployer ses muscles sur les réseaux sociaux et note que « pas en 1 000 ans » ne s’est-elle vue devenir une influenceuse à 70 ans.

« Ce n’était pas du tout à l’horizon pour moi », a déclaré MacDonald, dont le parcours a commencé il y a quatre ans, lorsque sa fille l’a poussée à être en bonne santé et à partager sa transformation en ligne. Au début, elle était réticente.

« Qui va écouter une vieille dame ? » elle se demandait.

Il s’avère qu’il y a beaucoup de monde.

REGARDER | Les influenceurs des médias sociaux dans leurs années d’or : Tirer profit en tant qu’influenceur à tout âge Du fitness à la nourriture en passant par la mode, ces influenceurs ont pris d’assaut les médias sociaux – et ils pourraient être votre grand-mère. Ioanna Roumeliotis de CBC s’entretient avec certains des plus grands influenceurs d’Internet sur la façon dont ils accumulent des abonnés et des contrats de marque.

Son parcours du surpoids et en mauvaise santé à musclé et fort a valu à MacDonald près de deux millions de followers sur Instagram et des dizaines de millions de vues sur TikTok.

Elle dit qu’elle est toujours dépassée par le nombre de ses partisans – dont beaucoup sont des décennies plus jeunes – qui disent qu’elle leur donne l’espoir de changer leur vie.

« Cela change la vie », a déclaré MacDonald lors d’une récente visite à Toronto. « Beaucoup de gens disent ‘J’adore ton sourire. Comme si ça me rendait heureux quand je regardais l’un de tes messages.’ «

Parmi ces adeptes se trouve Jodi Echakowitz, résidente de Thornhill, en Ontario, qui est également devenue une amie. Echakowitz, la cinquantaine, a suivi l’exemple de MacDonald et a transformé sa propre santé physique. Elle et MacDonald ont récemment passé un week-end ensemble qui comprenait de l’exercice.

Echakowitz dit que le parcours de MacDonald lui a appris qu’il n’y a pas de limites à ce qui est possible.

« Ce que vous pouvez faire, comment vivre votre vie et comment changer votre vie », a-t-elle déclaré. « C’est comme si je voulais ce qu’elle a, tu sais ? Je veux faire ce qu’elle a fait. Et donc, oui, c’est incroyable. »

Jodi Echakowitz, à gauche, est rapidement devenue amie avec Joan MacDonald, une influenceuse des médias sociaux âgée de 70 ans. Echakowitz, la cinquantaine, a suivi l’exemple de MacDonald et a transformé sa propre santé physique. (Brenda Witmer/CBC)

Le boomer boom de TikTok

L’attrait croisé de MacDonald parmi les données démographiques n’a pas seulement inspiré ses abonnés, il a fait d’elle et d’autres influenceurs plus âgés un rêve pour les spécialistes du marketing.

Elle fait la promotion d’une ligne d’entraînement, possède une application de fitness, a co-écrit un livre avec sa fille et a d’autres accords en cours.

« C’est nouveau mais ce sera normal », a déclaré Sabaa Quao, directrice de la création de l’agence de marketing et de communications Cossette, basée à Toronto.

Sabaa Quao, directrice de la création de l’agence de marketing et de communications Cossette, basée à Toronto, affirme que les influenceurs seniors pourraient bientôt devenir la nouvelle norme, car les baby-boomers constituent eux-mêmes un marché énorme. (Oussama Farag/CBC)

À mesure que les plateformes comme TikTok gagnent du terrain auprès des utilisateurs plus âgés, les marques les suivent là-bas, et Quao dit que c’est parce que les baby-boomers constituent un marché énorme.

« Quand on pense à la taille de cette population de baby-boomers, quand on pense à leur impact économique en termes de pouvoir d’achat ou de revenu disponible, le marché ne peut pas les ignorer. »

Il ne peut pas non plus ignorer leur influence sans âge, dit Quao.

« C’est un facteur de confiance implicite », dit-il, qui vient avec l’expérience et la sagesse.

« La vie peut devenir meilleure »

Gym Tan, 63 ans, tire parti de sa propre expérience de vie pour assumer un nouveau rôle d’influenceuse de style.

L’ancienne dirigeante de la mode basée à San Francisco a des relations avec des dizaines de grandes marques et se dit « terrassée » par sa nouvelle carrière accidentelle.

Gym Tan, 63 ans, affirme que sa carrière accidentelle d’influenceuse sur les réseaux sociaux montre qu’il n’y a « pas de date d’expiration » pour les femmes. (Soumis par Gym Tan)

« Je pense que, wow, la soixantaine est ma meilleure époque. Certainement en tant que femme plus âgée dans cet espace. Je pense que j’aime le fait que, vous savez, nous montrons en fait qu’il n’y a pas de date d’expiration. »

C’est la fille de Tan et jumelle habituelle de la mode en ligne qui l’a convaincue de partager sa tenue du jour – OOTD dans le langage des médias sociaux – sur TikTok.

Au cours de la dernière année et demie, les conseils de style rapides de Tan, qui se terminent généralement par un claquement de doigts, lui ont valu des centaines de milliers de followers. Elle a désormais un agent artistique et fait partie de la dernière équipe Sephora, un partenariat rémunéré d’un an conçu pour mettre en valeur les créateurs de contenu. Elle est également apparue dans une campagne publicitaire mondiale pour Clairol.

« En termes de partenariats, c’est une activité très lucrative », a déclaré Tan, soulignant qu’elle est avant tout une créatrice de contenu qui souhaite contribuer à rendre la mode accessible à toutes les femmes.

« Je suis plus âgée et j’ai toute cette expérience, alors pourquoi ne pas montrer aux gens à quel point c’est facile », a-t-elle déclaré. « Je veux transmettre aux gens ce message selon lequel il ne faut pas avoir peur de vieillir parce que la vie est toujours belle. En fait, la vie peut s’améliorer. »

Bien que les influenceurs plus âgés aient des abonnés plus âgés, leur plus grand nombre d’abonnés sont ceux dans la vingtaine et la trentaine qui constituent la majorité des utilisateurs des médias sociaux et qui s’identifient souvent aux influenceurs plus âgés avec nostalgie.

Nonna Elda Sirizzotti et sa petite-fille Allessandra Requena s’embrassent alors qu’elles se reposent à une table de pique-nique pendant l’enregistrement d’une publication sur les réseaux sociaux. Sirizzotti est devenue si célèbre pour ses recettes et ses conseils culinaires sur TikTok qu’elle est reconnue à l’épicerie de Toronto et a même publié son propre livre de cuisine. (Brenda Witmer/CBC)

« Une grand-mère pour tout le monde »

Elda Sirizzotti – ou Nonna Elda pour ses partisans – semble pouvoir être la grand-mère italienne de tout le monde. Les publications de l’homme de 83 ans partageant des recettes familiales traditionnelles et des conseils de cuisine sont vues des millions de fois sur TikTok.

Sa petite-fille, Allessandra Requena, l’a encouragée à partager sa passion pour la cuisine l’année dernière, mais a été surprise de voir à quel point cette passion résonnait auprès des jeunes.

« Nous avons un TikTok qui est devenu très viral », a déclaré Requena. « Il a 14 millions de vues. Et c’est juste : ‘C’est comme ça qu’on ouvre une boîte de pâtes.’ Et elle l’a frappé sur le comptoir. Ouais. Et ça a vraiment décollé. »

Sirizzotti a également quelques collaborations et a publié son propre livre de cuisine. Elle dit qu’elle s’habitue encore à être reconnue à l’épicerie de son quartier de Toronto.

Un abonné l’a même appelée chez elle pour lui dire qu’il avait pleuré en regardant son message parce qu’elle lui avait fait manquer sa défunte grand-mère.

« Je dis : ‘OK, je vais être ta grand-mère' », lui a dit Sirizzotti. « Je suis la grand-mère de tout le monde maintenant ! »

Allessandra Requena enregistre sa grand-mère, Elda Sirizzotti, en train de griller des légumes pour une prochaine publication sur TikTok. Sirizzotti, 83 ans, est devenue virale avec une vidéo expliquant comment ouvrir une boîte de pâtes, mais elle a maintenu sa renommée sur les réseaux sociaux en partageant des recettes familiales, des conseils de cuisine et en étant, selon ses propres mots, « une grand-mère pour tout le monde ». (Brenda Witmer/CBC)

Des vibrations inspirantes

MacDonald dit que son influence multigénérationnelle n’a pas été facile, mais elle s’avère bien plus que le simple nombre de ses adeptes.

Elle dit qu’elle est passée d’un état de surpoids, de dépression et de plusieurs médicaments à un état sans drogue et plus heureuse qu’elle ne l’a jamais été dans sa peau.

Mais elle dit que sa nouvelle renommée ne dépend pas tant d’elle que du fait de ne pas adhérer à l’idée selon laquelle « quand on atteint un certain âge, la vie est finie ».

MacDonald dit qu’elle comprend que beaucoup de gens ne s’aiment pas. Pendant longtemps, elle a dit que non non plus. Mais cela a changé, tout comme sa motivation.

« C’est un très bon sentiment de pouvoir aider quelqu’un d’autre à vivre sa vie sur une note plus heureuse.