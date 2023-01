Ce robot ressemblant à un humain peut transporter des poids lourds et faire des sauts périlleux

Boston Dynamics continue d’impressionner tout le monde avec un autre clip de Humanoid Atlas. Considéré comme le robot humanoïde le plus dynamique, Atlas fait toujours tomber les mâchoires lorsqu’il est vu en action. Cette fois, Boston Dynamics montre Atlas en train de prendre un poids lourd et d’effectuer un saut périlleux. La vidéo montre un homme au sommet d’une structure en construction, martelant lorsqu’il se rend compte qu’il a laissé son sac à outils en dessous. Heureusement, Atlas est là pour vous aider. Le robot humanoïde attrape un plan en bois et crée un chemin pour atteindre le travailleur. Il attrape le sac et se précipite pour le livrer. Après avoir réussi la livraison, Atlas effectue avec désinvolture un saut périlleux, puis célèbre son atterrissage en douceur en pompant son poing. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été très impressionnés par Atlas. Pour beaucoup de ceux qui suivaient son développement depuis des années, ils ne pouvaient contenir leur enthousiasme. Regarder ses mouvements fluides était à la fois effrayant et spectaculaire pour certains. Un utilisateur de YouTube a écrit : « Je dois dire que cela devient de plus en plus cool. Vous obtenez plus de “mouvements” dans Atlas. Je suppose qu’il y a beaucoup de 0 et de 1 pour bien faire les choses. J’ai regardé depuis le début. Donc ça va de mieux en mieux. »

“J’adore la façon dont il lance élégamment un sac d’outils de 50 lb sur quelqu’un tout en tournant avant même de regarder où il le lance, mais il fait un backflip !” un autre utilisateur a commenté.

Un commentaire disait: «C’est incroyable. Si BD veut générer plus d’argent pour sa recherche et son développement, il pourrait peut-être créer un jeu vidéo Atlas. Ce clip semble être un jeu vraiment amusant à jouer lorsque vous contrôlez Atlas pour aider ses compagnons humains à récupérer leurs outils.

Selon Boston Dynamic, Atlas est une plateforme de recherche. L’objectif est d’aider à repousser les limites de la mobilité de tout le corps. Le robot humanoïde est l’un des systèmes hydrauliques mobiles les plus compacts au monde. Atlas fournit une puissance élevée à l’un de ses 28 joints hydrauliques. C’est un exploit impressionnant de mobilité. Il peut atteindre une vitesse de 2,5 mètres par seconde. Pour être aussi high-tech et robuste qu’Atlas, il ne pèse que 89 kilogrammes et mesure 1,5 mètre. Utilisant tout son corps, Atlas est conçu pour se déplacer avec une vitesse et une grâce humaines.

