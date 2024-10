Ce salon allie un design du milieu du siècle à un sentiment de nostalgie

Trente-huit ans après avoir quitté la maison familiale du sud-ouest de Calgary, Robert Ollerenshaw, fondateur et président exécutif de Développements de l’article 23 et Maisons Baywests’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’endroit comme chez soi et a décidé d’y retourner. « Je ne pouvais pas trouver un meilleur emplacement, avec le terrain d’angle adossé au réservoir Glenmore », explique Ollerenshaw. « Mais le bungalow des années 1970 était démodé et avait sérieusement besoin d’une rénovation majeure. »

Inspiré par les conceptions modernes du milieu du siècle à Palm Springs, en Californie, Ollerenshaw, titulaire d’une maîtrise en conception architecturale, savait exactement ce qu’il voulait : une combinaison astucieuse de modernisme classique qui incorporait des éléments de sa maison d’enfance. C’est dans cet esprit qu’il a engagé Monica Stevens, architecte d’intérieur et amie proche, pour l’aider à réaliser sa vision.

Le salon central représente le mieux le design empreint de nostalgie, juxtaposant des meubles épurés inspirés du milieu du siècle à un piano à queue centenaire orné ayant appartenu à la mère d’Ollerenshaw et à l’orgue Hammond de 40 ans sur lequel il joue encore de temps en temps. temps. « La maison est comme une courtepointe », explique Stevens. « C’est un patchwork de belles pièces et de souvenirs de famille et d’amis. »

La Lumière

Populaires dans les maisons du XXe siècle, le couloir et le salon ont un plafond à claire-voie, laissant entrer un maximum de lumière naturelle plus tard dans la journée. Les luminaires Bocci en verre soufflé sont un autre élément qui ajoute de la transparence.

La cheminée

Le foyer d’origine, construit en 1973, est fait de dolomite naturelle qu’Ollerenshaw et son père ont récupérée et rapportée de la Colombie-Britannique. Un foyer lisse et élégant en marbre blanc complète la texture irrégulière et les teintes naturelles de la dolomite environnante.

La peinture

Un mur de galerie blanc présente une peinture abstraite saisissante à grande échelle du moderniste canadien William Perehudoff, connu pour ses formes simples et son utilisation de la couleur.

La table basse

Ollerenshaw a conçu la table basse en chêne rift, avec un insert en métal comme mesure pratique pour exposer des compositions florales.