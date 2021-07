Ce salon de Dubaï transforme les ongles en périphériques de stockage de données

Au cours de la dernière année et demie, les gens ont connu une augmentation de l’adoption des services en ligne. Les transactions en ligne sont devenues d’autant plus importantes avec le verrouillage induit par Covid-19. Les gadgets font partie intégrante de notre vie, mais même dans ce cas, certaines innovations technologiques continuent de choquer les gens. Une de ces innovations est observée dans un salon basé à Dubaï qui transforme les ongles de ses clients en dispositifs de stockage de données secrets et compacts. Lanour Beauty Lounge permet à ses clients d’opter pour un nouveau type de manucure dans lequel ils peuvent garder leurs détails numériques littéralement à portée de main et partager les informations avec d’autres en quelques secondes.

Au service de manucure, la prothésiste ongle insère une puce électronique au bout du doigt de ses clientes, la dissimule sous un joli vernis à ongles et la scelle sur l’ongle. Après ce processus, il suffit de toucher son smartphone pour transférer les données de l’appareil dans un accessoire compact.

La puce utilise une technologie de communication en champ proche pour se connecter aux appareils mobiles du propriétaire. Il peut être utilisé avec les systèmes d’exploitation Android ou iOS. La puce peut être mise à jour avec toutes les informations que le client souhaite partager.

Selon Nour Makarem, la propriétaire du salon de beauté, les puces peuvent contenir des informations pouvant servir de carte de visite numérique. « Nous installons les informations que vous souhaitez, comme votre nom, votre numéro de téléphone portable, vos comptes de réseaux sociaux et votre site Web également », a déclaré Makarem à CNN.

Vous pouvez accéder et partager des informations facilement. Les clients peuvent télécharger leurs sites Web, leurs réseaux sociaux et leurs contacts sur cette puce de haute technologie.

De plus, l’appareil n’est pas traçable, ce qui en fait un moyen discret de transporter des informations personnelles et professionnelles. Des centaines de clients ont déjà ce petit bijou d’appareil sur leurs ongles.

Makarem a créé Microchip Manucure après que la pandémie a frappé le monde. Elle a commencé comme une expérience sur les réseaux sociaux pour aider à la distanciation sociale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici