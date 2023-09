Ce résident de la coopérative demandait des réparations depuis des années. Puis des champignons ont poussé dans sa chambre

Ce fut un long week-end inoubliable pour Stephanie Smith – mais pour toutes les mauvaises raisons.

Smith est rentrée chez elle après un week-end en août et a découvert des champignons poussant dans une crevasse entre son tapis et ses murs, saupoudrés de ce qui semblait être de la moisissure noire.

« Les voir était une chose, mais l’odeur lorsque nous sommes entrés était si mauvaise que j’ai immédiatement vomi », a déclaré Smith, qui vit à Quarry Co-operative Housing, dans le sud d’Ottawa.

« Cela a grandi si rapidement. C’était terrifiant. »

REGARDER | Un timelapse de champignons « terrifiants » qui poussent :

Cette pièce, située sous une salle de bains qui fuyait, avait depuis été recouverte d’un panneau d’avertissement « réduction de moisissures ».

Mais les champignons indésirables ne sont que la pointe de l’iceberg, a déclaré Smith, qui décrit une décennie d’attente et de plaidoyer pour que les autres membres du conseil d’administration de Quarry Co-op répondent à ses demandes répétées d’entretien.

La coopérative d’habitation de 244 logements est structurée comme une organisation à but non lucratif, dans laquelle les membres détiennent ensemble des parts de la propriété — en un sens, ils sont leurs propres propriétaires. Les coopératives peuvent fournir des logements aux résidents à faible revenu grâce à des subventions gouvernementales, et les membres paient des frais de logement mensuels qui sont souvent plus abordables que le loyer moyen.

Les membres élisent également un conseil d’administration pour diriger les décisions quotidiennes et superviser le budget des réparations et de l’entretien. Selon le règlement de Quarry, les membres ne peuvent pas réparer leurs propres unités sans passer par le conseil d’administration au préalable.

Smith, qui a payé une cotisation et s’est jointe à la coopérative il y a plus de dix ans, affirme que sa maison est en proie à des fuites, à de la moisissure et à des inondations depuis des années.

En mars dernier, elle et sa famille sont parties pendant quatre mois pour que les réparations puissent avoir lieu. Mais à son retour en juin, Smith affirme que les problèmes n’ont pas été correctement résolus et que des fuites et des moisissures ont persisté.

« Je suis constamment en mode combat ou fuite », a-t-elle déclaré. « Doigts engourdis, mon cœur bat la chamade, je suis souvent moite, je suis constamment malade. »

Smith, à droite, montre l’une des zones de son salon où de l’eau s’est infiltrée sur le sol. La photo de gauche montre plusieurs seaux récupérant l’eau qui s’égoutte de son plafond en mars dernier. (Soumis par Stephanie Smith et Mathieu Deroy/CBC)

CBC News a parlé à d’autres membres de la coopérative qui ont décrit avoir attendu que le conseil d’administration organise les demandes d’entretien majeures et mineures – notamment des problèmes d’électricité et de chauffage, une mauvaise plomberie, des portes et fenêtres cassées et des trous dans le toit.

Les experts affirment que les membres des coopératives sont exclus de la législation ontarienne qui aide les propriétaires et les locataires à résoudre les différends. Smith et d’autres membres de Quarry disent qu’ils se retrouvent livrés à eux-mêmes et estiment que leur seul recours efficace est le recours au tribunal civil – une option non viable pour certains voisins à faible revenu.

« Il n’y a aucune aide. Peu importe si vous contactez les députés. Peu importe si vous contactez la ville. [property] normes », a déclaré Smith.

« [The board] nous a laissé en quelque sorte nous noyer dans l’eau.

REGARDER | Une visite de la maison de Smith alors que l’eau coule des plafonds et des flaques d’eau :

Une femme d’Ottawa fait visiter des fuites majeures qui s’écoulent sur trois étages de sa maison Stephanie Smith se promène dans sa maison de trois étages pour montrer à quel point l’eau fuyait chez elle en mars dernier.

Je lance maintenant un procès

Smith a été membre du conseil d’administration de Quarry pendant dix ans, mais affirme avoir démissionné en octobre 2022 pour lancer une action en justice contre la coopérative.

Même si elle travaillait comme agent de liaison avec les entrepreneurs, Smith dit que lorsqu’il s’agissait de faire pression pour des réparations rapides – non seulement pour sa propre unité mais aussi pour celles des autres membres – ses mains étaient liées.

« C’était solitaire… Je sais dans mon cœur que j’ai absolument fait tout ce que je pouvais pour cette adhésion », a-t-elle déclaré. « La seule façon pour moi de faire quelque chose était de quitter le conseil d’administration et d’aborder la question d’un point de vue juridique. »

Sa poursuite civile affirme que Quarry Co-op « n’a pas réussi à maintenir l’unité en bon état et adaptée à l’habitation » et comprend une longue liste de problèmes pour presque toutes les pièces de sa maison.

La réclamation indique que le manque de réparations en temps opportun a aggravé l’unité, l’a obligée à vivre séparée de ses enfants et de ses animaux de compagnie pendant des mois et a porté atteinte à la santé et au bien-être mental de sa famille.

Quarry accuse les animaux de compagnie et le « droit » de Smith

Dans sa défense et sa demande reconventionnelle, Quarry Co-op nie toutes les allégations de Smith.

Il accuse les invités de Smith d’avoir endommagé l’unité, ainsi que sa « ménagerie d’animaux de compagnie » et leur urine et leurs excréments. La coopérative affirme que Smith a tenté de « microgérer » les réparations « dans la mesure où l’entrepreneur a eu du mal à retenir le personnel », et déclare qu’elle a accepté de prendre en charge certains coûts de réparation, mais qu’elle a réclamé un montant supérieur au montant convenu.

Il déclare également que le fait que Smith ait siégé au conseil d’administration « lui a donné le sentiment qu’elle avait droit à un traitement spécial » et que Quarry « a succombé à ses supplications » et a embauché des entrepreneurs pour réparer son unité.

Leur défense énumère deux pages de réparations détaillées déjà effectuées dans chaque pièce – de la repeinture à l’installation et au remplacement de plusieurs éléments problématiques.

Smith tient l’un de ses deux chiens. Dans une déclaration de défense et une demande reconventionnelle, Quarry Co-op allègue que les chiens de Smith ont causé des années de fuites et de dommages à sa maison. Smith rejette cette allégation. (Mathieu Deroy/CBC)

En réponse à la demande reconventionnelle, Smith a déclaré à CBC qu’elle avait deux chiens et un chat dressés à la maison et que « ce serait terriblement fou » pour ses animaux de compagnie de provoquer « la vitesse de l’eau » qui traverse sa maison.

Elle a déclaré que si les entrepreneurs avaient du mal à retenir le personnel, cela n’avait « rien à voir » avec elle, et que c’était « une fausseté totale » qu’elle ait accepté de prendre en charge n’importe quel coût pour l’unité.

En réponse aux allégations de droit et de traitement spécial, Smith a pointé du doigt ses quartiers d’habitation encore en construction : « Eh bien, s’il s’agit d’un traitement préférentiel, je ne sais pas exactement à quoi ils ont accepté. »

Notre communauté toute entière est actuellement en crise et nous avons vraiment besoin de ce nouveau leadership. – Anna Wolfe, membre de la Quarry Co-op

CBC a vu l’ordonnance de la Ville d’Ottawa datée du 14 août, qui déclare que la coopérative a violé son règlement sur les normes de propriété et exige qu’elle règle une liste de problèmes – y compris la moisissure et les champignons – d’ici octobre.

Smith dit qu’elle a estimé que la ville n’a pas été d’une grande aide dans l’application des ordonnances dans le passé.

Le directeur des règlements municipaux, Roger Chapman, a écrit dans un courriel adressé à CBC que le département répondait à toutes les demandes de service « sur une base prioritaire ».

Le conseil d’administration de la coopérative a refusé une entrevue et a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter le cas de Smith en raison d’un litige en cours.

Dans un communiqué, la gestionnaire immobilière Kaeli Van Regan a reconnu qu’il y avait « souvent des difficultés » lorsque les gens travaillent ensemble pour maintenir des logements abordables et que l’organisation à but non lucratif avait une « tâche difficile » à équilibrer l’abordabilité et l’entretien de ses bâtiments vieillissants.

Le conseil d’administration a ajouté qu’il y avait eu « de nombreux problèmes d’embauche » en raison du COVID-19 et qu’il n’avait traité que les demandes de maintenance d’urgence pendant la pandémie.

Quelles sont les options dont disposent les membres ?

Les membres des coopératives n’ont pas les mêmes droits que ceux prévus par la Loi sur la location à usage d’habitation de l’Ontario pour les propriétaires et les locataires, a déclaré Charles Ng, avocat à la clinique à but non lucratif Services juridiques communautaires d’Ottawa.

La Commission de la propriété et des locataires n’acceptera pas les demandes des membres de coopératives traitant de problèmes d’entretien, mais permettra aux coopératives de demander l’expulsion d’un membre, a déclaré Ng.

Il peut être difficile pour les membres d’obtenir de l’aide auprès de l’aide juridique et des cliniques communautaires qui ne donnent pas de conseils sur les petites créances ou les affaires civiles, a ajouté Ng.

« Malheureusement… il n’y a pas beaucoup de ressources disponibles pour aider les membres des coopératives », a déclaré Ng.

Chantal Lebel, à gauche, et Anna Wolfe tiennent une enveloppe avec des dizaines de signatures pour convoquer une réunion d’urgence. Les deux femmes dirigent un groupe de membres de Quarry Co-op dans le but de dissoudre leur conseil d’administration actuel. (Mathieu Deroy/CBC)

Carolyn Whitzman, chercheuse en matière de logement et de politiques sociales à l’Université d’Ottawa, affirme qu’une des options serait que les membres élisent de nouveaux dirigeants.

« C’est à eux de résoudre la situation, soit en obtenant l’accord d’une majorité de résidents, soit en obtenant de l’aide pour résoudre le conflit », a déclaré Whitzman, faisant référence aux associations coopératives régionales et nationales.

Les membres se regroupent pour dissoudre le conseil d’administration

C’est exactement ce qu’Anna Wolfe espère accomplir.

« C’est de la tristesse, de la frustration et du désespoir », a déclaré Wolfe, un membre d’une coopérative qui codirige un mouvement visant à dissoudre le conseil d’administration actuel. « Ils ont l’impression que personne ne s’en soucie. »

Après une entrevue avec CBC le 18 août, Wolfe et sa coanimatrice Chantal Lebel ont déposé une pétition portant 70 signatures de voisins.

Ils espèrent tenir une réunion d’urgence d’ici un mois et obtenir suffisamment de voix pour élire un nouveau conseil d’administration.

« Notre communauté entière est actuellement en crise », a déclaré Wolfe. « Et nous avons vraiment besoin de ce nouveau leadership. »