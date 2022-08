Ce réfrigérateur est le rêve d’un amateur d’alcool, mais il y a un hic

On voit tellement de vidéos surprenantes sur les réseaux sociaux. Et parfois, ils sont amusants et choquants, n’est-ce pas ? Une de ces vidéos surprenantes devient virale sur les réseaux sociaux et a incité les gens à se gratter la tête. Cependant, regarder la vidéo complète leur fait sourire.

La vidéo est d’un congélateur. Au début, on voit une personne ouvrir le réfrigérateur, qui semble totalement vide à l’exception d’une petite boîte conservée à l’intérieur. Au premier coup d’œil, on a l’impression que le réfrigérateur appartient à une personne qui traverse probablement une crise. Il n’y a aucun aliment ou boisson à l’intérieur.

Cependant, l’image change peu de temps après. Une personne dans la vidéo ouvre en outre le compartiment secret du congélateur, qui est plein de bouteilles de bière. Les gens ont été choqués de voir le compartiment secret dans le congélateur. Le réfrigérateur, pour les amateurs d’alcool, n’était rien de moins qu’un rêve.

Cette vidéo a été partagée sur Twitter par un compte nommé @Gulzar_sahab. La légende de la vidéo a également attiré l’attention des téléspectateurs. Il disait: “Ye kiska freeze hai bhai?”

Ye kiska freeze hai bhai ?? 😜🍻 pic.twitter.com/S8O4CQwdKK — ज़िन्दगी गुलज़ार है ! (@Gulzar_sahab) 16 août 2022

Inutile de dire que la vidéo est devenue virale et a recueilli 82,7 000 vues jusqu’à présent. Les gens regardent cette vidéo surprenante en boucle. Beaucoup ont également partagé des commentaires amusants après avoir regardé la vidéo. Certains ont également apprécié cette idée étonnante de cacher les bouteilles de bière aux yeux des autres.

