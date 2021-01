La cuisine chinoise est l’une des cuisines les plus connues au monde. Des nouilles légèrement mélangées aux currys riches et épicés, presque tout le monde peut trouver son choix dans la cuisine variée. Bien qu’il puisse être déroutant pour les non-chinois de déduire ce qu’est un repas en se basant uniquement sur son nom. Mais que se passerait-il s’il y avait un menu qui était très clair ce qu’un repas particulier contenait et en même temps réussissait à vous faire sourire?

Un restaurant chinois devient viral sur Twitter en raison de son menu unique et hilarant. Elle s’est mise au point lorsqu’un célèbre profil Twitter a partagé des images du menu sur son profil, citant son amour pour l’endroit.

«Tante Dai est mon restaurant chinois préféré à Montréal, mais le vrai régal est le menu, avec des commentaires extrêmement honnêtes du propriétaire», a-t-elle déclaré dans la légende. Fidèle à ses propos, la série de photos qu’elle a postées prouve que le menu est, en fait, un régal!

Pour faciliter les choses, la plupart des noms chinois authentiques ont été traduits en anglais pour les clients. Mais ce n’est pas tout. Il y a des légendes sarcastiques sur chacun des aliments avec des commentaires follement hilarants sur chacun.

Sur l’une des photos se trouve un plat appelé Orange Beef en anglais avec le chinois écrit entre parenthèses. Sous la photographie du plat se trouve une section intitulée « Mots du propriétaire ».

Ils disent: «Comparé à notre poulet Général Tao, celui-ci n’est pas SI bon. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas un grand fan de la cuisine chinoise nord-américaine et c’est votre appel.

C’est bien que le propriétaire donne cet avertissement juste que le plat n’est pas si bon. De plus, leur opinion sur le fait de ne pas aimer la nourriture chinoise américaine est un phénomène assez courant parmi les populations chinoises.

Tout comme la cuisine chinoise Desi ici, la nourriture chinoise américaine est assez différente de la nourriture que les gens mangent réellement en Chine. Tout comme nous avons modifié les recettes chinoises en versions plus «indianisées» pour convenir à nos papilles gustatives, les Américains et les Canadiens ont fait de même.

Sur une autre photo d’un plat appelé bœuf à la sauce Satay, le propriétaire avoue ne jamais l’avoir essayé. Mais c’est l’un des plats les plus populaires au restaurant Aunt Dai et ils ajoutent une question se demandant s’ils devraient manger plus dans leur propre restaurant.

Sur un plat à base de pommes de terre, de piments et de vinaigre, le propriétaire se penche sur la culture de la restauration rapide américaine et commente qu’il existe d’autres plats de pommes de terre en dehors des frites.

Je sais que ce n’est pas de la « vraie cuisine chinoise » … mais quelle est leur opinion du général Tsao? – Zach Alexander (@ ziggyzach4) 12 janvier 2021

Sous l’un des plats de nouilles, le propriétaire avertit le client de ne pas s’attendre à ce qu’il soit «si savoureux» car il a une saveur de curry.

Le fil de tweet a reçu plus de 72 000 likes et des milliers de retweets. Les réponses étaient pleines d’autres fans du restaurant ainsi que de gens simplement amusés de découvrir ce menu bizarre.

nous nous sommes vraiment défoncés une nuit et nous ROLLING en riant de ceux-ci, mais j’ai complètement oublié merci pour ce rappel béni <3 – Mitch Dyer (@MitchyD) 12 janvier 2021

Je vais commencer à écrire ceci à propos de mes enfants: celui-ci est plutôt cool mais parfois fou. Cela reflète la pire version de moi-même à 8 ans. Cela dit, il est très intelligent. C’est ton appel. – Jia Jiang (@JiaJiang) 19 janvier 2021

Je suis un peu émerveillé par « nous servons celui-ci parce que c’est attendu, je suppose que c’est bon, il y a de meilleures choses au menu, commandez autre chose que vous lâche » – Wattle of Bits (@of_wattle) 12 janvier 2021

C’est charmant et je manque immédiatement le restaurant de boulettes juste devant mon dortoir, directement à l’ouest du campus de Beijing Yuyan Daxue, où j’ai étudié pendant six mois. Oh pour trouver du vrai canard laqué là où je vis maintenant. – mangochutney (@mangochutney) 12 janvier 2021

Dites-nous quel est votre dosh préféré dans le menu!