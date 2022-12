Ce sanctuaire thaïlandais pour hommes vise à sauver les chiens errants maltraités et abandonnés

Les chiens sont considérés comme l’ami le plus proche d’un homme pour une raison. Avec leur affection inébranlable, ils nous aident à réduire notre niveau de stress et à mener une vie heureuse. Cependant, certains chiots malheureux vivent dans la rue et se voient refuser l’amour et l’affection inconditionnels des humains.

En Thaïlande, un homme et son ONG qui s’appelle “The Man That Rescues Dogs” ont pris la responsabilité de sauver les chiens errants autant qu’ils le peuvent, en particulier ceux qui ont été maltraités ou qui ont été impliqués dans des accidents à cause de la En raison de combats entre eux et d’autres facteurs comme le fait d’être renversé par des véhicules comme des motos ou des voitures, les chiens errants peuvent subir des blessures.

Une vidéo récente publiée sur Instagram présente Michael Baines, dont la mission de vie est d’aider les animaux errants maltraités et abandonnés. Dans la vidéo, on voit de nombreux chiens blessés boitillant avec l’aide d’un déambulateur à roulettes sur les côtés. En plus des blessures, certains de ces chiens des rues en Thaïlande sont soignés dans le sanctuaire car ils sont affamés et malades.

Dans la vidéo, Baines poursuit en déclarant qu’il y a beaucoup de tiques autour des chiens, ce qui entraîne des parasites sanguins, particulièrement fréquents chez les chiens là-bas. Il affirme également que plus de 98% des chiens qu’il accueille ont des parasites sanguins et sont traités ici avec des antibiotiques tels que la doxycycline.

Dans un effort pour aider les animaux errants dans tout le pays, ce sanctuaire et clinique en Thaïlande abrite aujourd’hui 700 chiens et garde un œil sur 400 autres dans les rues, a révélé la légende. Baines et son équipage travaillent sans relâche pour donner à ces chiens une chance de se battre. Baines et 20 membres du personnel résident au sanctuaire pour s’occuper à la fois des chiens en bonne santé et de ceux qui ont des maladies et d’autres besoins spéciaux et leur donner une chance de vivre une vie confiante.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici