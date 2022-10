Ce restaurant à Pune est géré par des personnes malentendantes et malentendantes

Un restaurant de Pune a gagné des cœurs en ligne pour sa conscience sociale. Le restaurant est géré par un personnel sourd et muet, offrant un emploi à une section qui manque généralement du courant dominant. Un clip, posté sur Instagram, montre le fonctionnement du restaurant. Il s’ouvre sur un invité accueilli par le personnel et passant commande tout en communiquant en langue des signes. Même la carte de menu comporte un langage des signes simple pour aider les clients à passer leurs commandes.

Les utilisateurs des médias sociaux sont impressionnés par l’initiative. Ils veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour soutenir l’endroit. Beaucoup ont fait remarquer que ce sont des clips comme ceux-ci sur Internet qui font leur journée. D’autres ont mentionné qu’ils ont visité le restaurant nommé Terrasinne et pensent qu’il vaut vraiment la peine d’être visité. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Ça vaut le coup de visiter cet endroit… Une expérience vraiment unique. Ce n’est pas seulement le concept mais la qualité de la nourriture est aussi géniale… Vraiment fan de ce propriétaire qui a proposé cette initiative. Visitez les gars, je suis sûr que vous allez adorer.

Un autre utilisateur a commenté: “Qu’est-ce qui peut être mieux que ça!”

“Si gentil, cela prouve que nous pouvons tout faire si nous sommes déterminés et avons le courage de le faire”, lit-on dans un troisième commentaire.

La légende publiée avec la vidéo affirmait que Terrasinne est le premier restaurant indien à employer plusieurs handicaps. Ils ont également remporté le prix “Hospitality with a cause” de l’International Hospitality Council, Londres

Sur leur site officiel, Terrasinne a mentionné qu’ils se consacrent au bien-être de la communauté spécialement handicapée. Ils ne font que promouvoir « l’inclusivité » et « l’égalité ». Ils soutiennent l’inclusivité afin que les groupes vulnérables et négligés de la société puissent s’exprimer pleinement dans ce média. Ils sont axés sur l’autonomisation plutôt que sur l’emploi. Jusqu’à présent, ils ont formé plus de 160 employés spécialement handicapés. Ils promettent des ingrédients frais et des millets de plus de 200 fermes à bord pour offrir un menu multi-cuisine alléchant.

