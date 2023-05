Ce qu’une éventuelle grève de WestJet pourrait signifier pour les voyageurs

Plus de 1 000 pilotes de WestJet à travers le Canada se préparent pour les lignes de piquetage ce mois-ci alors qu’un syndicat affirme que les employés ont été surmenés et sous-payés, tandis que la compagnie aérienne affirme qu’ils sont équitablement rémunérés.

La grève potentielle inquiète des milliers de voyageurs au milieu de ce qui a déjà été une année de retards et d’annulations de vols de plusieurs compagnies aériennes canadiennes, dont WestJet.

Les plaintes à l’Office des transports du Canada ont explosé récemment, avec plus de 42 000 déposées l’année dernière, dont près de 2 000 concernaient WestJet en décembre seulement. De nombreuses plaintes sont survenues après que les passagers se sont vu refuser une indemnisation pour des vols annulés en raison d’une importante tempête de neige.

Avec la menace d’une grève imminente, le président de l’organisation à but non lucratif pour les droits des passagers aériens, Gabor Lukacs, a déclaré que la nécessité d’améliorer les règles de protection des passagers s’est accrue. Il dit qu’un conflit de travail devrait être considéré comme une situation sous le contrôle de la compagnie aérienne, ce qui soulève des questions sur l’impact de la grève et sur la question de savoir si les passagers seront indemnisés en cas d’annulation et de retard.

« En fin de compte, c’est vraiment troublant. C’est un signal d’alarme pour les Canadiens que notre système de protection des passagers est inadéquat », a déclaré Lukacs à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi.

POURQUOI LES PILOTES DE WESTJET MENACENT-ILS DE GRÈVE?

Lundi, le syndicat représentant les pilotes de WestJet, Air Line Pilots Association (ALPA), a déclaré dans un communiqué de presse que les employés de Calgary, Vancouver et Toronto demandaient une augmentation de salaire et notaient le taux de roulement élevé de la compagnie aérienne.

Le syndicat affirme que WestJet perd 30 pilotes par mois et en moyenne, et qu’un pilote cherchera un emploi différent toutes les 18 heures.

« Il est bien connu que WestJet a actuellement un problème d’attraction et de rétention de pilotes. Ceux d’entre nous ici aujourd’hui se battent pour changer cela », a déclaré le président de l’ALPA, le capitaine Jason Ambrosi, dans un communiqué de presse. « Notre objectif est d’obtenir un contrat qui contribuera à faire à nouveau de cette compagnie aérienne une destination de carrière pour les pilotes. »

Le capitaine Bernard Lewall, président du conseil exécutif principal de WestJet ALPA, a récemment déclaré à CTV News Channel que les pilotes de WestJet sont parmi les « moins bien payés en Amérique du Nord, sinon au monde ».

Pour sa part, WestJet a publié lundi une déclaration disant que la compagnie « reconnaît l’importance de nos pilotes, tout en assurant l’avenir financier de WestJet et en évitant des perturbations inutiles pour les voyageurs et les communautés canadiennes ».

De plus, la compagnie aérienne affirme que ses 737 pilotes sont parmi les « meilleurs salariés canadiens dans toutes les professions », et que les salaires proposés par l’ALPA pourraient avoir une incidence sur la capacité de la compagnie aérienne à fournir des voyages aériens « abordables » aux Canadiens.

LES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES SONT-ILS AUTORISÉS À FAIRE LA GRÈVE QUAND COMMENCERA-T-ELLE?

Selon l’ALPA, les pilotes de WestJet peuvent se mettre en grève dès le 16 mai, car le syndicat affirme que les pilotes sont prêts à déposer un préavis de grève de 72 heures le 13 mai si les négociations continuent d’être bloquées.

Bien que cela puisse être un inconvénient pour les passagers, Lukacs affirme que les 1 800 pilotes membres du syndicat respectent parfaitement leur droit constitutionnel de faire grève s’ils le jugent nécessaire.

« Ils ont le droit légal de faire grève et personnellement, je soutiens les pilotes dans leur tentative de grève », a-t-il déclaré.

SI MON VOL EST ANNULÉ, VAIS-JE RECEVOIR UNE INDEMNISATION ?

Tom Oommen, directeur général des communications à l’Office des transports du Canada, affirme que les voyageurs ont le droit d’être re-réservés pour un autre vol, quel que soit le transporteur, dans les 48 heures si leur vol est annulé pour des raisons indépendantes de la volonté de la compagnie aérienne.

« Si une perturbation de vol échappe au contrôle de la compagnie aérienne, si la compagnie aérienne n’est pas en mesure de réserver un passager dans les 48 heures suivant l’heure de départ initiale, la compagnie aérienne doit offrir un remboursement au passager et ce remboursement doit être payé au passager dans les 30 jours », a déclaré Oommen à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi.

Bien que cette règle ait été récemment introduite dans le règlement sur la protection des passagers aériens de la CTA en septembre 2022, Lukacs affirme que les règles APPR ne sont pas à la hauteur des autres systèmes de protection des passagers des compagnies aériennes tels que ceux en Europe, où les voyageurs ont droit à une indemnisation ou une couverture supplémentaire pour les dépenses. comme les repas et l’hébergement à l’hôtel en cas de grève.

La CTA décrit les problèmes de personnel comme étant sous le contrôle d’une compagnie aérienne, suggérant qu’un passager pourrait avoir droit à une indemnisation, selon le moment où un vol est annulé.

Cependant, il énumère spécifiquement «une interruption de travail au sein du transporteur ou au sein d’un fournisseur de services essentiels tel qu’un aéroport ou un fournisseur de services de navigation aérienne», comme étant considérée comme indépendante de sa volonté, suggérant que les passagers ne seraient pas indemnisés.

Et lorsque les passagers sont éligibles, cela se limite à fournir une assistance, à proposer des arrangements de voyage alternatifs ou des remboursements, et jusqu’à 1 000 $ pour les inconvénients.

« Au Canada, vous n’obtenez pas de repas, vous n’obtenez pas d’hébergement, vous n’obtenez pas de somme forfaitaire », a déclaré Lukacs, malgré sa conviction que cette grève serait sous le contrôle de la compagnie aérienne.

Oommen recommande aux voyageurs de se tenir au courant des derniers développements de la grève et de prendre note des impacts sur leur voyage au fur et à mesure qu’ils se déroulent au cas où ils souhaiteraient déposer une plainte.

« Si jamais un passager souhaite déposer une plainte auprès de l’agence, cette plainte serait basée sur les faits spécifiques de l’affaire et il est important de garder de bonnes notes », a déclaré Oommen.

QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT SIGNIFIER POUR WESTJET?

Récemment, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a proposé une législation qui augmenterait les sanctions et imposerait aux compagnies aériennes la responsabilité de prouver pourquoi elles ne devraient pas indemniser les voyageurs pour des perturbations indépendantes de leur volonté.

Cependant, l’organisation des droits des passagers aériens et le Centre de défense de l’intérêt public (PIAC) affirment que l’amendement proposé ne fera que créer davantage de lacunes pour les compagnies aériennes et n’aidera pas à protéger les droits des passagers.

« Ils créent une échappatoire majeure où les compagnies aériennes peuvent éviter une indemnisation si elles signent simplement des accords de conformité », a déclaré Lukacs.

Les deux groupes de défense demandent aux Canadiens d’appuyer le projet de loi C-327, qui vise à augmenter l’indemnisation financière des passagers qui subissent des retards, des vols annulés ou des refus d’embarquement non causés par des « circonstances extraordinaires ».

Lukacs a déclaré qu’en cas de vols annulés suivis d’une grève, il ne serait pas surprenant que WestJet fasse l’objet d’un recours collectif s’il refuse d’indemniser les voyageurs.

« Ils pourraient refuser de payer jusqu’à ce qu’ils soient condamnés ou forcés de payer, mais pourront-ils s’en tirer? J’en doute fortement. Cela pourrait même constituer un motif de recours collectif et je m’attendrais à ce que dans ce cas cas, il y a suffisamment de motifs pour sévir très sévèrement contre WestJet », a-t-il déclaré.