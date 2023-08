Ce robot aspirateur et vadrouille Roborock 2-en-1 est actuellement en baisse à 520 $ (économisez 350 $)

Les corvées semblent interminables, mais certaines avancées récentes dans le domaine des appareils intelligents ont rendu ces tâches beaucoup plus faciles. Les robots aspirateurs peuvent garder vos sols bien rangés et éliminer automatiquement les débris selon votre horaire. Ces machines astucieuses peuvent être coûteuses, mais à l’heure actuelle, Amazon a réduit le prix du robot aspirateur et vadrouille Q7 Max Plus de Roborock d’un énorme 350 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 520 $ pour en acheter un pour vous-même. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Ce deux-en-un offre une aspiration maximale de 4 200 Pascal, ce qui devrait être plus que suffisant pour lutter contre les dégâts quotidiens dans la maison. Il dispose même d’une brosse en caoutchouc qui résiste aux enchevêtrements tout en capturant facilement les poils d’animaux. De plus, il nettoie en même temps pour capturer tous les débris que l’aspirateur ne ramasse pas. Il existe 30 niveaux de débit d’eau différents afin que vous puissiez le personnaliser selon vos préférences. Il dispose également d’outils de navigation LiDar, fonctionne avec Alexa et est livré avec des commandes d’application complètes pour vous aider à définir des horaires et des routines pour un nettoyage automatique.

Ce modèle est également livré avec une grande base auto-vidante qui peut contenir jusqu’à sept semaines de débris, vous n’avez donc pas à la vider pendant longtemps. Et il offre jusqu’à 180 minutes d’autonomie par charge, offrant jusqu’à 3 229 pieds carrés de couverture, ce qui est suffisant pour la plupart des foyers.

Vous recherchez un modèle avec des fonctionnalités différentes ou un prix inférieur ? Nous avons rassemblé de nombreuses autres offres de robots aspirateurs qui valent le détour.