Ce qu’une récession signifierait pour vos investissements

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu celui-ci : beaucoup de gens pensent que l’économie se dirige vers une récession.

C’est partout : A récent sondage d’économistes du Wall Street Journal a fixé les chances de récession en 2023 à 61%. Même l’ancien président de la Réserve fédérale de 96 ans Alan Greenspan a peséaffirmant qu’une récession est “l’issue la plus probable” compte tenu de la trajectoire économique actuelle.

De quelle trajectoire s’agit-il ? Revoyons. La Réserve fédérale a cherché à lutter contre l’inflation galopante qui paralysait les finances des consommateurs tout au long de 2022. La solution de la banque centrale était de se lancer dans une série de hausses de taux d’intérêt dans l’espoir de calmer l’inflation en ralentissant l’économie.

L’inflation a commencé à ralentir et la Fed a indiqué qu’elle avait tendance à ralentir les hausses de taux. Mais de nombreux économistes pensent que le régime agressif de la Fed a déclenché un ralentissement plus large de l’économie, la hausse des taux hypothécaires nuisant au secteur du logement et l’activité manufacturière montrant des signes de difficulté.

Voici ce que cela signifie pour votre portefeuille, selon des experts en placement.