Ce robot de Bengaluru cuisine des plats indiens authentiques de manière maison

Cuisiner un repas indien à partir de rien n’est pas facile, surtout parce que le rapport entre les différents types d’épices détermine le résultat. Le nombre de méthodes aussi, pour un même plat varie : avec des recettes familiales, et avec la région. L’Inde étant très diversifiée et ayant des cuisines différentes, il a été impossible de fabriquer une machine de cuisson unique. Bien que vous puissiez en avoir un spécifique comme un fabricant de puttu ou un fabricant de roti, aucun chapeau ne peut faire les deux, puis certains. Il n’y a pas de machine qui puisse réellement cuisiner un repas indien complet à partir de zéro.

Faites frire un oignon jusqu’à ce qu’il soit translucide, puis réduisez la flamme pour ajouter l’épice suivante, assurez-vous qu’il est cuit avant d’ajouter le troisième ingrédient – les plats indiens sont complexes et suivez les instructions en couches. Serait-il possible qu’une machine suive des instructions comme celle-ci au T ?

Un Indien en a peut-être trouvé un : la start-up basée à Bengaluru, Euphotic Labs, a conçu un robot appelé « NOSH » à cette fin. Yatin Varachhia, un diplômé IISc basé au Gujarat a proposé la machine. L’unité entière est basée sur l’intelligence artificielle et a pris environ 3 ans et 6 prototypes pour se concentrer sur le modèle actuel.

« Au départ, le prototype était aussi énorme qu’un satellite. Maintenant, il est réduit à celui d’un four à micro-ondes ordinaire », partage Yatin sur le voyage de NOSH avec News18. Sa lutte pour accéder à des aliments bien cuits l’a poussé à chercher une solution sous la forme de ce robot.

« J’ai déménagé à Bengaluru en 2008 pour étudier en IISc. Ma lutte avec la bonne nourriture a commencé alors. Plus tard, quand j’ai commencé à travailler dans diverses entreprises multinationales et même après mon mariage, la lutte a continué. Ma femme et moi travaillions toutes les deux et nous avions envie de bons plats faits maison, ce qui ne serait pas toujours possible compte tenu de notre emploi du temps chargé. Commander ou d’autres options n’était pas un mode de vie durable. C’est à ce moment-là que j’ai ressenti le besoin de trouver une solution appropriée.

Après avoir discuté du sujet avec une centaine de personnes, il a finalement collaboré avec quatre amis : Pranav Raval, Amit Gupta et Sudeep. Yatin explique les composants de NOSH à News18 : Il existe différents compartiments pour les épices, l’huile et l’eau. Il existe également des plateaux séparés pour les ingrédients principaux pour la viande, le riz ou les légumes. Remplissez différents ingrédients dans les emplacements prévus et choisissez le plat en un clic. Le temps nécessaire à la cuisson est le même que celui qu’il faut si on le fait manuellement car le processus est le même et le robot le suit jusqu’à T. Mais le dur labeur se fait sans interférence humaine », explique Yatin.

On peut cuisiner un simple Upma, un Biryani ou un curry de poisson compliqué ou même un Dal Makhani dans un seul appareil. Il est conçu pour cuisiner des repas en une seule casserole.

La meilleure partie des aliments cuisinés par NOSH est qu’ils n’ont pas le goût d’être cuits à la machine, explique Amit, co-fondateur d’Euphotic labs.

« Le robot a 4 mouvements qui correspondent aux différentes méthodes d’agitation et de friture que nous utilisons dans la cuisine indienne. Nous avons eu la chance de recevoir le soutien financier des investisseurs, de la famille et du gouvernement indien. Nous avons déjà environ 200 commandes et les demandes affluent de différents coins du monde », déclare un fier Amit.

Le NOSH est actuellement au prix de Rs 50 000 et le prix de pré-commande est de Rs 40 000.

NOSH n’est pas la première installation de cuisine robotisée, mais c’est la première sur mesure pour l’Inde qui s’est avérée efficace.

Auparavant, un robot du Royaume-Uni appelé non seulement cuisinait les repas, mais nettoyait également la cuisine plus tard.

