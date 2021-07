Ce restaurant californien ne sert qu’aux convives «non vaccinés» après la politique anti-masque

La vaccination COVID-19 est le seul moyen de mettre fin à la propagation du coronavirus et de revenir à la normale dans notre vie quotidienne. Les médecins et les principaux experts de la santé ont souvent souligné l’importance de la vaccination dans cette guerre contre le virus et ont exhorté les gens à se la procurer le plus tôt possible. Cependant, d’un autre côté, il y a aussi des sections qui ont pris une position plutôt virulente contre les vaccins. Aujourd’hui, un restaurant de Californie aux États-Unis a déclaré qu’il ne servirait de la nourriture qu’aux clients «non vaccinés».

Selon le Los Angeles Times, le restaurant italien Basilico’s Pasta e Vino a collé des affiches portant le message de sa décision sur les fenêtres du restaurant. Les clients ayant l’intention de dîner au restaurant devront fournir la preuve qu’ils ne sont pas vaccinés. Cependant, la nature de cette preuve n’est pas claire, mais un employé travaillant au restaurant a déclaré qu’il ne vérifiait en fait aucune preuve.

Le restaurant avait déjà attiré l’attention l’année dernière pour sa politique anti-masque. Maintenant, avec sa dernière décision, le food joint est de nouveau dans l’actualité. Cet acte de résilience de Basilico contre les protocoles COVID-19 intervient après que l’État de Californie a resserré ses protocoles COVID-19 à la suite du nombre croissant de cas de coronavirus. Les Centers for Disease Control ont exhorté même les personnes entièrement vaccinées à porter un masque dans des endroits fermés dans les zones à taux de transmission élevé.

Prenant une fouille à l’annonce, Bascilio a partagé une vidéo Instagram et a annoncé un défi aux nouvelles règles. Il a annoncé « la déclaration et l’engagement de défi du Basilico » et a exhorté un autre restaurant à se joindre également au mouvement. L’engagement exhorte les restaurants à rester entièrement ouverts en cas de fermeture possible et à attaquer les blocages.

S’exprimant dans la vidéo, le propriétaire de Basilio, Tony Roman, a déclaré que les masques étaient la plus grande arme de verrouillage et étaient utilisés pour diviser et créer un sentiment de peur parmi le peuple américain.

Pendant ce temps, il existe également des cas où des restaurants, des centres commerciaux et d’autres lieux publics ont déclaré qu’ils n’autoriseraient l’entrée qu’aux personnes vaccinées.

