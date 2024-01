Ce qu’une fosse d’ossements vieille de 45 000 ans révèle sur nos premiers ancêtres humains

Dans une grotte située sous un château médiéval allemand, des chercheurs ont découvert une fosse d’os qui, selon eux, révèlent les secrets des premiers humains.

Les restes – enfouis dans des couches de terre dans la grotte effondrée – contenaient le matériel génétique d’ours des cavernes, de hyènes et 13 ossements des premiers humains décédés il y a environ 45 000 ans.

Les résultats – qui ont été décrits dans un trio d’articles publiés jeudi dans les revues Nature et Nature Ecology & Evolution – montrent que les premiers humains se sont aventurés plus au nord plus tôt que les scientifiques ne l’avaient imaginé, qu’ils pouvaient fabriquer des outils en forme de lance et que les humains avaient ensuite les moyens de prospérer dans des températures bien plus glaciales que le climat actuel.

Ces découvertes, qui ont peut-être été réalisées grâce au développement d’une nouvelle technologie de l’ADN, remodèlent la façon dont les scientifiques comprennent l’époque où les humains et les Néandertaliens parcouraient le continent européen.

“En raison de l’âge de ce site et de son emplacement, nous savons que les Néandertaliens et les humains avaient un grand chevauchement”, a déclaré Elena Zavala, généticienne paléo-légiste à l’Université de Californie à Berkeley, qui a contribué à la rédaction des trois études. L’espèce a probablement parcouru la même zone géographique pendant des centaines, voire des milliers d’années.

Un fragment d’os humain provenant de la grotte de Ranis, en Allemagne. Tim Schüler via Springer Nature

Ces découvertes pourraient permettre aux scientifiques de mieux comprendre pourquoi les Néandertaliens ont finalement disparu et quel rôle les humains ont joué dans leur disparition.

John Hawks, un paléoanthropologue de l’Université du Wisconsin-Madison qui étudie les anciens parents humains mais n’a pas été impliqué dans cette recherche, a déclaré que l’étude contribue à solidifier la théorie selon laquelle des parcelles de différentes cultures humaines se développaient à mesure que les Néandertaliens approchaient de leur fin.

« Ces groupes explorent. Ils vont dans de nouveaux endroits. Ils y vivent depuis un moment. Ils ont des modes de vie différents », a-t-il déclaré à propos des premiers humains. “Ils sont à l’aise dans les zones où se trouvaient les Néandertaliens.”

Ces découvertes n’ont été possibles que parce que les chercheurs précédents n’ont rien fait. Dans les années 1920 et 1930, des archéologues avaient déjà fouillé la grotte d’Ilsenhöhle, située sous le château de Ranis, dans la région allemande de Thuringe. Le château a été construit au-dessus de la grotte bien avant toute fouille.

À ce moment-là, les scientifiques ont heurté un rocher de plus de 1,50 mètre d’épaisseur, ce qui les a empêchés de s’enfouir dans les couches clés de la grotte effondrée.

En 2016, armés de technologies de fouille modernes et de nouvelles formes d’analyse, les chercheurs sont revenus. À environ 24 pieds sous la surface, ils ont trouvé des couches contenant des pointes de feuilles – qui ressemblent à des pointes de lance – et des fragments d’os humains.

La découverte de fragments d’os humains a amené les chercheurs à fouiller dans les matériaux mis au jour il y a environ neuf décennies – dans lesquels ils ont trouvé des fragments de squelette supplémentaires.