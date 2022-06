Ce qu’un procès au Mississippi nous apprend sur l’avenir des pilules abortives

Alors que certains États ont décidé d’interdire totalement l’avortement à la suite de Dobbs v. Jackson Santé des femmesde nouvelles questions ont émergé à propos des pilules abortives : Les états ont l’autorité légale d’interdire purement et simplement les médicaments qui ont été approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis ?

Un procès fédéral en cours dans le Mississippi pourrait donner un aperçu de la réponse. GenBioPro, le fabricant de pilules abortives génériques, se bat pour renverser les restrictions de l’État qui entravent l’accès à la mifépristone, une pilule abortive. Leur action en justice, déposée en 2020, repose sur un argument que de nombreux experts juridiques s’attendent à ce que d’autres États et défenseurs fassent valoir dans les mois à venir : que Les restrictions du Mississippi sur l’avortement médicamenteux sont indûment excessives, annulant illégalement l’autorité de la FDA en matière de sécurité des médicaments.

La FDA a approuvé l’utilisation de la mifépristone en 2000. Au cours des 18 années suivantes, plus de 3,7 millions de femmes aux États-Unis ont utilisé le médicament – vendu sous la marque Mifeprex – pour mettre fin à une grossesse précoce. En 2016, la FDA a signalé que “l’efficacité et l’innocuité de la mifépristone sont devenues bien établies par la recherche et l’expérience, et les complications graves se sont avérées extrêmement rares”. Trois ans plus tard, l’agence a approuvé la version générique de GenBioPro.

Aujourd’hui, l’avortement médicamenteux – une combinaison de mifépristone et de misoprostol – représente plus de la moitié de tous les avortements aux États-Unis, et les combats pour accéder aux pilules devraient être parmi les plus férocement contestés de l’ère post-Roe.

Quelques heures seulement après l’annulation de la Cour suprême des États-Unis Chevreuil, le président Joe Biden a prononcé un discours promettant de protéger l’accès des femmes aux médicaments approuvés par la FDA, dont la mifépristone. Biden a annoncé qu’il dirigeait le ministère fédéral de la Santé et des Services sociaux “pour s’assurer que ces médicaments essentiels sont disponibles dans toute la mesure du possible” et le procureur général Merrick Garland s’est engagé à utiliser les pouvoirs du ministère de la Justice pour réprimer les États qui tentent d’interdire l’avortement médicamenteux.

Mais l’administration Biden est restée silencieuse sur le procès du Mississippi. La Maison Blanche a refusé de commenter l’affaire, tout comme la FDA et le DOJ. HHS n’a pas renvoyé les demandes de commentaires.

Le Mississippi a demandé un classement sans suite de l’affaire. Le juge Henry Wingate, une personne nommée par Reagan au tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Mississippi, a demandé aux deux parties de fournir des observations écrites sur l’impact, le cas échéant, de la Dobbs décision sur le procès, et sur la «loi de déclenchement» du Mississippi interdisant les avortements, qui devrait entrer en vigueur la semaine prochaine. Les soumissions sont dues jeudi.

Une décision en faveur du Mississippi pourrait avoir des implications pour d’autres juridictions cherchant à interdire les pilules abortives dans un paysage post-Roe.

S’il était confirmé, cela “ouvrirait également les vannes aux États pour qu’ils substituent leur jugement à celui de la FDA dans d’autres domaines controversés de la médecine – dont nous connaissons peut-être certains – dont nous ne le sommes peut-être pas”, a déclaré Delia Deschaine, une DC- avocat spécialisé dans la réglementation de la FDA. “Par exemple, s’il y avait un groupe d’individus opposés aux soins palliatifs, un État pourrait éventuellement limiter l’accès aux médicaments dont l’utilisation est approuvée dans ce contexte. Cela devient alors une situation où la pratique de la médecine utilisant des produits pharmaceutiques varie de manière imprévisible entre les États – ce qui crée sa propre série de problèmes de santé publique.

Ce que signifie “préempter” la FDA

Grâce à l’adoption de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques en 1938, le Congrès a donné à la FDA le pouvoir d’approuver les médicaments aux États-Unis. Il est chargé d’examiner l’innocuité d’un médicament, de peser ses risques et ses avantages et de réglementer les conditions appropriées pour une utilisation sûre et efficace.

Même si de nombreux experts en santé reproductive – y compris l’American College of Obstetricians and Gynecologists – disent en fait que la FDA a trop restrictions sur la mifépristone (par exemple, seules les pharmacies ou les fournisseurs certifiés peuvent délivrer le médicament), tout le monde doit se conformer aux décisions de l’agence.

Mais de nombreux États rouges, dont le Mississippi, ont adopté des lois qui vont encore plus loin que les règles de la FDA concernant la mifépristone. Par exemple, le Mississippi exige qu’un médecin examine physiquement un patient avant d’offrir le médicament, et que les patients ingèrent le médicament “dans la même pièce et en présence physique” du médecin qui le leur a donné, plutôt que de prendre les médicaments à la maison.

Les experts disent qu’il existe un argument “fort, bien que juridiquement incertain” selon lequel la clause de suprématie de la Constitution américaine donne au gouvernement fédéral l’autorité sur ces règles étatiques contradictoires. En effet, GenBioPro a soutenu que la loi du Mississippi est “un effort inadmissible du Mississippi pour établir sa propre politique d’approbation des médicaments et réglementer directement la disponibilité des médicaments dans l’État”.

Cette idée – que la réglementation fédérale des médicaments aurait préséance et qu’un État ne peut pas interdire un médicament qui a reçu l’approbation fédérale – est connue sous le nom d’argument de préemption.

Pour l’instant, les juristes disent qu’il n’est pas clair comment les arguments de préemption joueront devant les tribunaux. Les tribunaux accordent souvent de la déférence à la FDA, bien qu’il existe relativement peu d’exemples impliquant des médicaments. Le principal précédent est une affaire de 2014 où un juge fédéral a invalidé un effort du Massachusetts visant à restreindre l’opioïde Zohydro, puisque la FDA avait approuvé l’analgésique.

“Le fait que cette affaire concerne un médicament utilisé dans l’avortement est l’une des raisons pour lesquelles nous pourrions voir le tribunal de district adopter une position différente de celle des autres tribunaux sur cette question”, a déclaré Deschaine.

Les défenseurs de l’anti-avortement soutiennent que les États ont le pouvoir de restreindre ou d’interdire la mifépristone, car les États peuvent réglementer la pratique médicale et la FDA n’a pas le pouvoir de réglementer l’avortement. Les juristes notent également que le Congrès n’a jamais dit explicitement que l’approbation des médicaments par la FDA remplace la loi de l’État, bien qu’il l’ait exprimé pour les dispositifs médicaux.

Alors que le DOJ a refusé de commenter l’affaire GenBioPro, les récentes déclarations publiques du procureur général Garland suggèrent que l’agence réfléchit à l’argument de la préemption. “La FDA a approuvé l’utilisation du médicament mifépristone”, a déclaré Garland vendredi, ajoutant que “les États ne peuvent pas interdire la mifépristone en raison d’un désaccord avec le jugement d’expert de la FDA sur sa sécurité et son efficacité”.

Quelle est la suite du procès GenBioPro

Gwyn Williams, un avocat représentant GenBioPro, a déclaré à Vox qu’en réponse à la demande du juge, leur équipe avait soumis une déclaration réitérant leur position antérieure selon laquelle les questions juridiques tranchées par la Cour suprême des États-Unis en Dobbs “n’affectent pas les revendications de GenBioPro, qui sont basées sur la préemption fédérale et non sur les droits constitutionnels à la vie privée ou à l’avortement.” Williams dit qu’ils s’attendent à ce que le juge rende bientôt sa décision de rejeter l’affaire.

Paul Barnes, un procureur général adjoint du Mississippi représentant l’État, a refusé de commenter.

Greer Donley, professeur de droit à l’Université de Pittsburgh spécialisé dans le droit de la reproduction, a déclaré à Vox que l’une des raisons pour lesquelles le tribunal a été “assez tardif” à rendre une décision pourrait être parce que le juge “pourrait essayer de chercher une opportunité de donner un coup de pied à la Cas.”

Si le Mississippi interdit totalement l’avortement dans tout l’État – ce qu’il devrait faire la semaine prochaine, bien que cette loi sur le déclenchement soit maintenant contestée devant les tribunaux – alors les restrictions de l’État sur la mifépristone pourraient devenir sans objet. “S’il y a une interdiction à l’échelle de l’État, alors je peux imaginer que le défendeur dise que le procès est sans objet maintenant parce que toutes ces lois qui réglementent les fournisseurs d’avortement sont subsumées par la plus grande interdiction de l’avortement en général”, a déclaré Donley.

Mais Donley dit que l’argument de la préemption aurait toujours un large mérite, puisque la FDA agit toujours en tant que gardien.

« Pour gagner le droit de vendre un médicament, les fabricants doivent produire des années, voire des décennies, de recherches coûteuses et de haute qualité prouvant que le médicament est sûr et efficace », a-t-elle écrit, avec les professeurs de droit David Cohen et Rachel Rebouché dans un article juridique cité dans le Dobbs contestation. « S’ils réussissent, ils peuvent vendre leur produit dans tous les États ; en cas d’échec, ils ne peuvent vendre leur produit nulle part. Si un État interdisait l’avortement, il interdirait en fait la vente d’un médicament approuvé par la FDA.

En d’autres termes, s’il est impossible de se conformer à la fois à la loi étatique et à la loi fédérale, il reste un argument de préemption plausible.

Deschaine, l’avocat spécialisé dans la réglementation de la FDA, pense que le maintien des restrictions de l’État sur les pilules abortives pourrait certainement affecter le fait que d’autres sociétés pharmaceutiques cherchent à passer par le processus d’approbation de la FDA à l’avenir.

“Les incitations à développer des produits pharmaceutiques approuvés par la FDA sont fortes, mais celles-ci commencent à s’éroder à mesure que le système de réglementation de ces produits devient fracturé”, a-t-elle déclaré. « Si une entreprise ne croit pas qu’elle sera en mesure de commercialiser son produit dans tous les États/juridictions des États-Unis, elle ne sera peut-être pas disposée à assumer le risque de suivre la voie de l’approbation des médicaments. En effet, même en l’absence de ces restrictions, cette voie est très coûteuse et incertaine. »