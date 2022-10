Ce Razor Wannabe à 43 $ est la meilleure offre que vous trouverez pour un scooter non électrique

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Mon fils de 13 ans a perdu sa trottinette Razor l’autre jour. “Papa, c’est parti pour toujours,” annonça-t-il plutôt dramatiquement. Son histoire reste floue sur la façon dont il l’a perdu (il a été question de le laisser derrière lui dans un magasin à New York), mais je n’étais pas trop ravi de sa disparition, surtout après avoir remarqué que le populaire modèle pour lequel j’avais payé 60 $ lors d’une vente Amazon il y a quatre ans coûte maintenant .

Après quelques recherches sur Amazon, je suis tombé sur (non, ce n’est pas une faute de frappe, le “s” est omis Adulte, le laissant au singulier). Pour 43 $, cela avait l’air plutôt bien et les critiques sur Amazon semblaient solides, avec quelques plaintes mineures. Ensuite, j’ai remarqué que le modèle bleu était en fait livré avec un “handbark”, que j’ai compris comme signifiant un frein à main, une caractéristique rarement, voire jamais, vue à ce prix. J’ai été vendu.

Juste pour être clair, basé sur le site de suivi des prix ChameauChameauCamel, c’est l’un de ces produits sur Amazon qui n’obtient jamais une “offre à durée limitée” ou une étiquette “offre quotidienne” et semble juste rester au même prix. Donc, même s’il ne s’agit pas d’un Amazon Prime Day ou d’un accord d’accès anticipé, cela semble toujours en être un, c’est pourquoi je le note si près de la vente Prime Early Access d’Amazon, qui se déroule ce mardi et mercredi 11 octobre et 12.

Comme l’ont noté les critiques d’Amazon, le scooter nécessite un peu d’assemblage. La roue avant doit être fixée au scooter, avec un écrou qui vous oblige à utiliser deux clés Allen à clé hexagonale pour desserrer (les deux clés sont incluses) avant de pouvoir mettre la roue. C’est peut-être un peu difficile à gérer pour certaines personnes, mais je n’ai pas eu de problème. Et, comme l’a noté un acheteur dans son avis, j’ai dû faire quelques ajustements au frein à main. De plus, c’est un peu dommage que le scooter n’ait pas de béquille (le Razor en a).

Cependant, une fois que j’ai tout assemblé, le scooter Uenjoy a très bien fonctionné et a l’air plus substantiel et roule un peu plus doucement que le Razor A5, qui est un peu plus léger et plus facile à transporter. Cela dit, le Uenjoy est légèrement plus facile à plier. J’aime le Razor – ça peut vraiment prendre des coups – mais je n’avais tout simplement pas envie de payer 84 $ pour un autre et je voulais essayer quelque chose de nouveau. (Je ne peux pas vous dire à quel point le Uenjoy résistera, mais nous n’avons pas eu de problème après l’avoir utilisé pendant quelques semaines.)

Si vous ne voulez pas le frein à main ou si vous voulez simplement une autre couleur à côté du bleu, vous pouvez économiser 3 $. Mais je pense personnellement que le frein à main en vaut la peine pour seulement quelques dollars de plus. Et mon enfant aussi.

“Papa,” dit-il, “Ce scooter est une bonne affaire. Tu n’es pas content que j’aie perdu mon Razor?”