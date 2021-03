Les archives montrent que Sky Bet avait ce qui équivalait à un dossier d’informations sur Gregg. La société, ou l’un des fournisseurs de données qu’elle avait embauchés pour collecter des informations sur les utilisateurs, avait accès aux dossiers bancaires, aux détails de l’hypothèque, aux coordonnées de localisation et à un portrait intime de ses habitudes de paris sur les machines à sous et les matchs de football.

LONDRES – Lorsque Gregg a finalement arrêté de jouer à la fin de 2018, il était dans une situation financière désastreuse. Il avait perdu près de 15 000 $ au cours d’une frénésie de paris de neuf mois, en plus de deux prêts en cours totalisant plus de 70 000 $ et d’une hypothèque de plus de 150 000 $ sur sa petite maison en Grande-Bretagne.

Gregg a appris le suivi des coulisses après avoir engagé un avocat et profité des lois britanniques sur la protection des données, qui obligent les entreprises à partager avec les gens les données personnelles qu’elles détiennent à leur sujet. Il voulait savoir si Sky Bet l’avait profilé et ciblé alors qu’il tentait d’arrêter de jouer.

Il a partagé les documents avec le New York Times à la condition que son nom complet ne soit pas utilisé, craignant que les détails ne mettent en péril sa carrière et rompent ses relations avec sa famille et ses amis. Sky Bet, qui a refusé de commenter l’enregistrement de cet article, n’a pas contesté l’authenticité des enregistrements.

Alors que les applications de jeu explosent en popularité dans le monde, les documents montrent à quel point l’une des applications les plus populaires de l’industrie du jeu a adopté certaines des techniques de suivi et de profilage les plus invasives d’Internet. Au lieu d’utiliser des données pour identifier et aider les joueurs problématiques comme Gregg, ont déclaré les critiques de l’industrie, les informations sont utilisées pour garder les joueurs accro.

Les applications de jeu comme Sky Bet permettent de parier aussi facilement que de commander un Uber. Beaucoup de gens les considèrent comme une diversion innocente. Mais à un groupe d’experts de la dépendance au jeu, d’activistes de la confidentialité des données et de critiques de l’industrie en Grande-Bretagne, qui abrite le plus grand marché de jeux d’applications au monde, les documents offrent un avertissement aux joueurs et aux régulateurs de pays comme les États-Unis, où des services similaires se développent rapidement . Plus d’une douzaine d’États, y compris le New Jersey, le Nevada et la Virginie, autorisent désormais les jeux de hasard basés sur les applications.

Ils ont déclaré que les entreprises à l’origine des applications nécessitaient plus de surveillance et appelaient à des lois plus strictes pour identifier les joueurs problématiques et empêcher l’utilisation des données de manière sournoise et prédatrice.