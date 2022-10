Ce retour boursier est sans précédent d’une mesure

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à Manhattan, New York, États-Unis, le 20 mai 2022.

Le S&P 500 a fait quelque chose qu’il n’avait pas fait depuis au moins deux décennies, selon Susquehanna.

Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés de Susquehanna, a noté que 97% des actions du S&P 500 ont augmenté pour la troisième fois au cours des cinq derniers jours de bourse. C’est la première fois depuis au moins 2000 que l’indice boursier élargi connaît une telle vigueur au niveau des actions.

Les investisseurs surveillent le marqueur de 97% car l’indice recule généralement après une journée avec ce pourcentage de ses composants en hausse, a déclaré Murphy.

Il a également noté qu’avant la semaine dernière, cette semaine marquait la première fois depuis le 25 août 2015 que 97% des composants du S&P 500 étaient en hausse au cours de deux des cinq jours de bourse précédents. Après cela, le S&P 500 a rebondi d’environ 13 % avant d’atteindre un nouveau creux six mois plus tard, a-t-il déclaré.

Le rallye de soulagement observé cette semaine fait suite à un mois et un trimestre difficiles pour le marché boursier, alors que les principaux indices ont glissé et que les investisseurs nerveux sont devenus de plus en plus préoccupés par les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale et la probabilité d’une récession imminente.

Au cours des deux premières séances de négociation de la semaine, le S&P 500 a augmenté de plus de 5 %. Mardi a été le meilleur jour pour le S&P 500 depuis 2020.

— Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.