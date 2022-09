Il n’y a pas de craquement ni de craquement, mais les grillons sont au menu d’un pop-up de Bangkok servant des hamburgers fusion bug, démontrant la dernière façon d’incorporer la viande riche en protéines dans les aliments – directement des fermes thaïlandaises.

Déjà en train de faire la une des journaux en tant qu’alternative à la viande, le marché des insectes comestibles devrait devenir une industrie mondiale d’un milliard de dollars dans les années à venir, de nombreuses personnes adoptant des bestioles effrayantes dans leur alimentation en raison des dommages climatiques.

Le Bounce Burger de Thaïlande est le plus récent enfant de cricket du quartier avec ses hamburgers au bœuf de cricket, ses saucisses, ses balles de cricket et même ses barres énergétiques et ses biscuits.

“Les grillons n’ont pas besoin d’être sur les étals des vendeurs de rue qui ne sont servis qu’avec de la sauce soja”, a déclaré Poopipat Thiapairat, copropriétaire du restaurant Bounce Burger.

“Ils peuvent être des hamburgers, de la boulangerie, des biscuits mous ou même un assaisonnement au paprika utilisé pour aromatiser les frites – tout cela est possible.”

Relooking d’image

Les grillons sont une source de protéines, ainsi qu’une foule de vitamines bénéfiques, et sont parmi les insectes les plus couramment consommés par les humains dans le monde.

Malgré cela, Poopipat a admis que les arthropodes grêles avaient besoin d’une refonte de l’image car ils n’étaient “pas vraiment conviviaux”.

“Si nous ouvrons un restaurant et servons des plats à base de grillons qui ne ressemblent pas à des grillons, les consommateurs pourraient être plus ouverts à essayer”, a-t-il déclaré.

“Le problème avec les grillons, c’est qu’ils restent coincés dans la gorge”, a-t-il déclaré, expliquant que son entreprise enlevait les parties “dures” de l’insecte – comme les ailes et les pattes – quittant le corps charnu.

“C’est le même concept que le boeuf ou le porc où nous ne mangeons pas les os.”

Alors que les Thaïlandais mangent depuis longtemps des insectes comme collation savoureuse, Pawan Thedthong – grignotant un insecte dans un stand de frites à Bangkok – a reconnu que d’autres pourraient être rebutés.

“Vous pouvez voir des étrangers passer et ils n’oseraient pas essayer les insectes”, a déclaré le jeune homme de 24 ans. “S’ils sont transformés en quelque chose de plus attrayant, les gens pourraient les manger davantage.”



Moins de moo, plus de chirp

L’un des plus grands attraits de l’élevage de grillons est que son impact environnemental est bien moindre que l’élevage de vaches ou de porcs.

Une étude de 2017 a suggéré que la production de poulet en Thaïlande était responsable de 89 % d’émissions de carbone de plus que les industries des insectes.

Alors que certaines parties du monde découvrent seulement maintenant les avantages, la Thaïlande compte déjà des milliers d’élevages d’insectes.

Beaucoup de ces fermes répondent aux besoins alimentaires des animaux, mais certaines se concentrent désormais sur les insectes comestibles pour les humains, comme Bricket R&D Cricket Farm, créée en 2019.

À la périphérie de Bangkok, la ferme fournit 160 kilogrammes (353 livres) de grillons par mois directement aux cuisines Bounce.

Le processus est soigneusement contrôlé, les insectes étant refroidis pour dormir, lavés, puis récoltés pour la préparation des repas, a expliqué le directeur général Thanaphum Muang-Ieam.

Quant aux clients ?

« Le goût est bon. La sauce se mélange à l’odeur des grillons », a commenté Anut Sottthibandhu, un client de 53 ans, en mâchant.

“Je n’ai pas l’impression qu’il y a des insectes dans mon burger”, a-t-il ajouté avec un sourire.

