Ce retraité de 52 ans a quitté les États-Unis pour le Portugal – un aperçu de sa journée type : “C’est assez abordable”

Mais en 2015, des vacances en famille à Lisbonne, au Portugal, ont tout changé. Nous sommes immédiatement tombés amoureux de la ville et avons décidé de nous y installer. Nous avons donc loué notre maison DC et acheté un appartement de deux chambres de 1 300 pieds carrés à Lisbonne pour 534 000 $.

En 2011, à 41 ans, j’ai pris une retraite anticipée de ma carrière juridique. Ma femme Noki a quitté son emploi d’infirmière quelques années plus tard et nous avons profité d’une retraite paisible à Washington, DC

Mes journées commencent généralement par des projets de recherche d’investissement et d’écriture, et se terminent par une immersion dans la culture portugaise.

Quand notre fille de 17 ans Evelyn n’est pas à l’école, elle prend des cours de chant et de basse pour 21,75 euros par cours, et joue au tennis pour 27 euros par séance individuelle. Noki a récemment suivi un cours de céramique de trois jours pour 90 euros.

Le stationnement est gratuit au Sanctuaire de Peninha, une chapelle abandonnée qui surplombe l’océan et la campagne vallonnée, alors je me gare là-bas et j’emprunte les sentiers de descente vers la forêt.

Pour 9,75 euros, on peut acheter 100 grammes de chocolat pur 70% aromatisé au poivre et au sel.

Le long du vaste littoral du Portugal, de part et d’autre de Lisbonne, vous trouverez des plages de sable et des falaises rocheuses au bord de l’océan.

Ma promenade commence au bord de l’eau, puis sur les collines de Lisbonne et se termine dans le quartier historique de Principe Real, qui abrite un parc perché, un jardin botanique et certains des meilleurs restaurants de la ville.

Príncipe Real est un quartier chic connu pour ses bars animés et ses boutiques à la mode. Il y a aussi un marché fermier tous les samedis, où vous trouverez des légumes bio, de l’huile d’olive artisanale, du miel local, des fromages, des fruits secs et des cornichons maison.

Marquise est une boulangerie fantastique située près du bâtiment de l’Assemblée nationale. J’essaie d’y aller le matin à 9h00, quand il ouvre et que tout est chaud et frais.

Parfois, je suis juste à la maison en train de me détendre avec ma famille. De nombreuses nuits, Noki et moi nous dirigerons vers le jardin commun de notre complexe d’appartements pour partager un verre de vin.

Alex et Noki passent leur temps dans les jardins communaux à boire du vin, à traîner avec des voisins et à profiter de la vue sur le fleuve Tejo.

Alors que nous profitons de la brise fraîche et que nous regardons le soleil se coucher, je me rappelle toujours à quel point nous sommes bénis et chanceux.

Alex Trias est un avocat à la retraite. Lui et sa femme et sa fille vivent au Portugal depuis 2015. Il est l’auteur de la série “Investment Pancake” sur SeekingAlpha.com et a publié près de 500 articles sur la planification fiscale, l’investissement, la retraite anticipée et où trouver les meilleurs repas à Lisbonne.

