Ce refuge pour animaux vous permet de nommer les bacs à litière pour chat après votre ex

La Saint-Valentin est généralement une journée pour célébrer l’amour, mais elle peut être une occasion douce-amère pour ceux qui ont récemment été rejetés. C’est pourquoi un refuge pour animaux de l’Ohio aux États-Unis offre aux individus une occasion unique de venger leur ex dans le cadre de sa campagne de la Saint-Valentin. Pour un don de 5 $ à l’Animal Friend Humane Society, les gens peuvent écrire le nom de leur ex dans un bac à litière pour chat. Les chats recevront alors la litière dans laquelle faire leurs besoins. Les dons seront acceptés jusqu’au 12 février. Le refuge pour animaux publiera également une vidéo de tous les noms reçus sur Facebook le jour de la Saint-Valentin.

« Avez-vous un ex merdique ? Ne passez pas cette Saint-Valentin dans les dépotoirs ! Au lieu de cela, réjouissez-vous tout en faisant une différence pour les animaux dans le besoin ! Pour un don de 5 $, nous écrirons le nom de votre ex dans un bac à litière et le donnerons aux chats, pour les laisser faire ce qu’ils font le mieux », a écrit le refuge pour animaux dans un message Facebook. Les dons sont acceptés en personne ainsi que via le service de paiement en ligne Venmo, où les utilisateurs peuvent simplement ajouter l’emoji caca et le nom de leur ex dans la section des commentaires.

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Beaucoup de gens semblaient intéressés par l’idée. L’un des utilisateurs a écrit : « Je suis partant ! Idée parfaite pour amasser des fonds ». Un autre utilisateur a plaisanté, “Ummm…. Pour 25 $, pouvez-vous écrire son nom et me le prendre en photo ? C’est génial ». Un autre a commenté: “Je ne fais pas non plus la Saint-Valentin mais il y a tellement de gens qui méritent le traitement de la litière et je peux justifier ma mesquinerie parce que pourquoi pas”.

Cependant, ce n’est pas la seule idée de ce genre. Les gens peuvent également nommer un cafard ou un rat d’après leur ex lors de l’événement «Cry Me a Cockroach» organisé par la San Antonio Zoological Society, Texas, États-Unis. La société organise l’événement chaque jour de la Saint-Valentin et invite les gens à y participer. Cette année, la Zoological Society a fait la promotion de l’événement avec une vidéo publiée sur sa page Twitter. “Faites un don aujourd’hui, et nous nourrirons votre ex avec l’un des animaux et vous enverrons la vidéo, ainsi qu’un certificat”, a écrit la société.

Cette Saint-Valentin, nommez un ex d’après un cafard, un rongeur ou un légume dans le cadre de notre collecte de fonds annuelle mondiale Cry Me a Cockroach ! Faites un don aujourd’hui, et nous nourrirons votre “ex” avec l’un des animaux et vous enverrons la vidéo, plus un certificat ! — Société zoologique de San Antonio 🦍 (@SanAntonioZoo) 18 janvier 2022

La société a ajouté que des personnes du monde entier peuvent participer via leur site Web et exprimer leurs sentiments piégés de cette manière inhabituelle.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici