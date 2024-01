Ce sculpteur de renommée mondiale fait vibrer le sud de l’Utah – St George News

ST. GEORGE –Des sculptures en pierre extérieures de 10 tonnes aux centaines d’œuvres d’art sculptées dans des galeries du monde entier, ce célèbre artiste se cache à la vue de tous, ici même dans le sud de l’Utah.

“Je me considère comme un artiste environnemental”, a déclaré le sculpteur sur pierre Patrick Liam Sullivan. « La pierre et l’art ont un élément terre. Je fais de l’art public pour faire ressortir l’énergie. Le pouvoir est dans la pierre.

Originaire du Canada, Sullivan est en partie irlandais et en partie indien et citoyen de la nation Cherokee. Il injecte souvent naturellement son héritage dans ses œuvres, notamment le symbolisme celtique et indien.

Sullivan a déclaré que son histoire artistique a commencé il y a 50 ans ; sa formation artistique formelle a commencé au Langara Community College de Vancouver en 1974. Il a étudié les beaux-arts pendant un an et a décidé de se consacrer à l’art de la sculpture sur pierre.

Après avoir consacré un an à étudier l’horticulture, il a repris des études d’art formelles au Emily Carr College of Art de Vancouver en 1979, se spécialisant dans la sculpture sur pierre. C’est là qu’il a travaillé avec Gerhard Class, de renommée mondiale, et a obtenu son diplôme en 1981.

“Ma première œuvre d’art publique a eu lieu en Allemagne de l’Ouest”, a déclaré Sullivan. « J’ai été invité à un grand colloque international de sculpture sur pierre avec 25 autres sculptures. C’était mon premier symbole d’art public. C’était toute une aventure.

Le symbole artistique en deux parties de 10 tonnes a été reconnu à l’Université Simon Fraser à Burnaby. La sculpture en pierre de Coquitlam fait désormais partie d’une installation permanente de 14 sculptures en pierre dans le parc Blue Mountain.

En tant que double citoyen américain et canadien, Sullivan a rencontré son épouse Sharon à St. George il y a 18 ans. Le couple a vécu à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, avant d’être rappelé au Canada pour le projet d’art public Neighborhood Valley Trail à Whistler, en Colombie-Britannique.

Là, il a créé « Last Love », une sculpture à grande échelle sculptée dans le marbre de Vérone qu’il a dédiée à sa femme. Cette sculpture en pierre est installée en permanence à la nouvelle gare de Whistler. La série « Last Love » comprend désormais un total de huit sculptures réparties dans différents lieux.

Il a réalisé trois sculptures de 10 tonnes sur la Route 66, qui, selon lui, sont ses plus grands projets à ce jour. La plupart de son travail pèse en moyenne entre 6 et 8 tonnes. Jusqu’à présent, il a réalisé 20 sculptures publiques en pierre et plusieurs centaines de sculptures en atelier et en galerie. Voir son curriculum vitae complet ici.

Localement, Sullivan possède deux sculptures sur Main Street dans le cadre des installations Art Around the Corner. La première sculpture, « O’Keefe 10 », fait partie d’une série de 15 parties toutes réalisées en marbre. La deuxième sculpture s’intitule « 1960 » et s’inspire de la chanson « Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini ».

“C’est fantaisiste”, a-t-il déclaré à propos de la sculpture inspirée du bikini. «J’ai juste décidé de m’amuser avec ça et de le laisser couler. Beaucoup de gens l’adorent.

Son art peut également être vu à l’intérieur de la Sunset Gallery & Framer à St. George. À Las Vegas, Nevada, il fut chargé par la Commission régionale des transports du sud du Nevada pour décrire l’histoire des transports dans la vallée de Las Vegas. Le La sculpture de neuf pieds de haut s’intitule « Motion » et est fabriquée à partir de grès de l’Indiana. L’œuvre est située au Centennial Hills Transit Centre & Park and Ride.

Bien qu’il préfère travailler autant que possible avec des pierres plus dures, il a travaillé avec l’albâtre, le granit, le calcaire, le marbre, la stéatite, l’onyx, le basalte et bien plus encore. Quant à la sculpture elle-même, il a utilisé des outils pneumatiques et électriques, mais préfère sculpter autant que possible à la main. Travaillant six jours par semaine, il lui faut en moyenne entre un et trois mois pour réaliser une sculpture à grande échelle.

« La pierre naturelle est l’expression la plus puissante et la plus durable de notre environnement », a déclaré Sullivan.

Quant aux projets futurs, Sullivan a déclaré qu’il espérait achever une grande sculpture permanente dans le comté de Washington. Lui et sa femme Sharon travaillent en équipe et fonctionnent sous le nom de Sullivan & Sullivan Public Art. Elle est aussi un artiste et peint avec une ambiance Art Déco.

Pour plus d’informations, visitez leur site internet. Contactez Patrick Sullivan pour toute demande de renseignements à [email protected].

“Il faut voir son travail”, a déclaré Sharon Sullivan. « Quand on s’y met, on en voit la puissance. Vous voyez comme c’est tactile. Et il fait son travail pour que les gens puissent le toucher et l’apprécier. C’est tout simplement magnifique.

