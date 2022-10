Ce restaurant juste pour les chiens sert à votre chien un repas élégant pour 75 $

C’est un monde de chien-mange-filet-mignon.

Depuis fin septembre, la scène culinaire de San Francisco abrite désormais un restaurant appelé dogue, qui est apparemment une salle à manger haut de gamme pour, eh bien, les chiens. Selon le Chronique de San Francisco, il propose le premier menu dégustation pour chiens du pays. Ce menu, qui est disponible le dimanche, coûtera aux propriétaires 75 $ (environ 67 £, 118 AU $) pour mettre des assiettes de délices culinaires tels que des gaufres à la peau de poulet et une poitrine de poulet braisée infusée de champignons chaga devant leurs amis à fourrure.

La page Instagram de Dogue est remplie de photos de plats dont vous ne sauriez jamais à première vue qu’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, comme les tentacules de calmar et la polpette de chevreuil.

Ces chiens mangent mieux que moi.

Le propriétaire de Dogue, Rahmi Massarweh, un chef formé à la cuisine française classique, a commencé à préparer des plats crus sains et élaborés pour son propre chien, Grizzly, après que le Old English Mastiff ait semblé déçu par les croquettes sèches, selon le site Web de Dogue. “En utilisant mes connaissances en tant que chef, j’ai commencé à explorer l’idée d’aliments entiers, frais et de saison que je pourrais préparer pour Grizzly à la maison”, a déclaré Massarweh. Il a également commencé à “fabriquer à la main de la nourriture artisanale en petits lots” pour les chiots et à l’offrir aux clients en 2015.

Si le prix de 75 $ semble un peu élevé, Dogue vend également des friandises et des pâtisseries moins chères destinées aux chiens, ainsi que des “dogguccinos”. Nourriture & Vin ont rapporté que les friandises commencent à environ 15 $ (environ 14 £, 24 AU $).

“Mon approche consiste à traiter cela comme s’il s’agissait d’un restaurant humain”, a déclaré Massarweh au San Francisco Chronicle à propos de l’établissement, situé dans le quartier Mission de la ville.

Bien que Dogue soit peut-être le restaurant pour chiens le plus chic ou même le premier haut de gamme, il est possible de trouver des éléments de menu pour les chiots ailleurs. Shake Shack a un “Pooch-ini” qui combine biscuits pour chiens et crème anglaise. En 2018, Burger King a lancé une Whopper pour chiens (bien que disponible uniquement via DoorDash). Et Starbucks a une petite tasse avec de la crème fouettée appelée le puppucino.