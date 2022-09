Ce robot a battu un record du monde – mais son entraîneur dit qu’il n’est “pas encore dangereux”

Comme ça arrive6:14Cassie le robot court un sprint record de 100 mètres

Si vous avez récemment couru sur piste à l’Oregon State University, il y a de fortes chances que vous ayez croisé la route d’un concurrent inhabituel : un robot bipède athlétique.

Cassie s’est fait un nom pour la première fois en 2021 en complétant un 5K sur le campus avec un temps de 53 minutes. Après des mois d’entraînement, la machine sans torse et sans visage a maintenant établi un record du monde Guinness pour le 100 mètres le plus rapide d’un robot bipède.

Il a enregistré un temps de 24,73 secondes, ce qui est encore loin du temps humain record d’Usain Bolt de 9,58 secondes.

“Cassie le fait comme un jogging modéré”, a déclaré l’étudiant diplômé Devin Crowley Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “C’est impressionnant pour un robot, mais ce n’est pas encore tout à fait dangereux.”

Cassie le robot fait un record Après avoir terminé un 5K l’année dernière, Cassie établit un record du monde Guinness pour le 100 mètres le plus rapide par un robot bipède. (Laboratoire de robotique dynamique/Université d’État de l’Oregon)

Crowley a passé six mois à entraîner Cassie pour le sprint de 100 mètres, qui a eu lieu le 11 mai. Il est fier du robot, bien que le voir sprinter à travers le centre d’athlétisme Whyte de l’OSU était d’un autre monde.

“J’aime le décrire comme la moitié inférieure du Terminator”, a-t-il déclaré. “Mais ça ressemble plus à une autruche… Elle a des genoux inversés. Techniquement, ce ne sont… pas des genoux, ce sont des chevilles. Donc ça ressemble à un oiseau. Juste un bassin avec des jambes, et elles se plient principalement vers l’arrière .”

Comment construire un robot en marche

Le professeur de robotique de l’État de l’Oregon Jonathan Hurst, le professeur d’intelligence artificielle Alan Fern et leurs étudiants ont développé la structure et le logiciel de Cassie en 2017. Ils ont utilisé des fonds de la National Science Foundation et une subvention américaine de 1 million de dollars de la Defense Advanced Research Projects Agency. Ils mènent également le robot à son exploit de 5K.

Crowley s’est appuyé sur ce travail lors de son projet de fin d’études supérieures pour former Cassie au tableau de bord.

Le robot devait commencer par rester immobile, puis accélérer et courir jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne d’arrivée. Il a ensuite dû ralentir et revenir à une position debout – ce qui était le plus grand défi pour Crowley.

Il dit qu’il a spécialisé la programmation de Cassie pour qu’elle tourne le plus vite possible. Il n’est pas doué pour marcher, tourner ou rester immobile. Ainsi, lorsque Cassie a franchi la ligne d’arrivée, le robot a ralenti jusqu’à ce qu’il se mette en place. Même à sa vitesse la plus lente, il marche toujours.

Devin Crowley, étudiant au doctorat en ingénierie à l’Oregon State University, a entraîné Cassie pour le 100 mètres dans le cadre de son projet de fin d’études supérieures. (Université d’État de l’Oregon)

L’expert en robotique de l’Université de Bristol, Nathan Lepora, a qualifié le tableau de bord de Cassie de “extrêmement impressionnant”. Il a aidé une fois développer un robot capable de serrer doucement la main à l’aide d’un bout de doigt artificiel doté d’un sens du toucher.

“J’ai remarqué [Cassie] trébuché à plusieurs reprises”, a-t-il écrit dans un e-mail à Comme ça arrive. “Les humains comptent sur notre sens du toucher dans nos pieds pour nous aider à courir – vous ne pouvez pas très bien marcher avec une jambe engourdie. Alors peut-être que ces robots pourraient être encore meilleurs s’ils avaient des pieds tactiles, alors ils pourraient courir plus vite ou même sur un terrain accidenté.”

Il a dit que c’était formidable de voir des robots comme Cassie provenir d’un laboratoire de recherche universitaire, plutôt que d’une entreprise privée comme Boston Dynamics.

“Une grande partie de la recherche dans ce domaine … a été effectuée en privé, de sorte que d’autres universitaires n’ont pas été en mesure de s’appuyer sur la recherche”, a-t-il déclaré.

“La robotique à pattes est un domaine important car elle permet aux robots de se déplacer librement dans les environnements humains. Il est difficile de monter les escaliers si vous êtes sur roues.”

Un bot évolutif

Crowley s’est beaucoup amusé à entraîner Cassie pour le 100 mètres. Il dit avoir utilisé une approche basée sur l’apprentissage pour affiner le robot en un coureur.

“Nous ne lui disons pas comment courir. Nous lui disons quand il fait du bon travail”, a-t-il déclaré. “Il joue. Il essaie des actions aléatoires, essentiellement, jusqu’à ce qu’il détermine quelles sont les meilleures choses que nous lui disons. Et grâce à cette approche, il est beaucoup plus robuste.”

Pour le sprint record de 100 mètres de Cassie, le robot a commencé par rester immobile, puis a accéléré pour courir aussi vite que possible jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne d’arrivée. (Université d’État de l’Oregon)

L’entraîneur en lui a fait référence à certains moments de la vidéo de la course record, lorsque Cassie était sur le point de s’effacer, mais a pu récupérer.

“C’est vraiment cool à voir”, a déclaré Crowley.

Mais Cassie a toujours été heurtée et meurtrie au fil des ans – et son corps physique prendra bientôt sa retraite.

L’OSU Dynamic Robotics and AI Lab a accès à un nouveau modèle, sur lequel ils téléchargeront le logiciel de Cassie. La prochaine version de Cassie aura une vision afin qu’elle ne soit plus aveugle, littéralement.

“Il y a un certain nombre de directions différentes dans lesquelles Cassie va”, a déclaré Crowley.