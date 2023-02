Ce retraité de 52 ans a quitté les États-Unis pour le Portugal. Voici comment il passe son week-end avec moins de 40 $

En 2015, ma famille et moi avons pris des vacances à Lisbonne, au Portugal. Nous sommes immédiatement tombés amoureux du beau temps, du bruit des téléphériques et de l’accueil chaleureux des habitants. Deux jours plus tard, nous avons décidé de quitter les États-Unis et de prendre notre retraite au Portugal – et ce fut l’une des meilleures décisions que nous ayons prises. Nous dépensons beaucoup moins d’argent pour les produits de première nécessité à Lisbonne qu’à Washington, DC Nous avons également constaté que les loisirs amusants et les expériences gastronomiques sont tout aussi abordables, sinon plus. Le week-end, lorsque je suis en déplacement, je dépense moins de 40 $ par jour :

Commencez la journée avec un café et un petit-déjeuner

Prix ​​par personne: $6.31 Lisbonne est le paradis des amateurs de petit-déjeuner. Quand ma femme et moi avons envie de quelque chose de léger, notre endroit préféré est le Laboratoire de café de Copenhague à Principé Real, un quartier animé de Lisbonne. Pour un petit déjeuner plus copieux, on va au voisin Café Méthode Mouetteoù nous commandons du fromage cottage et des pancakes aux fruits pour 6,31 $ l’assiette.

Prenez un train jusqu’au bord de la mer et louez des vélos

Prix ​​par personne: $11.34 Un trajet en train d’une heure depuis la gare historique de Lisbonne Cais do Sodré jusqu’au village de pêcheurs de Cascais coûte 4,92 $ (aller-retour). Cascais est pittoresque, avec des bâtiments carrelés et des places pavées noires et blanches. C’est un endroit magnifique pour passer la matinée.

Le centre-ville de Cascais a beaucoup à voir, y compris de beaux carrelages et une architecture. Photo: Alex Trias

Près du centre-ville se trouve le Jardim dos Frangos (traduit par le “jardin des poulets”) où des paons, des coqs et des poules, suivis de leurs poussins, se promènent librement à travers les pins et les eucalyptus hirsutes. Après nous être promenés, ma femme et moi louons des vélos pour 6,42 $ et roulons le long de l’océan.

La piste cyclable menant à la plage de Guincho offre une vue imprenable sur les falaises de la région et l’océan Atlantique. Photo: Alex Trias

La piste cyclable est relativement plate et nous emmène devant les falaises pittoresques de Boca do Inferno et une collection de boutiques et de restaurants jusqu’aux eaux agitées de la plage de Guincho. De là, nous marchons à travers les dunes et les falaises rocheuses, ou nous nous asseyons et lisons un livre. Nous pourrions aussi emballer de la nourriture et faire un pique-nique.

Explorez les marchés en plein air de Lisbonne

Prix ​​par personne: Gratuit Autrefois un ancien complexe industriel pour le textile, Usine LX est aujourd’hui un ensemble de boutiques, de restaurants et de kiosques en plein air. Nous aimons nous arrêter le week-end et il est idéalement situé sur le trajet en train de retour de Cascais.

L’usine LX est l’endroit idéal pour acheter de l’artisanat portugais ou simplement pour s’asseoir et déjeuner. Photo: Alex Trias

Vous ne trouverez pas d’articles de marque chez LX. Des vêtements aux meubles, la plupart des choses à vendre sont conçues et produites au Portugal. Notre fille adore chiner à la Feira da Ladra, un marché aux puces populaire situé dans le quartier d’Alfama à Lisbonne. Le quartier est construit sur une colline escarpée remplie de rues pavées étroites et sinueuses, et c’est l’endroit idéal pour acheter des antiquités.

Mon marché préféré à Principe Real est une corne d’abondance d’antiquités et d’art. Photo: Alex Trias

J’aime aussi le marché aux puces du week-end à Principé Real, où vous trouverez de nombreux miels, fromages et charcuteries artisanaux.

Préparer un repas gastronomique pour le dîner

Prix ​​par personne: $19.04 Ma femme et moi aimons cuisiner. On trouve des ingrédients gourmands au marché extérieur Comida Independente, ouvert le samedi, et au Time Out Mercado. Les deux sont situés près de la gare Cais Sodre de Lisbonne.

Le marché Time Out de Lisbonne, le Mercado da Ribeira, est situé près de la gare Cais Sodre et des rives du Tage. Photo: Alex Trias

Pour un repas rapide et facile de champignons gourmands et d’œufs, j’achète : Un quart de kilo de girolles fraîchement cueillies : 7,49 $

Oeufs biologiques frais de la ferme : 3,19 $

Un spray d’huile de truffe : 3,19 $

Caviar d’algues : 4,28 $ Je servirai le repas avec une miche de pain frais de Gléba, une boulangerie à proximité. Leurs pains sont faits avec des souches de blé ancestrales locales pour 5,29 $ par pain. Pour une touche intéressante, je vais créer une garniture de pain spéciale. Je mélange du beurre (2,30$) avec de la pâte de miso blanc (5,23$) et des chips d’algues (1,60$). Et une bouteille de vin blanc portugais pour 4,80 $ accompagne pratiquement tous les repas.

Finir la journée avec un dessert