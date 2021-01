Des passagers aériens portent des combinaisons de protection contre les matières dangereuses dans un aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, le 25 novembre 2020. | mpi04 / MediaPunch via Getty Images

«Est-ce que voler est sûr?» est la mauvaise question.

En tant que médecin, l’une des questions les plus fréquemment posées tout au long de la pandémie est de savoir si voler est «sûr».

La question a une nouvelle urgence, avec des variantes plus contagieuses de Covid-19 se répandant dans le monde entier, et avec la nouvelle politique américaine, entrée en vigueur le 26 janvier, qui oblige tous les passagers voyageant dans le pays à tester négatif pour Covid-19 dans les trois jours suivant leur vol.

Psaki: « Avec l’aggravation de la pandémie et la propagation des variantes plus contagieuses, ce n’est pas le moment de lever les restrictions sur les voyages internationaux … les voyageurs internationaux qui commencent par tmrw aux États-Unis doivent fournir la preuve d’un test négatif dans les 3 jours suivant leur voyage aux compagnies aériennes avant au départ. » pic.twitter.com/r9mchHE6T9 – Aaron Rupar (@atrupar) 25 janvier 2021

La réponse à la question de savoir si voler est sûr, comme pour la plupart des questions dans cette épidémie, est que c’est compliqué.

Des épidémies de Covid-19 sur les vols ont été documentées à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie, bien que cela semble plus vrai avant que les masques ne soient largement portés dans les avions. Mais une récente épidémie sur un vol long-courrier de Dubaï à la Nouvelle-Zélande met en évidence pourquoi les vols peuvent aller de sûrs à dangereux en fonction d’un certain nombre de facteurs. C’est aussi un exemple de la raison pour laquelle la transmission virale n’est pas tant un événement unique, mais le résultat de multiples lacunes en matière de sécurité.

Les nouvelles données génomiques de l’épidémie de vol de cet automne mettent en lumière à quel point le traçage de la dynamique de la transmission dans n’importe quel environnement peut être compliqué, même aussi contrôlé qu’un vol international en avion.

Nous ne savons toujours pas exactement pourquoi ce vol s’est transformé en un événement de propagation

Lors d’un vol de 18 heures entre Dubaï et la Nouvelle-Zélande en septembre dernier, quatre passagers ont été infectés par un autre passager qui est monté à bord du vol sans savoir qu’ils étaient infectés par Covid-19. Certains ont souligné que cette épidémie était la preuve que le vol est dangereux, mais je pense que cela manque un certain nombre de points plus cruciaux.

Il est très important de comprendre que la transmission ne juste arriver. Il faut en fait un certain nombre de protections qui s’effondrent les unes après les autres. Ceci est invoqué dans le «modèle du fromage suisse», dans lequel la plupart des méthodes de prévention ne peuvent pas bloquer toute transmission, mais une approche par couches de précautions multiples peut arrêter la plupart de la propagation.

Dans cette épidémie particulière, deux des quatre passagers infectés ont déclaré porter des masques pendant le vol. Cela s’est également produit malgré les tests préalables au départ. La personne qui a introduit le virus dans l’avion a été signalée à tort comme ayant été testée dans les 48 heures suivant le vol, alors qu’en fait, leur test négatif remontait à quatre jours auparavant. Les personnes impliquées dans l’épidémie étaient assises à quatre rangées les unes des autres, mais tout le monde dans ce rayon n’a pas été testé plus tard positif pour le virus. De plus, l’unité motrice de l’avion était en panne pendant 30 minutes lors d’un ravitaillement en carburant à Kuala Lumpur, ce qui signifie que le système de ventilation a été éteint.

Tous ces facteurs introduisent un certain nombre de «et si» que nous pouvons demander sur ce qui aurait pu empêcher la transmission – et si l’amélioration de ces étapes pourrait rendre d’autres vols plus sûrs.

Par exemple, que se passe-t-il si le cas index avait été testé dans les deux ou trois jours suivant le vol? Il est très possible que leur infection ait été détectée et qu’ils ne se seraient jamais embarqués. Et si la compagnie aérienne utilisait des tests antigéniques rapides à l’aéroport, qui, nous le savons, sont excellents pour détecter les personnes très contagieuses? Il convient de noter que pour cette épidémie, le cas index n’a signalé aucun symptôme jusqu’à deux jours après le vol, de sorte que le dépistage des symptômes avant l’embarquement ou les contrôles de la fièvre ne les auraient pas non plus détectés.

Et si les passagers étaient assis plus loin du cas de référence ou si le vol était plus court? Nous savons que la distance par rapport au cas index et la durée du contact pendant le voyage sont toutes deux liées à un taux d’attaque virale plus élevé.

Pour le moment, seul Delta bloque les sièges du milieu, et Alaska Airlines le fait dans la section premium. Et lors de l’épidémie de septembre, aucun de ceux qui ont attrapé le virus sur le vol n’était assis directement à côté du cas index. Certains avaient deux rangs d’avance, d’autres derrière.

Et si le bloc d’alimentation n’avait pas été éteint? Nous savons que les avions ont une excellente ventilation avec une filtration HEPA qui peut bloquer les virus – lorsque le système est en marche. Mais il n’y a pratiquement aucun moyen de garantir qu’un vol n’aura pas à éteindre ses systèmes aériens pour des raisons imprévues, telles que des problèmes de maintenance ou de dégivrage.

Et si les passagers et les cas d’index portaient tous de meilleurs masques – tels que des masques haute filtration KF94, KN95, élastomères N95 ou N95, qui peuvent fournir un meilleur contrôle de la propagation du virus et une protection personnelle? Nous savons que ces masques «hi-fi» peuvent fonctionner aussi efficacement que les vaccins, sinon mieux, pour arrêter la transmission lorsqu’ils sont portés correctement et à des moments de risque élevé.

Quand je tweeté à propos de cette épidémie, un certain nombre de personnes ont rapidement sonné – certaines affirmant que la transmission avait eu lieu parce que les évents étaient éteints, d’autres disant que les passagers n’avaient pas de meilleurs masques. En fin de compte, nous ne savons pas avec certitude de laquelle de ces choses il s’agissait; plus probablement, c’était une combinaison de tous.

Ce que cela démontre également, c’est qu’il peut en fait être quelque peu compliqué de comprendre pleinement la quantité de transmission Covid-19 qui se produit directement sur les vols et dans d’autres lieux.

Nous manquons probablement la plupart des Covid-19 répartis dans les avions aux États-Unis

Dans le cas de ce vol en particulier, la Nouvelle-Zélande – qui a eu une incidence remarquablement faible de Covid-19 – avait en fait une période de quarantaine obligatoire pendant laquelle les passagers étaient dans les installations gouvernementales pendant 14 jours et étaient surveillés avec des tests réguliers. Cela a permis aux chercheurs d’isoler les points de transmission potentiels vers le vol ou l’aéroport. Mais les passagers infectés n’ont signalé aucun contact étroit les uns avec les autres à l’aéroport. Les études génomiques ont aidé à retracer les infections comme étant très probablement survenues pendant le vol lui-même, étant donné que les échantillons viraux partageaient tous la même lignée. Ce niveau de suivi se produit rarement aux États-Unis.

Aux États-Unis actuellement, vous pouvez quitter un vol et votre période de quarantaine et les tests ultérieurs sont sur le système d’honneur, bien que recommandés par le CDC. Si les gens ne sont pas strictement mis en quarantaine, il devient rapidement beaucoup plus difficile de savoir si la transmission a eu lieu pendant le vol ou après, comme lors de votre covoiturage depuis l’aéroport, chez vos proches ou pendant une autre activité.

Nous ne savons vraiment pas combien d’infections se produisent sur les vols. Et à mesure que les avions deviennent de plus en plus encombrés, la transmission communautaire augmente et que de nouvelles variantes plus contagieuses du virus prolifèrent, la probabilité qu’une personne activement infectée soit assise à côté de vous augmente également.

Un indicateur de ce risque pourrait être le taux d’infection parmi le personnel des compagnies aériennes, ce qui pourrait être intéressant et important à surveiller au fil du temps. Au Canada, les infections et les expositions sur les vols sont beaucoup plus facilement documentées, avec une liste presque quotidienne de vols qui avaient infecté des passagers. Depuis le début de la pandémie, les responsables de la santé du pays ont identifié plus de 3000 vols à l’atterrissage au Canada (intérieurs et internationaux) sur lesquels au moins une personne avait le Covid-19. Les États-Unis gagneraient à faire de même, même si cela doit également être associé à une recherche rapide des contacts.

Tout cela signifie-t-il que les vols sont dangereux? Cela signifie-t-il ne pas voler?

Je dirais qu’en fin de compte, cela dépend du maintien de nombreuses protections, qui parfois peuvent et seront hors de notre contrôle, tant pour les vols que pour toutes les autres activités auxquelles nous participons.

Je recommanderais d’éviter les voyages inutiles pour le moment, non seulement parce que je suis préoccupé par ce qui se passe sur le vol (même si de nombreux vols sont finalement à faible risque) mais aussi à cause de ce qui se passe après le vol. Nous n’avons aucune application de la loi sur la mise en quarantaine après un voyage, et de nombreuses personnes ne peuvent pas mettre en quarantaine en toute sécurité chez elles. Plus nous nous déplaçons et rencontrons d’autres personnes, plus le virus se propage.

Et un seul test négatif trois jours à l’avance n’arrêtera pas cela, même s’il détecte certaines infections et prévient certaines épidémies sur les vols internationaux. Nous devrions en fait augmenter toutes les mesures de prévention, en particulier sur les vols intérieurs. Avec les nouvelles variantes de Covid-19, même nos voyages en avion nécessiteront que nous fassions beaucoup de choses correctement pour éviter un résultat particulièrement faux.

Abraar Karan est médecin au Brigham and Women’s Hospital et à la Harvard Medical School. Il a précédemment travaillé sur la réponse Covid-19 dans l’État du Massachusetts et est consultant auprès du Panel indépendant pour la préparation et la réponse aux pandémies. Les opinions exprimées ici sont les siennes.