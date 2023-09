Ce réalisateur indien a le plus de films à Rs 100 crore, bien plus que Karan Johar, Rajamouli, Hirani, Atlee, Shankar, Bhansali.

Ce réalisateur a donné neuf films qui ont rapporté plus de Rs 100 crores au box-office.

Le club aux 100 millions de dollars a été créé au milieu des années 2000 lorsque les films indiens ont commencé à dépasser le cap avec leurs collections nationales. Au fil du temps, ce club a fini par inclure tous les films indiens qui dépassent les 100 crores de roupies en recettes au box-office, qu’ils soient nationaux ou mondiaux. Alors que plusieurs acteurs ont plusieurs films dans le club des 100 crores, le nombre de réalisateurs y est moindre. Et parmi eux, un homme fait la loi.

Réalisateur indien avec le plus de films à 100 millions de dollars

Rohit Shetty compte jusqu’à neuf films qui ont rapporté 100 crores dans le monde, en commençant par Golmaal 3 et jusqu’à Sooryavanshi. Cela inclut son Chennai Express le plus rentable, qui a rapporté Rs 423 crore. Ses autres films de 100 crores incluent Singham (Rs 157 crore), Bol Bachchan (Rs 165 crore), Singham Returns (Rs 219 crore), Dilwale (Rs 377 crore), Golmaal Again (Rs 311 crore) et Simmba (Rs 400 crore). crore). Cependant, Shetty a également six films qui n’ont pas rapporté 100 crores de Rs, notamment Zameen (18 crores de Rs), Dimanche (32 crores de Rs) et Cirkus (62 crores de Rs).

Le seul réalisateur indien avec chaque film dans un club de 100 crores

Karan Johar a la particularité d’avoir chacun de ses films dans le club des 100 crores. Le cinéaste, qui a commencé son parcours en tant qu’assistant d’Aditya Chopra dans Dilwale Dulhania Le Jayenge, est devenu réalisateur avec Kuch Kuch Hota Hai en 1998. Le film a été le film indien le plus rentable de l’année puisqu’il a rapporté Rs 107 crore dans le monde. Chacun de ses films ultérieurs – Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kabhi Alvida Naa Kehna, My Name is Khan, Étudiant de l’année, Ae Dil Hai mushkil a franchi les 100 crores. Il a maintenant ajouté un septième film à la liste avec son dernier album Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Autres réalisateurs avec plusieurs films de 100 crores

Il existe de nombreux autres cinéastes indiens qui ont plusieurs films qui ont rapporté plus de Rs 100 crore dans le monde. Shankar a cinq films de ce type, tout comme Sanjay Leela Bhansali. Viennent ensuite Kabir Khan, Rajkumar Hirani et SS Rajamouli, qui ont chacun quatre films de ce type. Rajamouli est le seul cinéaste à avoir également franchi la barre des 1 000 crores avec deux films.