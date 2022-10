Ce qu’un tirage favorable signifie pour le Canada à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

La chance semble avoir été du côté de l’équipe féminine du Canada lors du tirage de samedi à Auckland pour la Coupe du monde de la FIFA 2023.

Les Canadiens classés au septième rang étaient dans le pot 2 et ont évité cinq des équipes les mieux classées au monde qui étaient dans le pot 1. En conséquence, le Canada a fini par recevoir un résultat favorable alors qu’il a été entraîné dans le groupe B aux côtés du co-organisateur de la Coupe du monde. L’Australie (n°13), l’Irlande (n°24) et le Nigeria (n°45) pour le tournoi de l’été prochain.

L’Australie était la deuxième équipe la moins bien classée avec laquelle le Canada aurait pu être mis en commun hors du pot 1. Seule la Nouvelle-Zélande (n ° 22), co-hôte, avait un classement inférieur dans le pot. En faisant match nul contre l’Australie, le Canada a évité les favoris du tournoi, la Suède (n° 2), l’Allemagne (n° 3), l’Angleterre (n° 4), la France (n° 5) et l’Espagne (n° 6).

Malgré le tirage au sort avantageux, l’entraîneur canadien Bev Priestman a fait preuve de sang-froid lorsqu’il s’est adressé aux journalistes par la suite, en disant : « Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux.

“Dans l’ensemble, il n’y a pas vraiment de matchs faciles. Même les Irlandais, Vera Pauw est un entraîneur très expérimenté, ils ont récemment fait match nul avec la Suède… et ils seront là pour prouver lors de leur match d’ouverture qu’ils appartiennent à cette Coupe du Monde. “, a déclaré Priestman.

“Je suis plus excité que tout, surtout d’avoir un [host] nation, je pense que cela va créer une atmosphère incroyable.”

Même si Priestman minimise le tirage au sort favorable du Canada, les champions olympiques en titre doivent être considérés comme les grands favoris pour remporter le groupe B. Les deux premières nations de chacun des huit groupes passent au tour à élimination directe de la Coupe du monde, qui est passé de 24 à 32 équipes.

Les Canadiens ont eu le numéro de Matilda dernièrement

Les Canadiens mènent la série de tous les temps contre l’Australie avec huit victoires et trois nuls en 18 matchs depuis leur première rencontre le 12 décembre 1997. Le Canada n’a perdu que deux des 11 derniers matchs (7-2-2) contre les Matildas. , et a remporté deux victoires contre les coorganisateurs de la Coupe du monde en Australie en septembre.

Débutants en Coupe du monde, l’Irlande n’a affronté le Canada qu’une seule fois auparavant, subissant une défaite de 2-1 en 2014. Le Canada affiche un record de tous les temps de 2-1-2 contre le Nigeria, enregistrant une victoire de 2-0 et une égalité de 2-2 dans une paire. de matchs en avril en C.-B. Ils se sont également rencontrés à la Coupe du monde, disputant un match nul 3-3 en 1995, avant que les Africains n’enregistrent une victoire surprise de 1-0 en 2011 lorsque le Canada a terminé à la dernière place du tournoi à 16 équipes.

L’entraîneur du Canada, Bev Priestman, arrive samedi pour la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande au Aotea Centre d’Auckland. (William West/AFP via Getty Images)

“Je pense que le Nigeria est une équipe très difficile à jouer”, a déclaré Priestman. “Je pense que vous avez vu cela, en particulier lors du deuxième match où nous les avons affrontés [in Victoria]bien que nous ayons fait quelques rotations [to the starting lineup]. Ce n’est pas une équipe facile à jouer et à sortir [Pot 3]ils étaient l’équipe dont vous ne vouliez pas.

“Je pense qu’ils ont de l’athlétisme, ils semblent plus organisés qu’ils ne l’ont été et ont un très bon entraîneur à Randy [Waldrum]donc nous ne les sous-estimerons pas.”

Le Canada jouera tous ses matchs à la Coupe du monde de l’été prochain en Australie, y compris lors des huitièmes de finale. Les champions olympiques ouvrent leur tournoi contre le Nigeria le 21 juillet à Melbourne. Le Canada affrontera ensuite l’Irlande le 26 juillet à Perth avant d’affronter l’Australie le 31 juillet à Melbourne.

Le Canada évite trois puissances

Les Canadiens ont également eu de la chance puisque les États-Unis, la Suède et l’Espagne, les mieux classés, se sont retrouvés de l’autre côté du tableau à la suite du tirage au sort de samedi. Mais gagner le groupe B est d’une importance vitale pour le Canada, car cela signifierait éviter une confrontation en huitièmes de finale avec l’Angleterre, les champions d’Europe en titre qui ont également récemment battu les États-Unis. La France et l’Allemagne sont des adversaires potentiels en quart de finale et séminaux.

Si le Canada et l’Angleterre gagnaient leurs groupes respectifs, un match de deuxième tour beaucoup plus facile contre la Chine n ° 15 ou le Danemark n ° 18 attendrait probablement l’équipe de Priestman.

“Nous devons viser à dominer notre groupe parce que vous regardez les croisements, et je ne dis pas que c’est une donnée que l’Angleterre gagnera son groupe, mais vous voulez les éviter en huitièmes de finale. N’importe quelle équipe dirait que sur la base de leur récent succès. Donc, nous devons entrer dans l’état d’esprit que nous pouvons et allons être en tête de ce groupe, mais ce n’est jamais facile dans un cadre de tournoi. Tout peut arriver “, a déclaré Priestman.

Historiquement, les Canadiens ont lutté pour le succès à la Coupe du monde. Leur meilleure performance est survenue en 2003 lorsqu’ils ont atteint les demi-finales et terminé quatrième au classement général. Mais à part cela, le Canada n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes à quatre reprises et a été déçu lorsqu’il a accueilli la Coupe du monde en 2015, se retirant en quart de finale. Le Canada a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi de 2019 en France.

L’ancien joueur brésilien Gilberto Silva affiche le pays Canada lors de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du monde féminine de football Australie et Nouvelle-Zélande 2023 au Aotea Center d’Auckland samedi. (William West/AFP via Getty Images)

“C’est comme un changement dans la façon dont les gens se sentent”

Mais les Reds font parler d’elles dans le football féminin depuis qu’elles ont remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, un parcours impressionnant qui les a vues battre les nations les mieux classées que sont le Brésil, les États-Unis et la Suède.

Avant l’événement de samedi à Auckland, Priestman s’est mêlé aux entraîneurs et aux officiels d’autres équipes, plusieurs d’entre eux exprimant à quel point ils n’étaient pas impatients de rencontrer les champions olympiques en phase de groupes ou à élimination directe.

“C’est assez humiliant parce que [we were in Pot 2] avec le Brésil et de véritables puissances dans le football féminin. On a vraiment l’impression qu’il y a un changement dans la façon dont les gens se sentiront pour avoir le Canada dans leur groupe ou même le croisement potentiel. Donc, c’est bien. Mais en même temps, nous devons continuer à avancer pour que cela soit soutenu”, a déclaré Priestman.

D’ici l’été prochain, le Canada profitera des quatre fenêtres internationales de la FIFA pour disputer des matchs préparatoires à la Coupe du monde. Priestman a déclaré samedi que Canada Soccer en était aux dernières étapes de la préparation des matchs sur la route pour le mois prochain et février. Après cela, l’objectif est d’avoir des matchs à domicile en avril, a confirmé Priestman.