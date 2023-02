Ce robot bizarre utilise l’IA pour peindre tout ce que vous lui dites

Rappelez-vous les jours anciens? Quand des outils d’intelligence artificielle tels que Dall-E et Stable Diffusion ont transformé vos invites de texte court en art numérique ? C’est tellement 2022…

Rencontrez Frida, un robot piloté par l’IA de l’Université Carnegie Mellon qui transforme vos invites en peintures physiques, complétées par des coups de pinceau audacieux dans une variété de techniques. Peut-être le plus frappant, le bot peut changer de cap pendant qu’il peint pour imiter la nature itérative de la création artistique.

L’université de Carnegie Mellon



“Cela fonctionnera avec ses échecs et cela modifiera ses objectifs”, a déclaré Peter Schaldenbrand, titulaire d’un doctorat. étudiant à l’école d’informatique de la CMU et l’un des créateurs du robot, a déclaré dans une vidéo décrivant le projet.

Frida vise à explorer l’intersection des robots et de la créativité, explique l’équipe, qui présente son document de recherche en mai à la conférence internationale IEEE sur la robotique et l’automatisation à Londres. Les robots ont déjà produit de l’art et l’ont même exposé. Mais Frida est conçu expressément pour collaborer avec les humains en utilisant le même type d’intelligence générative qui pilote des outils expérimentaux comme le chatbot AI ChatGPT.

Frida signifie Framework and Robotics Initiative for Developing Arts, mais il partage également un nom avec la célèbre peintre Frida Kahlo. La machine standard, trouvée dans un sous-sol, ne ressemble cependant en rien à Kahlo ou à tout autre humain. Pour l’instant, il s’agit simplement d’un bras robotique avec un pinceau fixé, une configuration qui souligne l’insistance de l’équipe sur le fait que Frida est un “système de peinture robotique, pas un artiste”.

“Frida ne génère pas les idées pour communiquer”, a déclaré Schaldenbrand. C’est là que les humains entrent en jeu, communiquant les objectifs de Frida avec des entrées de texte. Ils peuvent également montrer les images du bot dans un style qu’ils aiment ou même flasher des photos qu’ils veulent voir représentées sous forme de peinture. Les chercheurs jouent même avec des invites audio (ils ont joué la chanson Dancing Queen d’ABBA, un excellent choix, et ont demandé à Frida de la peindre). Frida suggère les couleurs de peinture appropriées à l’écran, puis les humains les mélangent dans la palette du robot.

“Frida peut aider quelqu’un qui rencontre des obstacles physiques à la création d’art visuel”, m’a dit Schaldenbrand. “Frida peut également aider les personnes qui n’ont pas le temps de s’adonner à l’art, car elle peut automatiser certains des éléments fastidieux. Nous allons maintenant de l’avant et travaillons avec les gens pour voir l’éventail des capacités de Frida.”

L’université de Carnegie Mellon



Frida n’atteindra probablement jamais la renommée de son homonyme, mais certaines compétences impressionnantes le distinguent des autres robots artistiques, dont les images d’entrée correspondent généralement à leur objectif final. La création artistique est un processus dynamique en constante évolution, et après avoir planifié sa trajectoire dans un environnement simulé, Frida utilise l’apprentissage automatique pour évaluer et progresser en temps réel. Le robot fait sa planification, comme professeur de robotique CMU Notes de James McCann dans la vidéo, “dans un espace de sens au lieu d’un espace de sorties.”

Frida n’apprécie pas la précision comme la plupart des robots et pourrait, par exemple, incorporer une “erreur” comme une tache de peinture errante dans son produit final. Chaque peinture prend des heures à compléter et les résultats sont souvent fantaisistes et très colorés.

“Il y a ce tableau d’une ballerine grenouille qui, je pense, s’est très bien passé”, a déclaré Schaldenbrand. “C’est vraiment idiot et amusant, et je pense que la surprise de ce que Frida a généré sur la base de ma contribution était vraiment amusante à voir.”

L’université de Carnegie Mellon



Pour former leurs multiples composants d’IA, l’équipe a saisi les gros titres de l’actualité et les a formés davantage sur des images et des textes représentatifs de diverses cultures. pour éviter un parti pris américain ou occidental.

Le rôle de l’IA dans la création d’art visuel, la composition de chansons et même l’écriture de poèmes et de scénarios de films suscite de l’enthousiasme, mais soulève également préoccupations éthiques et de droit d’auteur parmi les artistes et avocats. L’art de l’IA n’est pas créé dans le vide. Il fonctionne en absorbant et en reconstruisant l’art existant créé par les humains. Au fur et à mesure que l’art fabriqué à la machine s’améliorera, ces humains – de vrais graphistes, illustrateurs, compositeurs et photographes – se retrouveront-ils au chômage ?

Certains artistes avec qui j’ai parlé décrivent un sentiment de nervosité face aux questions complexes soulevées par l’art de l’IA. D’autres – comme Steve Coulson, un passionné de bandes dessinées qui a écrit une série de bandes dessinées entièrement dessinées par Midjourney – adoptent ce qu’ils considèrent comme un changement inévitable. Les artistes de bande dessinée que Coulson aime depuis longtemps “ont un œil pour la composition dramatique et la narration dynamique que je doute fortement que l’apprentissage automatique puisse égaler”, déclare Coulson. “Mais en tant qu’outil de visualisation pour les non-artistes comme moi, c’est très amusant.”

Les inventeurs de Frida partagent une perspective similaire.

Le bot armé, indique le document de recherche, “est une initiative robotique visant à promouvoir la créativité humaine, plutôt qu’à la remplacer, en fournissant aux humains des moyens intuitifs d’exprimer leurs idées en utilisant le langage naturel ou des exemples d’images”.

