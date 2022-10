Ce qu’un mois sans alcool peut faire pour votre santé

Avec d’innombrables mois sobres à son actif, Sheinbaum dit qu’elle a ressenti des avantages comme un meilleur sommeil et une peau plus claire.

Non seulement les participants ressentent la clarté générale qui accompagne la sobriété, mais beaucoup voient également certains avantages pour la santé physique et mentale.

En 2017, après des années à être reporter sur de nombreux tapis rouges, avec accès à des événements VIP et à des open bars, Sheinbaum et un ami proche se sont affrontés dans un pari à gros enjeux : pas d’alcool pendant un mois.

Le gagnant a dîné dans le restaurant de son choix, tandis que le perdant a payé l’addition.

Sheinbaum a remporté le pari avant la fin des 31 jours, mais le repas gratuit n’était pas son seul plat à emporter.

“La vraie réalisation a été l’impact de l’alcool sur ma vie quotidienne et sur mon état de santé général”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

“Bien sûr, je ne buvais pas tous les jours. Mais avoir la capacité de traverser cela, de réfléchir et de vraiment voir le changement a eu un impact si important.”

Dormir

Avant de participer à son premier mois sec, Sheinbaum a attribué son sommeil insatisfaisant à des heures de travail irrégulières, à un horaire chargé et au stress.

“En tant que New-Yorkaise très occupée, qui a parfois encore des poussées d’adrénaline, je pensais que j’étais juste une très mauvaise dormeuse”, dit-elle.

Elle est passée de quatre heures et demie ou cinq heures de sommeil par nuit en décembre à sept ou huit heures lors de son premier janvier sec.

“La seule chose que j’ai changée, c’est [consuming] moins d’alcool”, dit Sheinbaum. “Je faisais les mêmes séances d’entraînement, j’avais la même quantité de travail et évidemment le temps était le même.”

Voici quelques-uns des bienfaits du sommeil dont elle a fait l’expérience :

Capacité à dormir toute la nuit

Se sentir moins irritable le matin

Se réveiller plus reposé

“Si tu es épuisé, tu vas être moins productif [and] vous allez être moins heureux », dit-elle. « Cela affecte toute votre journée.

Santé générale

Voici quelques-uns des autres avantages pour la santé que Sheinbaum a observés pendant ses mois secs :

Amélioration de la santé de la peau : Au cours des 10 premiers jours de son premier mois sec, elle a remarqué une différence majeure dans sa peau. Il est apparu plus “brillant” et s’est senti moins déshydraté lorsqu’elle a supprimé l’alcool de son alimentation.

Au cours des 10 premiers jours de son premier mois sec, elle a remarqué une différence majeure dans sa peau. Il est apparu plus “brillant” et s’est senti moins déshydraté lorsqu’elle a supprimé l’alcool de son alimentation. Santé mentale positive grâce à la sécurité financière : Acheter des boissons en ville était une habitude très coûteuse à entretenir. Sheinbaum a pu réduire certaines de ses dépenses en réduisant sa consommation d’alcool.

Acheter des boissons en ville était une habitude très coûteuse à entretenir. Sheinbaum a pu réduire certaines de ses dépenses en réduisant sa consommation d’alcool. Sécurité physique accrue : Demander Ubers et Lyfts après des rassemblements sociaux se sentait beaucoup plus en sécurité lorsqu’elle était sobre. Elle s’inquiétait moins de la façon dont elle rentrait chez elle lorsqu’elle participait à Sober October ou Dry January.

Demander Ubers et Lyfts après des rassemblements sociaux se sentait beaucoup plus en sécurité lorsqu’elle était sobre. Elle s’inquiétait moins de la façon dont elle rentrait chez elle lorsqu’elle participait à Sober October ou Dry January. Mieux manger : Sheinbaum a éliminé les calories vides et l’excès de sucre lorsqu’elle s’est engagée à ne pas consommer d’alcool. Elle s’est également trouvée beaucoup moins susceptible d’acheter des collations malsaines lorsqu’elle était sobre.

Si vous êtes sobre et curieux, essayer un mois sec pourrait être un bon point de départ.

Et participer ne signifie pas que vous ne pouvez pas voir vos amis dans des contextes sociaux, car les cocktails sans alcool et autres boissons sans alcool sont de plus en plus disponibles dans les bars et les restaurants, explique Sheinbaum.

“L’espace des boissons non alcoolisées a tellement évolué maintenant”, dit-elle, “il y a vraiment quelque chose pour chaque palette.”

