Ce qu’une fermeture du gouvernement pourrait signifier pour les soins de santé mentale

Les soins dentaires et de santé mentale sont souvent les premiers à être supprimés, explique Carolyn McClanahan, médecin devenue planificatrice financière agréée et fondatrice de Life Planning Partners à Jacksonville, en Floride.

L’un de ces services est celui des centres de santé communautaire financés par le gouvernement fédéral, ou FQHC. Ces cliniques fournissent des soins primaires, mais aussi des soins de santé mentale et dentaires, principalement à des personnes non assurées ou sous-assurées.

Il existe plus de 1 400 FQHC aux États-Unis, selon la Health Resources & Services Administration. En 2022, 90 % des patients se trouvaient au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté de 200 %.

Si le gouvernement ferme ses portes, les FQHC perdre leur deuxième plus grande source de revenus. Cela aggraverait les effets de l’inflation, ce qui a augmenté le prix des fournitures médicales et a rendu plus difficile pour les cliniques de retenir leur personnel sur un marché du travail compétitif.

Sur les 30,5 millions de patients servis par les cliniques l’année dernière, 2,7 millions ont eu recours à des soins de santé mentale. Et pas moins de 70 % des patients âgés de plus de 12 ans ont bénéficié d’un dépistage de la dépression et d’un plan de suivi, si nécessaire.

Contrairement à certains services fournis par les soins primaires, ceux qui recherchent un traitement pour des problèmes de santé mentale ont souvent besoin de soins continus et cohérents.

« On ne consulte pas un prestataire de santé mentale une seule fois », explique McClanahan. « Il faut beaucoup de temps aux gens pour résoudre leurs problèmes. »

Les soins de santé mentale continus ne sont pas quelque chose que d’autres ressources médicales sont en mesure de fournir.

« Si une personne est déprimée ou anxieuse, les salles d’urgence ne sont pas équipées pour traiter les problèmes de santé mentale courants », dit-elle.

Personne ne peut dire avec certitude quelles cliniques choisiront de supprimer si le gouvernement ferme ses portes.

« Beaucoup fonctionnent toujours avec un budget restreint, ils attendent donc leurs chèques pour pouvoir maintenir leurs services », explique McClanahan.

« Dès qu’il y a une menace qui les menace, ils commencent à comprendre : qu’allons-nous supprimer et qui allons-nous faire rester à la maison en premier ? »

